Las entidades financieras ofrecen rendimientos de entre el 16% y el 24% nominal anual. Cuánto dinero se obtiene al finalizar una colocación de un mes

Comparar ofertas antes de constituir el depósito es clave, ya que bancos como Bica o Reba pagan 24%, superando el promedio del mercado de 20,47%.

Invertir $200.000 a 30 días genera intereses de entre $2.630 y $3.945, marcando una diferencia de más de $1.300 entre las mejores y peores opciones.

Los plazos fijos en pesos ofrecen tasas nominales anuales que oscilan entre 16% y 24%, variando significativamente según la entidad bancaria elegida.

Las entidades financieras ofrecen en noviembre tasas de entre 16% y 24% nominal anual para los depósitos a plazo fijo en pesos.

Con una inversión de $200.000 durante 30 días, los ahorristas pueden obtener entre $2.630 y $3.945 de intereses, según el banco elegido y las condiciones de contratación.

La diferencia entre la tasa más alta y la más baja supera los $1.300 para una misma colocación, por lo que comparar las alternativas antes de invertir puede modificar el resultado que se obtiene al vencimiento.

Según los datos del Banco Central de la República Argentina ntre el grupo de entidades que ofrece una TNA de 24% se encuentran:

Banco Bica

Banco CMF

Banco de Comercio

Banco Meridian

Reba

Cocos.

Otras entidades ofrecen una tasa de 23% nominal anual donde los intereses por una inversión de $200.000 llegan a $3.780,82. Entre ellas se observa:

Banco del Sol

Banco Mariva

Banco VOII

Por su parte, Ualá informa una tasa de 22%, mientras que Bibank ofrece 21,5%. Banco Provincia paga 21% a sus clientes, aunque informa una tasa de 22% para quienes todavía no operan con la entidad.

En el caso de Bancor, la tasa publicada es de 20,75%, mientras que Banco del Chubut ofrece 20,5%. Banco Dino presenta una TNA de 20% para clientes y 22% para no clientes.

Cuánto pagan los bancos con las tasas más bajas

Entre las entidades que ofrecen rendimientos inferiores a 20% aparecen Banco Macro, Banco de Formosa y Banco Hipotecario, con una tasa de 19,5% para clientes. Banco Nación, por su parte, informa 19,25%.

Más abajo se encuentran Banco Comafi, Banco Julio y Banco de Tierra del Fuego, con una TNA de 19%. Banco Credicoop ofrece 18,5%, mientras que Banco Galicia paga 18,25% y Santander, 18%.

ICBC detalla una tasa de 17,9% y Banco Piano, de 17,5%. En tanto, BBVA, Banco Ciudad y Brubank ofrecen 17%.

En el último lugar del relevamiento aparece Banco Patagonia, con una tasa nominal anual de 16%. Para un depósito de $200.000 a 30 días, esta alternativa genera $2.630,14 de intereses y deja un saldo final de $202.630,14.

Las tasas pueden variar según la relación del ahorrista con la entidad. Algunos bancos ofrecen condiciones diferentes para clientes y no clientes, mientras que otros establecen requisitos vinculados con:

la contratación online

los montos mínimos

la disponibilidad del producto.

Qué tasa informa el BCRA para los plazos fijos

El Banco Central de la República Argentina publica distintos indicadores para seguir la evolución de las tasas de interés del sistema financiero.

Uno de ellos es la tasa de interés por depósitos a 30 días en entidades financieras. El último registro disponible fue de 21,93% nominal anual.

Con ese rendimiento como referencia, una colocación de $200.000 durante 30 días generaría aproximadamente $3.604,93 de intereses y alcanzaría un monto final de $203.604,93.

Por otro lado, el promedio de las 33 entidades incluidas en el relevamiento de tasas del 24 de noviembre se ubica en torno al 20,47%. Se trata de un promedio simple de las ofertas relevadas y no debe confundirse con el indicador oficial del Banco Central.