El organismo reconoció que delincuentes accedieron a documentos internos y trabaja con las autoridades para investigar la filtración.

El ciberataque ocurre en medio de cuestionamientos a la gestión de la FIFA y Gianni Infantino, previo a elecciones internas.

El grupo Handsome Boy Hacking Club difundió capturas de archivos; la filtración sería inferior al 0,1% de los datos de la FIFA.

La FIFA sufrió un ciberataque con acceso no autorizado a información personal y empresarial; el organismo investiga el incidente.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que sufrió un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial de la organización.

El organismo rector del fútbol mundial detalló que los datos comprometidos corresponden a un conjunto limitado de archivos y que ya trabaja con las autoridades para investigar el incidente.

La confirmación llegó luego de que un grupo de ciberdelincuentes publicara en redes sociales capturas de pantalla de documentos que aseguraba haber obtenido de los sistemas de la entidad.

"La FIFA confirma que ha sido víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", confirmó el organismo a través de un comunicado.

Además, indicó que ya trabaja con las fuerzas de seguridad para esclarecer lo sucedido. "La FIFA está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden", indicó.

Cómo fue el ciberataque contra la FIFA

La situación tomó estado público después de que el grupo identificado como Handsome Boy Hacking Club difundiera una captura de pantalla de archivos que atribuyó a la FIFA en la red social X.

Tres días más tarde, los responsables volvieron a referirse al ataque y respondieron a una publicación que informaba sobre una supuesta filtración de más de 12 gigabytes de documentos internos.

Según los análisis difundidos, ese volumen representaría menos del 0,1% de la información almacenada por la organización. La operación habría tenido como objetivo a la FIFA como institución y no a personas particulares.

Las primeras versiones también apuntan a que los atacantes no habrían explotado una falla técnica en los sistemas informáticos del organismo. En cambio, habrían utilizado técnicas de suplantación de identidad para hacerse pasar por integrantes del personal y conseguir acceso a documentos internos.

Por su parte, BBC Sport indicó que entre los archivos comprometidos no estarían incluidos documentos relacionados con FIFA Forward Enterprise, una propuesta impulsada por el presidente de la entidad, Gianni Infantino, para comercializar participaciones vinculadas con la Copa del Mundo entre inversores privados.

Cuál fue la respuesta de la FIFA sobre la filtración de datos

La organización condenó la obtención y difusión de los documentos y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de incidentes puede tener para la privacidad de las personas involucradas.

"La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular de datos personales", manifestó en el comunicado.

También sostuvo que la exposición de esos archivos puede generar perjuicios para quienes aparezcan en ellos. "Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas", agregó.

Hasta el momento, el organismo no informó qué categorías de datos personales quedaron expuestas, si notificó a las personas potencialmente afectadas ni si el incidente tuvo consecuencias sobre sus operaciones.

El ciberataque ocurre en medio de cuestionamientos a la FIFA

La filtración se conoció en un contexto de cuestionamientos sobre la gestión de la FIFA y el liderazgo de Gianni Infantino, quien busca renovar su mandato hasta 2031 en las elecciones previstas para el 18 de marzo.

Entre los temas bajo discusión también aparece FIFA Forward Enterprise, el proyecto que propone abrir a inversores privados la posibilidad de participar en negocios vinculados con la Copa del Mundo.

En ese marco, la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, obtuvo acceso a documentación relacionada con la iniciativa, bajo la condición de firmar un acuerdo de confidencialidad, según las versiones publicadas.

Mientras avanza la investigación por el ciberataque, la FIFA todavía debe precisar el alcance de la información comprometida y las posibles consecuencias de la intrusión.