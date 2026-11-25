Mercado Pago, AppYPF y Naranja X se suman al reintegro por garrafa. Qué requisitos deben cumplir los hogares y cuántas unidades cubre por mes

La Secretaría de Energía formalizó la inclusión de estas billeteras no bancarias el 24/11/2026 para el subsidio.

El reintegro por garrafa de $9.593 ya no depende de bancos, sumando Mercado Pago, AppYPF y Naranja X.

El reintegro por garrafa de $9.593 deja de depender de una cuenta bancaria: el Gobierno sumó a Mercado Pago, AppYPF y Naranja X como medios de pago habilitados para cobrar el beneficio, que desde mayo solo se aplicaba al pagar con MODO o con BNA+, la app del Banco Nación.

La ampliación se formalizó el 24 de noviembre de 2026 con un acta complementaria al convenio que ya tenían la Secretaría de Energía, el Banco Nación y MODO.

En el mismo acto, Mercado Pago y AppYPF firmaron sus cartas de adhesión, según el comunicado oficial del Gobierno. Naranja X figura entre las billeteras habilitadas, aunque el anuncio no informa que haya firmado la suya.

Cómo cambia el reintegro por garrafa con las billeteras virtuales

El subsidio a la garrafa de 10 kilos forma parte de los Subsidios Energéticos Focalizados, el esquema que reemplazó al Programa Hogar. Desde el lanzamiento del subsidio en mayo, el descuento se aplicaba al instante solo si se pagaba con QR desde MODO, la app de un banco adherido o BNA+.

Con la nueva etapa, los hogares inscriptos podrán recibir el beneficio pagando con su billetera virtual no bancaria. Según el Gobierno, la medida busca más transparencia, universalidad en el acceso e inclusión financiera.

Qué papel tiene MODO en la ampliación del subsidio

MODO, la plataforma de pagos que conecta a más de 35 bancos, fue uno de los dos canales del subsidio desde mayo, y la ampliación se firmó sobre el convenio del que la compañía es parte.

Rafael Soto, CEO de MODO, lo explicó en LinkedIn. "En MODO ponemos la infraestructura de pagos y beneficios al servicio de las políticas públicas", señaló, y destacó que con el reintegro por garrafa "logramos convertir un subsidio a la oferta en un subsidio a la demanda".

Y sobre la novedad, agregó: "Hoy firmamos con la Secretaría de Energía y el Banco de la Nación Argentina la ampliación del programa: los beneficiarios también van a poder recibir el reintegro en billeteras no bancarias".

Cuánto se cobra y cuántas garrafas cubre el subsidio

El monto del reintegro por garrafa no cambia con las nuevas billeteras:

$9.593 por garrafa , aplicados en el momento de la compra

, aplicados en el momento de la compra Hasta dos garrafas por mes en el período invernal

Una garrafa por mes durante el resto del año

Quiénes pueden pedir el reintegro y cómo inscribirse en el ReSEF

El beneficio para comprar garrafas está reservado a hogares anotados en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, o ReSEF, que cumplan alguna de estas condiciones:

Ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC

para un hogar tipo 2, según el INDEC Un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP

Un integrante que cobre la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad

El trámite se hace en la web oficial de subsidios o en la app Mi Argentina y no tiene fecha límite. Los ex beneficiarios del Programa Hogar también deben anotarse, y el reintegro es incompatible con la bonificación del gas por redes.

Qué falta saber para pagar la garrafa con Mercado Pago o Naranja X

La incorporación de billeteras no bancarias al subsidio a la garrafa quedó firmada, pero el comunicado no fija una fecha de puesta en marcha ni el paso a paso en cada app, y el propio Soto habló en tiempo futuro.

Tampoco se informó si esos pagos pasarán por la infraestructura de MODO. Hasta que cada billetera anuncie el inicio, MODO y BNA+ son los únicos canales con operatoria confirmada para el reintegro.