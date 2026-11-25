La iniciativa busca modernizar el mercado de metales preciosos mediante la digitalización de los derechos de propiedad sobre lingotes almacenados

El proyecto permitirá usar oro físico como colateral financiero con más agilidad y menos fricciones operativas en el mercado.

La iniciativa busca modernizar el mercado de metales preciosos usando Pooled Gold Interests (PGI) para dividir el oro físico.

J.P. Morgan, HSBC y StoneX realizaron las primeras operaciones con oro digital respaldado por oro físico, un piloto del Consejo Mundial del Oro.

J.P. Morgan, HSBC y la firma StoneX realizaron las primeras operaciones con participaciones digitales respaldadas por oro físico, en el marco de un programa piloto impulsado por el Consejo Mundial del Oro.

La iniciativa busca modernizar el mercado mayorista de metales preciosos mediante la digitalización de los derechos de propiedad sobre lingotes almacenados en bóvedas.

J.P. Morgan y HSBC apuestan por el oro digital y buscan transformar un mercado de u$s1,4 billones

El sistema utiliza los denominados Pooled Gold Interests (PGI), que permiten dividir el valor de reservas de oro físico en participaciones transferibles electrónicamente.

Durante las pruebas, las entidades compraron, vendieron, liquidaron y utilizaron estos activos como garantía financiera, sin necesidad de trasladar los lingotes.

La principal ventaja del mecanismo es que permitiría utilizar oro físico como colateral de operaciones financieras con mayor flexibilidad y menos fricciones operativas.

De esta manera, los bancos podrían combinar la seguridad de la propiedad sobre metal precioso con la agilidad de las transacciones digitales.

J.P. Morgan y HSBC digitalizan el oro físico en la blockchain

El proyecto apunta especialmente a modernizar el mercado de Londres, uno de los principales centros mundiales de negociación de oro, donde se registran operaciones por más de u$s180.000 millones diarios.

Aunque todavía se encuentra en fase experimental, sus impulsores consideran que podría ampliar los usos del metal como instrumento de inversión y financiamiento.

La iniciativa también se diferencia de criptomonedas respaldadas por oro, como Tether Gold y Pax Gold, ya que está orientada a operaciones institucionales mayoristas e intenta integrar la digitalización del activo a la infraestructura financiera tradicional.

Oro digital con representación física: ¿qué antecedentes similares existen?

El antecedente más directo dentro del mercado del oro es el del propio HSBC. El 1 de noviembre de 2023, el banco anunció sus primeras operaciones para tokenizar la propiedad de oro físico almacenado en su bóveda de Londres mediante tecnología de registro distribuido, conocida como DLT.

El sistema permitía negociar esas representaciones digitales entre HSBC y sus clientes institucionales a través de la plataforma HSBC Evolve o mediante una interfaz de programación, API.

Los registros digitales correspondían a las tenencias físicas de los clientes: no se trataba simplemente de una apuesta sobre la cotización del metal.

En 2024, la entidad amplió esa experiencia con HSBC Gold Token para inversores minoristas de Hong Kong. El producto permite adquirir participaciones fraccionarias sobre oro físico; cada unidad representa 0,001 onza troy. Su comercialización está limitada al mercado hongkonés.

La diferencia con el nuevo piloto es el alcance: aquella iniciativa se centraba en la relación entre el banco y sus clientes, mientras que los PGI buscan facilitar la negociación, liquidación y utilización como garantía entre distintas instituciones.

Un antecedente anterior involucró a Euroclear y Paxos, que anunciaron en 2016 un proyecto para modernizar la liquidación del mercado de oro de Londres mediante blockchain.

Aunque Euroclear no es un banco comercial, la iniciativa reunió a grandes entidades financieras, entre ellas Citi, Société Générale y Scotiabank. Al cabo de un año, Euroclear confirmó que la asociación con Paxos había terminado.