Bancos concentran 52% de la principalidad y billeteras 48%: el estudio de Brain Network revela cómo se divide el vínculo con el cliente financiero

La competencia evoluciona de productos a ecosistemas y alianzas, anticipando una "principalidad algorítmica" impulsada por IA.

Usuarios usan 5,8 entidades financieras en promedio; su principalidad se define por vínculo estructural (ahorro) o uso cotidiano (pagos).

Bancos y billeteras digitales compiten por la principalidad financiera: el 52% elige bancos y el 48% billeteras, revela Brain Network.

La nueva disputa por el cliente ya no se define por quién lo captura, sino por quién logra ser su entidad principal: con un promedio de 5,8 instituciones financieras por persona, bancos y billeteras digitales pelean dos batallas en un mismo usuario, la del vínculo estructural (sueldo, ahorro e inversión) y la del uso cotidiano (pagos y compras).

Según el estudio "Posicionamiento Competitivo en Individuos 2026", de Brain Network, los usuarios no abandonaron sus entidades, sino que ampliaron las que utilizan.

El promedio pasó de 3,7 en 2021 a 5,3 en 2026 en la serie comparable, y llega a 5,8 al incluir las billeteras cripto.

Por eso, una misma persona puede reconocer a dos instituciones como principales, aunque por motivos distintos.

La principalidad estructural se vincula con productos y relación de largo plazo, mientras que la principalidad conductual responde al hábito y la frecuencia de uso.

Para Lionel Holzman, CCO & Value Offer Head de Brain Network, ya no alcanza con preguntarse quién es el banco principal: hay que decidir qué batalla ganar.

Bancos 52%, billeteras 48%: cómo se reparte la principalidad financiera

El 47% de los usuarios identifica a su entidad principal por el vínculo estructural: allí cobra, ahorra e invierte.

Para el 41%, la principalidad pasa por el uso cotidiano: dónde paga, compra y opera a diario.

El 55% de quienes eligen un banco lo hace por razones estructurales, y el 51% de quienes eligen una billetera lo justifica por su uso diario.

Las billeteras ya concentran el 48% de la principalidad y los bancos conservan el 52%.

Los bancos siguen siendo el principal respaldo para gestionar ingresos, ahorros, inversiones y tarjetas de crédito.

En la edición 2025 del mismo estudio, el 57,4% identificaba al banco como principal y el 42,6% a billeteras o fintech, lo que marca un cambio de tendencia.

Qué factores inclinan la elección: experiencia de uso, confianza e ingresos

La experiencia de uso es el principal motivo de elección para el 70% de los usuarios de billeteras y alcanza el 38% en los bancos.

El Mobile Banking ya es el canal preferido del 49%, mientras el ejecutivo de cuenta pierde peso.

La confianza y trayectoria ocupan el segundo lugar para elegir un banco: el 30% destaca la seguridad y la solidez.

El 29% de quienes eligen un banco lo hace por la acreditación de ingresos, uno de los pilares de la principalidad estructural.

Ese factor perdió fuerza: antes más del 90% de los empleados en relación de dependencia elegía su entidad principal por el sueldo, y hoy el motivo ronda el 60%.

Para Tomás Fulop, de Brain Network, tener la cuenta sueldo ya no alcanza para dar por ganado al cliente.

Beneficios, promociones y cuenta remunerada: la pulseada por el bolsillo

Los descuentos y promociones pesan de forma similar: son relevantes para el 25% de quienes eligen un banco y el 26% de los usuarios de billeteras.

El 58% no paga costos de mantenimiento, pero el 53% estaría dispuesto a abonar una membresía de $5.000 a cambio de beneficios superiores a los actuales.

Otro estudio de la consultora, de enero de 2026, halló que el 53% de los residentes de 21 a 65 años prioriza medios de pago con beneficios.

Según "Beneficios y Programas de Fidelización 2026", los usuarios combinan bancos y billeteras para maximizar promociones, descuentos y opciones de financiamiento.

El rendimiento de los saldos es el segundo motivo para elegir una billetera como principal, mencionado por el 42% de sus usuarios.

Ese factor perdió diez puntos con la baja de las tasas de interés, y su atractivo se asocia cada vez más a obtener un rendimiento sobre el dinero disponible.

De la transacción a la relación: ecosistemas, alianzas y principalidad algorítmica

Según Holzman, la competencia dejó de ser bancos contra fintech: hoy compiten modelos capaces de cubrir cada vez más necesidades del cliente.

El negocio se desplaza de la transacción a la relación, y gana quien logra ser parte de la vida financiera cotidiana sin perder el vínculo de fondo.

La disputa dejó de ser producto a producto y adopta la lógica de ecosistemas financieros y alianzas entre bancos y billeteras.

En el segundo cuatrimestre de 2026, por cada $1 en billetes circularon $2,53 de forma virtual entre bancos y billeteras, según COELSA.

Brain Network anticipa una nueva etapa impulsada por alianzas, integraciones, Open Finance, nuevos formatos de pago e inteligencia artificial.

Fulop advierte que aparecerá una principalidad algorítmica: qué banco, billetera o medio de pago queda preferido por el agente de IA cuando deba ejecutar una compra.