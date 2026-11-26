La billetera digital lanzó un descuento para viajar en estos medios de transporte y ahorrar mediante pagos con QR. Cuál es el tope mensual y detalles

Permite pagar directamente desde el celular, sin tarjeta SUBE ni efectivo, aliviando el gasto diario de quienes viajan.

La promoción es válida para el transporte con lector QR en subtes y colectivos. El reintegro se acredita posteriormente en la cuenta.

Cuenta DNI ofrece 50% de reintegro en viajes de subte y colectivo pagando con QR. Tope: $8.000 mensuales hasta fines de 2026.

Cuenta DNI, la billetera digital desarrollada por Banco Provincia, lanzó una promoción especial para ahorrar en el transporte público: ofrece 50% de reintegro en viajes en subtes y colectivos que se abonen a través de la función Pagar viaje con QR.

El beneficio tiene un tope de devolución de $8.000 por persona por mes.

La promoción estará vigente todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca aliviar los gastos de quienes utilizan el transporte público para trasladarse a diario.

La promoción no requiere realizar una gestión adicional ni inscribirse previamente, aunque es necesario utilizar específicamente la funcionalidad habilitada para el pago del transporte.

El reintegro no se aplica en el momento de la operación, sino que se acredita posteriormente en la cuenta de la persona usuaria.

La iniciativa se suma a la incorporación del pago de transporte con QR que Cuenta DNI habilitó en septiembre, una herramienta que permite pagar directamente desde el celular y amplía las alternativas disponibles para viajar sin utilizar efectivo.

Dónde se puede pagar el colectivo y el subte con QR de Cuenta DNI

El sistema de pago con QR está disponible en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en las líneas de colectivos que cuentan con terminales habilitadas para cobrar mediante esta tecnología.

El alcance incluye servicios nacionales, provinciales y municipales que incorporaron los lectores compatibles.

La modalidad permite abonar el pasaje directamente desde el celular, sin necesidad de utilizar la tarjeta SUBE para efectuar el pago.

Sin embargo, es necesario contar con dinero disponible en la cuenta y conexión a internet para generar el código QR desde la aplicación.

La disponibilidad depende de que el colectivo o la terminal de transporte cuente con el lector habilitado para procesar este tipo de pagos.

Cómo pagar un viaje en colectivo o subte con Cuenta DNI

Para utilizar la promoción, hay que ingresar a la aplicación Cuenta DNI y seleccionar la opción Pagar viaje con QR, que se encuentra dentro de Más opciones si no está configurada en la pantalla principal. Una vez dentro de la funcionalidad, se debe generar el código QR desde el celular.

Luego, el pasajero tiene que acercar la pantalla del teléfono al lector habilitado en la terminal del colectivo o en el molinete del subte y esperar la confirmación de la operación.

El código se genera para abonar un único viaje y no puede reutilizarse para otro pasaje.

El pago se realiza con el dinero disponible en la cuenta asociada a la billetera digital. Una vez completada la transacción, el usuario podrá consultar el registro de sus viajes y los comprobantes desde la misma funcionalidad de la aplicación.