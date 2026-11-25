El dato enfatiza las preocupaciones sobre la persistencia inflacionaria, que todavía se mantienen lejos del objetivo del 2% establecido por la Fed

La aceleración refuerza las apuestas por tasas de interés más altas, impactando a mercados como Bitcoin, que cayó un 4,2%.

La Reserva Federal enfrenta presiones al subir el índice subyacente al 3,3%, lejos de su meta del 2% y complicando decisiones.

La inflación de Estados Unidos se aceleró en octubre, con el índice PCE interanual subiendo al 3,8% frente al 3,6% de septiembre.

La inflación de los Estados Unidos volvió a acelerarse en octubre y encendió nuevas señales de alerta para la Reserva Federal.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), la referencia que utiliza el organismo para evaluar el comportamiento de los precios, registró un incremento interanual de 3,8%, frente al 3,6% de septiembre, según informó este miércoles la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

En términos mensuales, el indicador avanzó 0,3%, por debajo del incremento de 0,5% registrado durante el mes anterior.

La medición subyacente, que excluye los componentes más volátiles de alimentos y energía, también mostró una aceleración.

El índice aumentó un 3,3% interanual, frente al 3,1% de septiembre, y superó las estimaciones del mercado, que anticipaban un avance del 3,2%. En la comparación mensual, registró una suba del 0,3%, en línea con el dato previo.

El comportamiento de esta variable resulta especialmente relevante para las autoridades monetarias, ya que permite observar con mayor claridad las presiones inflacionarias persistentes.

Su avance hasta el 3,3% representa el nivel más elevado en aproximadamente tres años y refuerza las dudas sobre la velocidad con la que la economía estadounidense podrá regresar a una inflación compatible con la meta oficial.

¿Qué pasó con los precios y el consumo en los Estados Unidos?

El dato enfatiza las preocupaciones sobre la persistencia de las presiones inflacionarias, que todavía se mantienen lejos del objetivo de 2% establecido por la Fed.

Por su parte, el gasto de consumo personal aumentó un 0,3% mensual, aunque, al descontar el efecto de los precios, prácticamente no registró variaciones.

Los ingresos personales crecieron 0,7%, mientras que el ingreso disponible avanzó 0,8%.

La aceleración de los precios complica las decisiones de política monetaria de la FED, que debe equilibrar el control de la inflación con el sostenimiento de la actividad económica.

Los mercados comenzaron a reforzar las apuestas por tasas de interés más elevadas durante más tiempo, una perspectiva que podría afectar a las acciones, los bonos y las criptomonedas, además de fortalecer al dólar.

Dato de inflación en EE.UU: ¿cómo reaccionaron las criptomonedas?

El impacto ya se reflejó en las cotizaciones de las principales criptomonedas. Bitcoin (BTC) llegó a caer hasta los u$s57.209, con una pérdida intradiaria de hasta el 4,2%, después de la publicación de los datos de inflación.

La criptomoneda llegó a perforar momentáneamente los u$s58.000 y profundizó una tendencia bajista que ya venía afectando al mercado. Otras como Ethereum y Solana respondieron con un 2% a la baja.

De todas formas, la presión no respondió exclusivamente al dato de inflación. El mercado también estaba afectado por las perspectivas de nuevos aranceles comerciales de Estados Unidos y por la debilidad de las acciones tecnológicas.