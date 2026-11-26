El crédito de proveedores no financieros alcanzó los $13,9 billones con un crecimiento real interanual del 22%, según el último informe del Central

La medida, que rige el 1 de marzo de 2027, responde al crecimiento (22%) y alta mora (26,9%) del crédito no bancario.

Las Comunicaciones A 8501, 8503 y 8504 amplían los datos sobre créditos otorgados y cancelaciones, buscando mejor seguimiento.

El BCRA modificó el régimen informativo para Proveedores No Financieros de Crédito (fintech), exigiendo reportes diarios de financiación y deuda.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó el régimen informativo que alcanza a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), entre ellos fintech, emisoras de tarjetas no bancarias y otras compañías que ofrecen financiamiento fuera del sistema bancario tradicional.

A través de las Comunicaciones A 8501, A 8503 y A 8504, el organismo incorporó nuevas obligaciones para informar las financiaciones otorgadas y las cancelaciones totales de deuda.

Uno de los principales cambios consiste en incorporar información sobre las nuevas financiaciones otorgadas a clientes del sector privado no financiero. La medida quedó establecida mediante la Comunicación A 8504, que suma la Sección 86 al régimen de presentación de información al BCRA.

La información podrá enviarse diariamente, pero únicamente cuando existan novedades. De esta manera, el Central busca contar con datos más actualizados sobre los créditos que conceden compañías del rubro fintech y su evolución.

Por otra parte, la Comunicación A 8503 incorpora la Sección 85, destinada a informar las cancelaciones totales de deuda correspondientes a deudores que se encuentren en situación irregular dentro del sector privado no financiero. Al igual que en el caso de las nuevas financiaciones, los reportes podrán presentarse diariamente cuando se registren novedades.

A estas disposiciones se suma la Comunicación A 8501, que modifica el Régimen Informativo Contable Mensual de Deudores del Sistema Financiero e incorpora procedimientos específicos para informar tanto las cancelaciones totales como las nuevas financiaciones.

El BCRA reforzó el control sobre los créditos entre fintech desde 2027. (Imagen creada con IA)

El BCRA exigirá a las fintech informar cada nuevo crédito y cada deuda cancelada desde marzo: empresas que abarca la medida

Los cambios llegan en un contexto de expansión del sector. Según el último Informe de Inclusión Financiera del BCRA, el crédito de los proveedores no financieros alcanzó los $13,9 billones en febrero de 2026, con un crecimiento real interanual del 22%.

Puntualmente en el segmento fintech, la cartera aumentó un 47% y superó los 7 millones de clientes.

Al mismo tiempo, el organismo advirtió sobre un deterioro en la calidad de los préstamos. La irregularidad del crédito de los PNFC llegó al 26,9% en febrero, mientras que la mora en los préstamos personales alcanzó el 34,1%.

Las empresas alcanzadas por la medida del BCRA incluyen emisoras no bancarias de tarjetas de crédito y compra, otros proveedores de crédito y plataformas que ofrecen financiamiento entre particulares, tales como:

Mercado Pago

Naranja X

Ualá

Brubank

Pomelo

Las disposiciones comenzarán a regir el 1 de marzo de 2027 y permitirán al Central contar con información más actualizada sobre la actividad crediticia y la situación de los deudores.

En conjunto, las modificaciones amplían la información que el BCRA recibe sobre el comportamiento crediticio de los clientes y las operaciones de los proveedores no financieros.