La entidad financiera mostró crecimiento de 86% en sus números y anunció una fusión que refuerza su posición en el sector local

En un escenario marcado por la volatilidad de las tasas de interés y una menor actividad económica, VALO (Banco de Valores S.A.) presentó su balance correspondiente al tercer trimestre de 2026 con un resultado integral total neto de $20.557 millones, medido en moneda homogénea al 30 de septiembre de 2026.

La cifra representa un crecimiento interanual del 86,6% en comparación con el tercer trimestre de 2025, aunque refleja una contracción del 23,9% frente al segundo trimestre de 2026.

"En un trimestre que fue particularmente desafiante para el sistema financiero, con volatilidad de las tasas de interés, desaceleración de la actividad económica e incremento del riesgo país, VALO mantuvo un desempeño favorable con sólidos indicadores de rentabilidad, eficiencia y calidad de activos", señaló Cristian Navarro, CEO de VALO.

¿Cómo quedaron los indicadores de rentabilidad, eficiencia y morosidad de VALO?

Los números del tercer trimestre de 2026 muestran la capacidad de la entidad -que cotiza dentro del panel líder de BYMA y cuenta con más de 45 años de trayectoria- para sostener sus márgenes operativos:

Retorno sobre el Patrimonio Neto (ROE): Se ubicó en 18,4%

Retorno sobre los Activos (ROA): Alcanzó el 3,0%

Ratio de eficiencia: Registró un nivel del 26,59% (medido como gastos operativos sobre ingresos operativos), destacándose por su control de estructura frente al promedio de la industria bancaria

Calidad de cartera: El índice de morosidad cerró en apenas 0,4%, respaldado por una política prudente en la originación de créditos y la gestión del riesgo

¿Cómo avanza su estrategia de expansión tras sumar Rosario Valores y acordar con PPI?

Más allá de los resultados financieros, el tercer trimestre estuvo atravesado por movimientos clave para ampliar su escala en el mercado de capitales y los servicios corporativos:

Lanzamiento de VALO ROSVAL: La entidad puso en marcha esta nueva unidad de negocios luego de adquirir la cartera de Agentes de Negociación (ANs) de Rosario Valores, consolidando su liderazgo en Servicios de Liquidación y Custodia para intermediarios bursátiles

Fusión por absorción de PPI: En el último mes, VALO suscribió un acuerdo vinculante para absorber a Portfolio Personal Inversiones (PPI). Sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, la operación prevé concretarse durante 2027 para integrar crédito, mercado de capitales, asesoramiento y servicios transaccionales en un mismo grupo financiero.

"Durante el tercer trimestre mantuvimos una sólida posición patrimonial y de liquidez, respaldada por un modelo de negocios diversificado y una estrategia de crecimiento y expansión orientada a fortalecer nuestro posicionamiento como banco corporativo integral", destacó Navarro, quien recordó que la entidad también opera a nivel regional mediante subsidiarias en Uruguay y Paraguay.