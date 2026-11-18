Ariel Mamani, CEO de Inverarg, desarrolla una mirada práctica sobre los desafíos de emprender en la Argentina y la importancia de la planificación

Para consolidar tu emprendimiento, separa las finanzas personales de las del negocio y gestiona las relaciones laborales profesionalmente.

Es fundamental validar el Producto Mínimo Viable (MVP) con clientes reales y contar con un respaldo económico de 3 a 6 meses de gastos.

Ariel Mamani presenta 5 consejos clave para emprender un negocio y evitar los errores más comunes en las etapas iniciales.

Emprender un proyecto propio es una de las decisiones más desafiantes que puede tomar una persona. No porque sea imposible, pero las probabilidades de éxito son relativamente bajas. El entusiasmo de las primeras semanas es genuino, pero choca rápido con la realidad de los costos, los trámites y la incertidumbre de no saber en cuánto tiempo el negocio va a generar ingresos reales. En ese camino, hay aprendizajes que pueden marcar la diferencia entre una buena idea que queda en el intento y un proyecto que logra consolidarse.

Si bien no existen fórmulas que garanticen el éxito, hay errores frecuentes que pueden evitarse con planificación y una mirada realista del negocio. La experiencia de emprender también demuestra que muchas de las lecciones más importantes se aprenden sobre la marcha.

Estos son cinco consejos fundamentales para quienes están pensando en emprender o dar sus primeros pasos.

1 - Es mejor empezar que esperar a que todo sea perfecto

Muchos emprendedores pasan meses buscando el nombre ideal del negocio. Recordemos que una de las empresas más grandes del mundo lleva el nombre de una fruta: "Apple" ("manzana" en inglés).

Sin embargo, esa misma demora suele trasladarse a otros aspectos del negocio. No querer lanzar un producto, un video, un servicio o un contenido en redes, hasta que todo esté perfecto.

Trabajar durante meses en algo sin saber si habrá alguien dispuesto a comprarlo, puede significar una pérdida de tiempo y recursos. Es preferible comenzar con un producto mínimo viable (MVP, por sus siglas en inglés), aunque todavía tenga aspectos por mejorar y comprobar si existe interés real en el mercado al que apunta.

Con el tiempo, el producto o servicio podrá perfeccionarse. Y si nadie está dispuesto a comprarlo, probablemente sea momento de ajustar la propuesta o pasar a otra idea. El objetivo inicial no debe estar puesto en alcanzar la perfección del proyecto, sino comprobar que existe una necesidad.

2 - Validar con clientes reales, no solo con familiares y amigos

La familia y los amigos casi siempre dicen que la idea es buena. Los clientes, con su billetera, son quienes realmente permiten comprobarlo. Antes de invertir tiempo y dinero en hacer crecer un emprendimiento, conviene verificar que alguien sin un vínculo personal esté dispuesto a pagar por lo que ofrecemos.

Una venta real, aunque sea pequeña, puede valer más que cien comentarios positivos. La validación no tiene por qué ser costosa ni compleja: una preventa, un prototipo o un servicio piloto para dos o tres personas pueden ser suficientes para obtener las primeras señales sobre la demanda.

Aprender a escuchar al mercado, incluso cuando la respuesta no es la que esperamos, también forma parte de emprender. A veces, modificar una idea a tiempo puede ahorrar meses de trabajo y recursos.

3 - Construir un respaldo económico antes de dar el salto

Emprender con las finanzas personales en orden puede cambiar por completo la experiencia. Cuando alguien comienza sin un fondo de emergencia y con deudas difíciles de afrontar, cualquier mes malo del negocio puede convertirse en una crisis personal.

Una recomendación habitual es contar con un respaldo equivalente a entre tres y seis meses de gastos cubiertos antes de reducir drásticamente los ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia. Por ejemplo, para una persona que gasta $1.000.000 por mes, eso significa disponer de entre $3.000.000 y $6.000.000 como fondo de emergencia.

Si el negocio tarda en arrancar —algo que suele ocurrir más de lo esperado—, ese respaldo puede permitir sostener el proyecto sin tomar decisiones apresuradas. Tener un respaldo económico no elimina el riesgo de emprender, pero permite asumirlo con mayor tranquilidad y sin que cada dificultad se convierta en una urgencia financiera.

4 - Separar las finanzas personales de las del negocio desde el primer día

Uno de los errores más frecuentes al comenzar es mezclar los ingresos del emprendimiento con los gastos personales. Cuando no existe una separación clara, resulta muy difícil saber si el negocio realmente está generando ganancias o si se está sosteniendo con recursos propios.

Lo mínimo es tener una cuenta dedicada al negocio, registrar cada ingreso y egreso, y fijar una retribución mensual, aunque sea chica al principio. Esa separación no es un trámite burocrático, sino la única manera de saber realmente cómo le va al proyecto.

Además, cuando un negocio comienza desde cero, muchas veces las ganancias son inexistentes o, demasiado bajas para mantener el estilo de vida del emprendedor. Por eso, en algunos casos, se requiere otra fuente de ingresos mientras el proyecto empieza a desarrollarse.

Entender cuánto cuesta mantener el negocio, cuánto dinero ingresa y cuánto se puede retirar sin comprometer su funcionamiento es fundamental. Facturar no es lo mismo que ganar dinero, y aprender a distinguirlo puede evitar muchos problemas a futuro.

5 - No mezclar las relaciones personales con las decisiones del negocio

La familia y los amigos suelen ser los primeros candidatos a incorporarse cuando el emprendimiento empieza a crecer. Sin embargo, contratar a alguien cercano únicamente por confianza o afinidad puede convertirse en un problema.

Si esa persona no cumple con las expectativas, el emprendedor puede enfrentarse a una decisión difícil: desvincular a un ser querido o mantener una relación laboral que no está dando buenos resultados.

Esto no significa que trabajar con familiares o amigos sea necesariamente un error, sino que es importante separar los vínculos personales de las decisiones profesionales. La clave está en no dejarse llevar únicamente por la confianza o por la posibilidad de contratar a alguien conocido a un menor costo. Las incorporaciones deben responder a las necesidades reales del negocio.

Ninguno de estos puntos garantiza el éxito, porque emprender involucra variables que muchas veces no podemos controlar. Sin embargo, muchos de los tropiezos más difíciles del camino pueden evitarse o reducirse si contamos con información y planificación.

La educación financiera y el orden en las decisiones no reemplazan una buena idea ni el trabajo necesario para desarrollarla, pero sí pueden hacer la diferencia entre un proyecto que resiste los primeros meses y uno que no llega a mostrarse.

*Por Ariel Mamani, CEO de Inverarg