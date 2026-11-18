El 28,1% de la Gen Z empezó con CEDEAR y el 29,7% de los Millennials con FCI. Cómo evolucionan las carteras de cada generación después del primer paso

La elección inicial impacta la diversificación de cartera y el riesgo. Gen Z revisa su inversión semanalmente y tiene alta tolerancia al riesgo.

Gen Z prioriza CEDEARs (28,1%) y renta variable, diversificando con acciones de IA y criptomonedas; Millennials y Gen X+ optan por FCI.

Analizan cómo los hábitos de inversión generacionales difieren, destacando que Gen Z prefiere CEDEARs y Millennials/Gen X+ eligen FCI.

Cada generación construye su cartera de forma distinta porque la edad, el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo no son los mismos.

A eso se suma la puerta de entrada al mercado: el primer instrumento elegido condiciona qué alternativas se suman después.

Según un análisis de IOL Inversiones, esas diferencias aparecen tanto en el primer paso como en el recorrido posterior de los inversores.

Entre los inversores de la Generación Z que operaron, los CEDEAR son la principal puerta de entrada: el 28,1% comenzó por este instrumento.

Le siguen de cerca los Fondos Comunes de Inversión (FCI), con el 27,7%.

Entre los inversores más jóvenes, los CEDEARs tienen mayor peso como primera inversión.

Gen Z, Millennials y Gen X+: la primera inversión marca la diferencia

Entre los Millennials, el FCI ocupa el primer lugar, con el 29,7%, mientras que los CEDEAR representan el 21,7%.

En Gen X+, el 28,4% comenzó por FCI y el 21,2% por CEDEAR.

Así, la primera decisión de inversión no es igual para todas las generaciones, y el dato más interesante aparece después.

En la Generación Z, la renta variable predomina tanto en la primera inversión como en los pasos siguientes.

Entre quienes comienzan por CEDEAR, el 21,9% incorpora luego Acciones, algo que muestra una continuidad dentro de la renta variable.

En la misma línea, una encuesta de Motley Fool en Estados Unidos halló que el 61% de la Gen Z tiene acciones de crecimiento, frente al 48% de los baby boomers.

El recorrido posterior: quién diversifica y quién se queda concentrado

El FCI es una de las principales puertas de entrada, pero también el instrumento desde el que menos se incorporan otras alternativas después.

Entre quienes comenzaron por FCI, el 22,3% de la Generación Z sumó un segundo instrumento, frente al 27,8% de Gen X+.

En el otro extremo, alrededor del 70% de quienes empiezan por Títulos Públicos agrega luego una segunda alternativa, aunque no sean una puerta de entrada frecuente.

La primera inversión puede ser el punto de partida de una cartera que se amplía o que se mantiene concentrada.

Según IOL, mirar solo el instrumento inicial ofrece una visión incompleta del comportamiento del inversor.

La diversificación no es un proceso idéntico para todos: la edad, el instrumento elegido y las decisiones posteriores marcan caminos distintos.

Qué dicen otros estudios: alternativos, cripto y ETFs entre los jóvenes

Un estudio de Bank of America Private Bank halló que el 67% de los inversores de entre 21 y 45 años considera que las acciones y bonos tradicionales ya no alcanzan para lograr rendimientos superiores al promedio.

Los inversores jóvenes destinan cerca del 15% de sus carteras a inversiones alternativas y 13% a criptomonedas, mientras que las generaciones mayores mantienen más peso en acciones tradicionales.

Según Natixis IM, el 46% de los Millennials ya invirtió en criptomonedas y el 75% quiere superar al mercado.

Un informe de Binance Research reveló que el 77% de las cuentas de acciones de la Generación Z son acumuladoras netas, es decir, compran más de lo que venden.

El 22% de las cuentas de la Gen Z nunca realizó una orden de venta, frente al 19% de la Generación X y el 9% de los baby boomers.

Los ETF captan el 21,9% de las entradas netas de capital de la Gen Z.

Hábitos de trading y exposición a la IA: dónde se separan las generaciones

Según Motley Fool, el 29% de los inversores de la Gen Z revisa o ajusta su cartera al menos una vez por semana, frente al 11% de los baby boomers.

El 58% de los boomers opera menos de una vez al mes, frente al 12% de la Gen Z.

El 53% de la Gen Z describe su tolerancia al riesgo como alta o muy alta, frente al 21% de los boomers.

El 26% de los baby boomers eligió fondos diversificados como su mejor inversión a diez años, frente a solo el 5% de la Gen Z.

El 41% de la Gen Z tiene acciones de inteligencia artificial con planes de mantenerlas al menos diez años, frente al 23% de los boomers.

En la Argentina, según Mauricio Villacorta, de IOL, el inversor profundizó su exposición en la infraestructura de la IA, con memoria y chips como Micron, Nvidia o SanDisk.

Por qué entender el camino completo importa al armar una cartera

La primera inversión es solo el comienzo del recorrido en el mercado de capitales.

En 2026 operan más de 250 CEDEAR, pero la liquidez se concentra en los primeros 30 a 35 nombres.

Las ganancias de capital en CEDEAR tributan Impuesto a las Ganancias con una alícuota cedular de 15%.

Las comisiones de compra y venta van de 0,4% a 1,1%, según el canal.

Conocer estos recorridos ayuda a detectar si una cartera está concentrada o diversificada según el perfil de cada inversor.

Para IOL, identificar esa evolución da una fotografía más completa de cómo las personas construyen sus carteras y se relacionan con el mercado.