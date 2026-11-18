El fortalecimiento del dólar y la posibilidad de que la Reserva Federal suba aún más las tasas encendieron las alarmas entre los inversores

Para invertir en oro en Argentina hay Cedears GLD desde $7.700 y criptomonedas como Pax Gold, sin compra física.

La Reserva Federal de EEUU evalúa subir tasas; el dólar fuerte y los rendimientos de bonos afectan la cotización del oro.

El oro se desplomó más del 2%, a u$s3.734,76 la onza, su menor valor en 14 meses, por dólar fuerte y alza de tasas.

El oro se desplomó más de 2% y perforó los u$s3.760 por onza, su nivel más bajo desde septiembre de 2025.

El fortalecimiento del dólar y la posibilidad de que la Reserva Federal siga subiendo tasas encendieron las alarmas entre los inversores.

El dólar y las tasas de la Fed golpearon al oro, que cayó a mínimos de más de un año

El metal precioso cayó a su nivel más bajo en 14 meses este miércoles 18 de noviembre después de que el fortalecimiento del dólar y las expectativas de nuevas subas de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos golpearan a uno de los activos refugio más tradicionales del mundo.

La onza spot tocó un mínimo intradía de u$s3.734,76, el más bajo desde el 26 de septiembre de 2025, antes de recuperar parte del terreno perdido.

El contrato de futuros del oro para entrega en diciembre, negociado en el COMEX, cayó 3,2% a u$s3.739 por onza, mientras que el metal spot llegó a retroceder 2,9% a u$s3.739,39 por onza.

En momentos de la sesión, el metal llegó a perder hasta 3% y perforó la barrera de los u$s3.800, un nivel que había resistido durante buena parte del año.

El oro perdió casi 9% en un mes y quedó 32% debajo de su récord histórico de enero 2026

La caída se produjo en un contexto de mayor apetito por el dólar estadounidense y de expectativas crecientes de que la FED podría endurecer su política monetaria en los próximos meses.

El índice DXY, que mide el valor del billete verde frente a una canasta de monedas, se mantuvo cerca de un máximo de 19 meses, lo que encarece el oro para los compradores que operan fuera de Estados Unidos.

La principal presión sobre el oro proviene de la combinación de un dólar fuerte y rendimientos crecientes de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Cuando el billete verde se aprecia, el oro, que se cotiza en dólares, se vuelve más caro para los inversores que utilizan otras monedas, lo que reduce la demanda internacional.

Al mismo tiempo, el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro encarece el costo de oportunidad de mantener oro, un activo que no genera intereses ni dividendos. Los inversores que buscan rentabilidad encuentran en los bonos una alternativa más atractiva, lo que presiona a la baja el precio del metal.

Los operadores asignaron aproximadamente un 95% de probabilidad a una suba de 25 puntos básicos en diciembre, según el instrumento FedWatch de CME. La posibilidad de un movimiento mayor, de 50 puntos básicos, se ubicó en torno al 5%.

La caída de este miércoles no es un hecho aislado. En el último mes, el oro acumuló una pérdida del 8,76%, y frente al mismo período del año pasado retrocede 7,36%, de acuerdo con datos de Trading Economics.

El metal se encuentra aproximadamente 32% por debajo de su máximo histórico de u$s5.608,35 alcanzado en enero de 2026.

A comienzos de 2026, el oro había alcanzado máximos históricos impulsado por la incertidumbre geopolítica y la demanda de los bancos centrales. La reversión de esas condiciones, sumada al endurecimiento monetario, llevó al metal a su peor desempeño anual en más de una década.

La caída también golpeó a otros metales preciosos. La plata y el platino también tocaron sus mínimos desde septiembre de 2025, reflejando una presión generalizada sobre el sector.

Cómo comprar oro en Argentina en 2026

En la Argentina, invertir en oro ya no se limita a la compra física de lingotes o monedas. Aunque esta modalidad sigue vigente -y puede realizarse en joyerías especializadas o bancos como el Ciudad y el Piano-, presenta algunas desventajas como:

Indivisibilidad de las piezas

Riesgos de seguridad personal

Falsificaciones

Logística de venta

Además, un lingote de apenas 1 gramo puede costar más de $146.000, cifra que exige un capital considerable y precauciones adicionales para su almacenamiento.

Aún así, la digitalización financiera abrió nuevas puertas para los ahorristas locales. Desde fines de 2024, es posible invertir en oro a través de Cedears, instrumentos bursátiles que representan acciones o fondos del exterior y que cotizan en pesos en el mercado argentino.

El Cedear más popular es el GLD, que replica el rendimiento del fondo SPDR Gold Shares, respaldado por oro físico almacenado en bóvedas de Londres, Zúrich y Nueva York.

Con una inversión mínima de aproximadamente $7.700, cualquier persona con una cuenta en un agente de Bolsa autorizado puede acceder a este activo tradicional sin necesidad de tocar el metal. Pueden comprarse unidades de este instrumento en plataformas como Ualá , Balanz o la propia Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA).

Otra alternativa emergente es el uso de criptomonedas respaldadas por oro, como Pax Gold (PAXG). Este criptoactivo, regulado en los Estados Unidos y auditado periódicamente, permite comprar fracciones de oro digital desde plataformas como:

Rava Búrsatil

IOL Cripto

Lemon

Su principal ventaja es la operatividad 24/7, sin horarios bursátiles ni mínimos de ingreso, lo que lo convierte en una opción flexible para quienes buscan liquidez inmediata y exposición al oro sin intermediarios físicos.

También se puede invertir en acciones de compañías mineras de oro, como Barrick Gold o Harmony Gold, disponibles en la Bolsa local a través de Cedears. Estas empresas ofrecen exposición indirecta al precio del oro, además de la posibilidad de obtener dividendos.

En tanto, para quienes prefieren una gestión profesional, existen portafolios temáticos como "Bañados en Oro", que agrupan activos vinculados al metal precioso y son administrados por expertos financieros.