El texto aprobado estima un dólar a $1.847 para diciembre del próximo año, una suba de precios del 18% interanual y una expansión del PBI del 4%.

Con la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados -tras más de 12 horas de sesión, con 136 votos afirmativos, 112 negativos y tres abstenciones en general-, el Gobierno de Javier Milei dio un paso decisivo para contar con su segundo presupuesto aprobado.

Más allá de la puja política en el recinto, el texto girado al Senado fija las variables macroeconómicas centrales que regirán la economía argentina durante el próximo año.

Según relevó iProfesional, la hoja de ruta oficial mantiene como columna vertebral el equilibrio de las cuentas públicas y la contención del gasto estatal, proyectando ingresos consolidados por $219,3 billones (un 26,2% nominal más que las previsiones anteriores) frente a gastos por $216 billones (+25,3% nominal), lo que permitiría alcanzar un superávit financiero equivalente al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI).

¿Qué proyecta el Presupuesto 2027 para el dólar, la inflación y la actividad?

El articulado aprobado en la Cámara baja traza un escenario de desaceleración inflacionaria y reactivación sostenida para 2027, apoyado en las siguientes metas principales:

Tipo de cambio oficial: El proyecto estima un dólar en $1.847 al cierre de diciembre de 2027.

Inflación: Prevé una variación de precios del 18% interanual hacia diciembre del próximo año, con un promedio anual calculado en el 21,1%.

Crecimiento económico: Proyecta una expansión del 4% del PBI durante 2027.

Consumo interno: Estima un incremento del 3,4% para el consumo privado y del 0,6% para el consumo público.

En cuanto a la asignación general de recursos, el texto destina $150 billones a servicios sociales y alrededor de $1 billón al pago de servicios de la deuda pública. Además, durante el trámite parlamentario se eliminó la propuesta que buscaba suprimir la actualización por inflación de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), manteniendo su movilidad vigente.

¿Qué áreas sufrirán los mayores recortes y cómo impactará en las tarifas?

Para sostener el resultado fiscal positivo, el Presupuesto 2027 consolida reducciones reales en diversas partidas respecto de 2026, con impacto directo sobre el costo de los servicios públicos y la obra pública:

Subsidios a la energía: Baja real del 25,2%.

Vivienda y urbanismo: Caída real del 21,7%.

Subsidios al transporte: Disminución real del 16,2%.

Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Reducción real del 13,7%.

Agua y alcantarillado: Baja real del 12,9%.

Niñez, Adolescencia y Familia: Recorte real del 10,7%.

El achicamiento real de los subsidios energéticos y al transporte implica que los usuarios deberán afrontar una mayor proporción del costo pleno de las boletas y pasajes durante 2027. En sentido opuesto, la función Defensa encabeza las subas reales con una expansión proyectada del 31,5% frente a 2026, mientras que el texto incorporó también $136.500 millones para regímenes de promoción automotriz y autopartista, $50.000 millones para pasos fronterizos, $515 millones adicionales para transporte del interior y $500 millones para la Ley de Bosques.

¿Qué cambios introdujo la oposición antes de girarlo al Senado?

Si bien el oficialismo logró aprobar el proyecto en general con el respaldo de bloques dialoguistas (PRO, UCR, MID y legisladores provinciales), sufrió dos reveses en la votación en particular: la oposición rechazó el capítulo II oficialista -que asignaba $7,35 billones a universidades nacionales- e impuso un dictamen de minoría por 138 votos a 109 (con cuatro abstenciones) que eleva las partidas universitarias a $11 billones, y también modificó el capítulo IV referido a ciencia y tecnología (alcanzando organismos como INTI, INTA y SENASA).

Con este esquema mixto -metas fiscales y macroeconómicas intactas para el Ejecutivo, pero con refuerzos presupuestarios en educación superior y ciencia-, el expediente avanza ahora hacia el Senado para buscar su sanción definitiva antes del inicio del ejercicio 2027.