El país encabeza un ranking de 30 economías por la carga impositiva sobre los créditos. Según el estudio, los impuestos elevan un 39% su costo

La superposición de tributos dificulta el acceso al crédito, con el 69% de la recaudación destinada a provincias y municipios.

BDO Argentina y Lógica revelaron que el país aplica 4 impuestos sobre los créditos, único caso entre las 30 economías.

Argentina tiene la mayor carga de impuestos sobre préstamos personales entre 30 países, encareciendo el financiamiento hasta un 39%.

La Argentina tiene la mayor carga de impuestos sobre los préstamos personales entre 30 países analizados, según un informe elaborado por la consultora BDO Argentina para la ONG Lógica.

El estudio determinó que los tributos aplicados a estas operaciones encarecen hasta 39% el monto que pagan los clientes en relación con los ingresos financieros que reciben los bancos.

La investigación comparó la incidencia del IVA, Ingresos Brutos, las tasas municipales y el impuesto de sellos en distintas economías que representan el 84% del PBI mundial.

De acuerdo con los resultados, por cada $1.000 que una entidad financiera recibe en concepto de intereses, el cliente paga cerca de $1.400.

Los $400 de diferencia corresponden a la carga impositiva.

Argentina aplica cuatro impuestos sobre los préstamos personales

Uno de los principales factores que explica el primer puesto argentino es la cantidad de tributos que recaen sobre una misma operación. El país es el único de los 30 relevados que aplica simultáneamente los cuatro impuestos analizados.

En la comparación individual, Argentina ocupa el segundo lugar en IVA, con una alícuota de 21% sobre los intereses, detrás de Uruguay, que aplica 22%. También se ubica segunda en Ingresos Brutos, con una tasa promedio del 8,75%, superada por Turquía, donde llega al 15%.

El informe advierte que el problema no se limita a la cantidad de impuestos, sino también a su aplicación conjunta. El IVA, Ingresos Brutos y las tasas municipales se calculan sobre los mismos intereses, lo que incrementa el costo final del financiamiento.

En el resto de los países relevados, el esquema es diferente: China aplica tres de estos tributos, Colombia, Turquía e Italia, dos; mientras que otros 11 países cobran uno y 14 no aplican ninguno.

Después de Argentina, Turquía es el país que más impuestos cobra sobre los intereses de los préstamos personales, con una carga de 30%. Le sigue Uruguay, con el 22%. En otros países, los porcentajes son más bajos:

México aplica un 16%

Paraguay incrementa un 10%

China, aplica un 6,77%

Italia, observa un 5,15%.

Cómo se reparten los impuestos que se cobran por los créditos

El informe también mostró cómo se distribuye el dinero recaudado. De cada $100 que se cobran en impuestos sobre los intereses de los préstamos, $69 van a las provincias y los municipios.

De ese total, $26 corresponden a Ingresos Brutos, $12 a tasas municipales y $31 a la parte del IVA que reciben a través de la coparticipación. Además, las provincias se quedan con toda la recaudación del impuesto de sellos, que tiene una tasa promedio del 1,33% sobre el monto del préstamo.

Alberto Mastandrea, socio líder de Impuestos de BDO Argentina, indicó que uno de los principales problemas es que varios impuestos se aplican sobre una misma operación. "Argentina tiene la carga fiscal más alta, pero lo más llamativo es la superposición de impuestos", indicó.

Desde Lógica sostienen que la carga impositiva también afecta el acceso al crédito. Su presidente, Matías Olivero Vila, detalló que Chile tiene nueve veces más préstamos personales que Argentina y atribuyó parte de esa diferencia a los impuestos.

El estudio también calculó que, si se eliminaran Ingresos Brutos y las tasas municipales, Argentina bajaría del primer al tercer puesto del ranking. Las provincias recibirán su parte del IVA mediante la coparticipación.