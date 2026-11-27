El Black Friday, el evento anual de ventas online, llega con una batería de descuentos y cuotas sin interés para quienes pagan con Naranja X.

Entre las principales promociones se destacan las

18 cuotas sin interés en electrodomésticos y tecnología

, los planes de hasta

14 cuotas en Casa del Audio

, los descuentos del

15% en Samsung

y las rebajas de

15% más 9 cuotas sin interés en indumentaria y artículos deportivos

, además de las opciones para renovar el hogar con financiación extendida.

Las ofertas estarán disponibles en distintos comercios y durante períodos específicos, con beneficios que combinan financiación y reintegros en el resumen de la tarjeta de crédito.

En la mayoría de los casos, no habrá monto mínimo de compra, aunque las promociones estarán limitadas a productos seleccionados, sucursales adheridas y canales de venta determinados.

Black Friday con Naranja X: cuotas sin interés en electrodomésticos y tecnología

Entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre, Frávega, Cetrogar, Megatone, Naldo y On City ofrecerán financiación de hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X, en productos seleccionados.

La promoción estará disponible todos los días durante ese período y podrá aprovecharse tanto en sucursales adheridas como en las tiendas online de los comercios.

La propuesta permitirá financiar compras de electrodomésticos, televisores, celulares y otros productos tecnológicos, sin necesidad de alcanzar un monto mínimo.

Se trata de uno de los beneficios más destacados del calendario, especialmente para quienes buscan renovar equipamiento y distribuir el gasto en varios meses.

Samsung y Casa del Audio: 15% de descuento y cuotas sin interés

Otra de las oportunidades destacadas estará en Samsung y Casa del Audio, con una combinación de descuento directo y financiación.

Del 27 al 29 de noviembre, quienes paguen con tarjeta de crédito Naranja X podrán acceder a un 15% de descuento y 12 o 14 cuotas sin interés, según el comercio y el producto seleccionado.

El beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 por transacción, que se acreditará en el resumen de la tarjeta.

No se exigirá un monto mínimo de compra, aunque la promoción alcanzará únicamente a los productos incluidos en la propuesta comercial.

En el caso de Samsung, la promoción estará disponible exclusivamente online, mientras que Casa del Audio permitirá aprovecharla tanto en su tienda digital como en sucursales adheridas.

El período promocional será acotado, por lo que quienes busquen aprovechar el descuento deberán realizar sus compras entre el 27 y el 29 de noviembre.

Naranja X ofrece hasta 18 cuotas sin interés en hogar y decoración

El segmento de hogar y decoración también tendrá alternativas para quienes quieran renovar muebles, colchones y otros productos de uso cotidiano.

Simmons y Belmo ofrecerán hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X, en productos seleccionados.

La promoción estará vigente todos los días desde el 21 de noviembre hasta el 9 de diciembre, por lo que abarcará el Black Friday y se extenderá más allá de la fecha central del evento.

Los consumidores podrán acceder al beneficio en sucursales adheridas y tiendas online, sin monto mínimo de compra.

Esta alternativa puede resultar atractiva para quienes buscan financiar compras de mayor valor, especialmente en artículos para el dormitorio y el descanso.

La cantidad de cuotas dependerá de los productos alcanzados por la promoción y de las condiciones aplicables en cada canal de venta.

Black Friday Naranja X: descuentos en Adidas, Dexter y otras marcas deportivas

En moda y accesorios, Naranja X concentrará otra de sus promociones más atractivas con descuentos y financiación en marcas deportivas.

Entre el 26 y el 28 de noviembre, Adidas, Moov, Stock Center, Dexter y Rossetti Deportes ofrecerán un 15% de descuento y 9 cuotas sin interés en compras con tarjeta de crédito.

El beneficio tendrá un tope de reintegro de $30.000 por transacción, que se acreditará en el resumen de la tarjeta.

No habrá monto mínimo de compra, aunque la promoción estará sujeta a los productos y condiciones de cada comercio.

Las ofertas podrán aprovecharse en sucursales adheridas, salvo Rossetti Deportes, que habilitará exclusivamente el canal online.

De esta manera, quienes busquen comprar zapatillas, indumentaria deportiva o accesorios podrán combinar el descuento con la financiación en cuotas.

Cómo aprovechar las promociones de Naranja X en el Black Friday

Para aprovechar las ofertas, conviene revisar previamente qué productos están incluidos, la cantidad de cuotas habilitadas y los topes de reintegro de cada promoción.

También es importante verificar si el descuento se aplica en el momento de la compra o se acredita posteriormente en el resumen de la tarjeta, ya que esto puede influir en el presupuesto disponible.

Las propuestas de Naranja X para el Black Friday apuntan principalmente a compras de tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar y ropa deportiva, con alternativas de financiación de hasta 18 cuotas sin interés y descuentos de hasta 15% en los comercios seleccionados.

Las promociones detalladas corresponden a la información suministrada para esta nota.

Los beneficios, topes, vigencia, productos alcanzados y canales de venta pueden variar; se recomienda verificar las condiciones en los canales oficiales de Naranja X y de cada comercio antes de concretar la compra.

El sitio oficial de Naranja X también publica promociones de Black Friday con condiciones específicas para cada tienda.