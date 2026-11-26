JP Morgan advirtió que los bonos ya descuentan casi 50% de chances de un giro en las elecciones 2027 y anticipa más tensión sobre el tipo de cambio

Pese a proyecciones de mayor inflación y PBI menor al oficial, Argentina tiene sólidos respaldos en cuentas externas y exportaciones.

JP Morgan atribuye el salto del dólar y riesgo país en Argentina al temor electoral, previendo 50% de chances de cambio en 2027.

JP Morgan, el mayor banco del mundo por valor de mercado, analizó el salto del dólar y del riesgo país en Argentina y lo atribuyó al temor electoral. Según la entidad, los bonos ya descuentan cerca de 50% de chances de un cambio de rumbo político en 2027.

El riesgo país superaba los 1.100 puntos básicos al cierre del informe, contra unos 400 en junio. "De cara a 2027, los activos argentinos han estado sometidos a una fuerte presión generalizada", advierte el reporte "Argentina 2027 Economic Outlook", que Diego Pereira y Lucila Barbeito firmaron el 26 de noviembre.

Qué dijo JP Morgan sobre el dólar y la brecha

La presión cambiaria es uno de los focos del análisis del banco estadounidense. El dólar oficial y el blue subieron y la brecha cambiaria volvió a abrirse tras meses cerca de cero.

Para la entidad, el motor son las compras privadas de dólares, que avanzan a un ritmo anualizado de 4,3% del PBI.

El techo de la banda cambiaria está unos 20% por encima del tipo de cambio actual y funciona como válvula. Pero el banco alerta que una depreciación del peso podría trasladarse a precios y frenar la baja de la inflación.

Por qué se disparó el riesgo país

Según JP Morgan, el salto de la deuda argentina responde más a la política que a los números. La probabilidad de un giro electoral explica buena parte de la prima, por encima del cumplimiento de las metas del año.

"Nuestro escenario base es la continuidad de las políticas, pero es probable que la contienda sea reñida", plantean los analistas, que avisan que "una reacción adversa implicaría un retorno a políticas fiscalmente laxas". Un cambio de rumbo reabriría dudas sobre:

El ajuste fiscal .

. El esquema de bandas .

. El programa con el FMI.

En julio, la entidad ataba sus supuestos a un Milei con una "sólida ventaja competitiva", según su análisis sobre el plan financiero de Milei para 2027.

Inflación y crecimiento: qué proyecta JP Morgan para 2027

Las proyecciones del banco para el año electoral quedan lejos de las oficiales:

Inflación : 31% en diciembre de 2026 y 23% en diciembre de 2027, cinco puntos sobre el 18% del Presupuesto. En octubre, el IPC marcó 2,2% mensual y 33,1% interanual, según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC.

: en diciembre de 2026 y en diciembre de 2027, cinco puntos sobre el 18% del Presupuesto. En octubre, el IPC marcó 2,2% mensual y 33,1% interanual, según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. PBI: 0,8% en 2026 y 1,8% en 2027, debajo del 2,5% que el banco preveía en septiembre y del 4% oficial.

"La economía perdió dinamismo", resume el informe. Pese a la suba de 1,1% en septiembre, la actividad acumuló dos trimestres seguidos en baja y entró en recesión técnica.

Para 2027, el banco anticipa una economía a dos velocidades: expansión anualizada de 3% a 4% en el primer semestre, empujada por las exportaciones, y crecimiento nulo en el segundo, en plena campaña.

Qué puede frenar la volatilidad electoral

Según la entidad, la economía tiene colchones más sólidos que en otros ciclos. "Argentina comienza el año electoral con un superávit en cuenta corriente", destaca, algo que no ocurría en siete ciclos electorales, sin contar 2021 por la pandemia.

El informe enumera tres respaldos:

Cuentas externas : el saldo combinado de la cuenta corriente y el resultado fiscal está en su mejor nivel desde 2010 , "lo que implica una vulnerabilidad externa notablemente menor".

: el saldo combinado de la cuenta corriente y el resultado fiscal está en su , "lo que implica una vulnerabilidad externa notablemente menor". Superávit fiscal : primario de 1,5% del PBI en 2026, sobre la meta de 1,4% pactada con el FMI. Para 2027 prevé 1,3%, igual al pago de intereses.

: primario de en 2026, sobre la meta de 1,4% pactada con el FMI. Para 2027 prevé 1,3%, igual al pago de intereses. Exportaciones: en octubre marcaron un récord de u$s10.061 millones, según el intercambio comercial del INDEC. Para 2027, la energía sumaría unos u$s5.000 millones y la minería cerca de u$s1.000 millones.

Aun así, reservas y exportaciones pueden amortiguar el golpe, pero no evitar que la campaña electoral sacuda a los mercados.

"La cuestión fundamental de cara a las elecciones presidenciales de 2027 es si los mecanismos de contención actuales podrán resistir una nueva oleada de volatilidad financiera asociada al proceso electoral", cierra el reporte.