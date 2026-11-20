Los peajes sin efectivo llegan el 1 de enero de 2027 a las rutas y autopistas nacionales concesionadas. Solo se pagará con TelePASE o con tarjeta y QR

Circular sin TelePASE costará el doble, ya que el pago manual electrónico en tótems aplica una tarifa recargada para desincentivar el uso de efectivo.

El Decreto 733/2025 establece que Panamericana y Acceso Oeste deberán operar exclusivamente con TelePASE o pago electrónico, sistema ya activo en AUSA.

Desde el 1 de enero de 2027 será obligatorio el pago sin efectivo en rutas y autopistas nacionales concesionadas, eliminando las cabinas manuales.

Los peajes sin efectivo serán obligatorios desde el 1 de enero de 2027 en todas las rutas y autopistas nacionales concesionadas, con Panamericana y Acceso Oeste como los corredores más afectados. Desde esa fecha solo se podrá pagar con TelePASE o con medios electrónicos en tótems, que en general cuestan el doble.

El Decreto 733/2025 fija el 31 de diciembre de 2026 como límite para que esas trazas operen solo con vías automáticas o pórticos free flow.

La norma define al TelePASE como herramienta base para "garantizar el pago y desalentar la evasión" y permite a Vialidad Nacional extender el plazo en tramos puntuales.

Qué rutas y autopistas tendrán peajes sin efectivo desde enero

El fin del cobro en billetes alcanza a la red vial nacional en manos de concesionarias privadas:

Panamericana , con sus ramales a Pilar, Campana y Tigre, a cargo de Autopistas del Sol.

, con sus ramales a Pilar, Campana y Tigre, a cargo de Autopistas del Sol. Acceso Oeste , operado por Autopistas del Oeste.

, operado por Autopistas del Oeste. La Red Federal de Concesiones, donde Vialidad informó en octubre que ya no se acepta efectivo, con tramos de rutas como la 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 33 y 34.

En la Ciudad de Buenos Aires, las autopistas de AUSA ya no tienen cabinas manuales desde mayo de 2026.

Cuánto costará pagar el peaje sin TelePASE

Sin cabinas con personal, las rutas nacionales concesionadas cobrarán de dos formas:

TelePASE , que lee el dispositivo del parabrisas y cobra la tarifa base.

, que lee el dispositivo del parabrisas y cobra la tarifa base. Pago manual electrónico en tótems, con tarjeta sin contacto, celular con NFC o QR de billetera virtual, que cuesta el doble.

La tarifa doble en Panamericana y Acceso Oeste rige desde marzo de 2026, incluso para el efectivo. En la Red Federal, Vialidad aclaró que se activa cuando la concesionaria habilita ambas modalidades en todo el tramo.

Dónde se podrá seguir pagando el peaje en efectivo

Las autopistas y rutas bonaerenses de Aubasa quedan fuera del cambio del 1 de enero y mantendrán cabinas con billetes, sin plazo para eliminarlas. En verano se podrá pagar en efectivo o con TelePASE en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas provinciales 2, 11, 56, 63 y 74.

En Aubasa la diferencia es mínima: en Dock Sud, un auto paga $2.600 en efectivo y $2.593,53 con TelePASE, con valores de noviembre de 2026.

Tampoco está obligado a migrar el Camino del Buen Ayre, de la Ceamse.

Cuántos conductores todavía pagan el peaje con billetes

La migración hacia los peajes sin efectivo se aceleró en 2026, según datos de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste:

El TelePASE pasó de 83,9% de los pagos en enero a 93,6% a mediados de noviembre .

. El efectivo cayó de 16,6% a 4,34% al 15 de noviembre .

. El pago en tótems, habilitado en abril, ronda el 2%: el QR lo llevó de 0,92% a 2,01%.

Solo en Acceso Oeste pagan peaje unos 750.000 vehículos diarios, según la concesionaria.

Cómo sacar el TelePASE gratis antes de enero

La adhesión al TelePASE es gratuita y no tiene costo hasta que se usa. Se tramita en la web oficial o con la app de Mercado Pago.

Las dos concesionarias repartirán obleas de TelePASE del 24 al 30 de noviembre y del 14 al 20 de diciembre en las estaciones Tigre, Tortuguitas, Pacheco, Ituzaingó y Luján.