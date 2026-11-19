La empresa detrás de Claude fijó en u$s83 el precio de sus acciones para salir a bolsa. Sus fundadores podrían alcanzar fortunas históricas.

La próxima salida a bolsa de Anthropic en Nasdaq, bajo el símbolo ANT, podría ser histórica e impactar a sus empleados.

Los 7 fundadores, incluyendo los hermanos Amodei de OpenAI, crearon Anthropic en 2021, la empresa detrás de Claude.

IPO de Anthropic valora acciones en u$s83, proyectando que 7 cofundadores alcanzarán u$s20.000 millones cada uno.

Los siete cofundadores de Anthropic podrían alcanzar una fortuna cercana a los u$s20.000 millones cada uno tras la salida a bolsa de la compañía, que fijó el precio de sus acciones en u$s83 para su oferta pública inicial (IPO).

La firma dueña de Claude tiene previsto comenzar a cotizar en Nasdaq bajo el símbolo ANT, en una operación que podría convertirse en una de las mayores de la historia de Estados Unidos.

El precio establecido superó el rango previsto inicialmente, de entre u$s70 y u$s78 por acción. Con esa referencia, las participaciones de los siete fundadores alcanzarían una valoración individual de entre u$s19.700 millones y u$s20.000 millones.

Se trata de fortunas estimadas: el cálculo surge de multiplicar la cantidad de acciones de cada fundador por el precio de la oferta. No representa dinero disponible en efectivo y puede cambiar según la evolución de la cotización.

Quiénes son los fundadores de Anthropic

La empresa nació en 2021 por siete exintegrantes de OpenAI que buscaban desarrollar inteligencia artificial con foco en la seguridad y la responsabilidad. El grupo está integrado por:

los hermanos Dario y Daniela Amodei

Tom Brown

Jack Clark

Jared Kaplan

Sam McCandlish

Christopher Olah.

Dario Amodei, de 43 años, es el CEO de Anthropic y posee 237,3 millones de acciones, valuadas en u$s19.700 millones.

Su hermana Daniela Amodei, presidenta de la compañía, tiene 238 millones de títulos, equivalentes a unos u$s19.800 millones. Ambos trabajaron anteriormente en OpenAI.

Los otros cinco integrantes también ocupan puestos estratégicos:

Tom Brown , director de cómputo, tiene 240,8 millones de acciones, valuadas en u$s20.000 millones

Jack Clark , responsable del Instituto Anthropic, posee 242,3 millones , equivalentes a u$s19.800 millones

Jared Kaplan , director científico, cuenta con 239 millones de acciones

Sam McCandlish , arquitecto jefe, tiene 240 millones. En ambos casos, las participaciones rondarían los u$s19.800 millones y u$s19.900 millones

Christopher Olah, quien lidera el área de interpretabilidad, dedicada a estudiar cómo funcionan internamente los modelos de IA. Sus 239,5 millones de acciones alcanzarían un valor estimado de u$s19.900 millones

Los empleados también podrían ganar millones

El impacto de la IPO no se limitaría a los fundadores. Según una estimación de CNBC basada en documentos regulatorios e información de inversores, un trabajador de Anthropic podría superar los u$s40 millones en patrimonio después de la operación.

La salida a bolsa representa un nuevo hito para Anthropic, una de las principales competidoras del negocio de IA.

El precio de u$s83 por acción superó las expectativas iniciales, aunque el comportamiento de los títulos dependerá de su desempeño una vez que comiencen a negociarse en Nasdaq.