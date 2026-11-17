La bolsa neoyorquina extendió las bajas a la espera de los números de Nvidia, la IPO de Anthropic y una suba de tasas de la FED

La aversión al riesgo aumenta antes del balance clave de Nvidia y la IPO de Anthropic, que definirán el rumbo del ecosistema IA.

El Dow Jones cayó 1,52%, S&P 500 1,18% y Nasdaq 1,12%; el bono a 10 años superó el 5% presionando valuaciones tech.

Wall Street cayó el martes impulsado por la espera del balance de Nvidia, la IPO de Anthropic y la expectativa de una suba de tasas de la FED.

La espera del balance de Nvidia, la incertidumbre por la salida de Jensen Huang, la fijación de precio de la IPO de Anthropic, la expectativa de una suba de tasas de la Fed y un dólar fuerte con el bono a 10 años sobre 5%, fueron los cinco factores que llevaron a Wall Street a terreno negativo este martes 17 de noviembre.

El Dow Jones cayó 1,52%, el S&P 500 perdió 1,18% y el Nasdaq Composite cedió 1,12%. La rueda extendió el desplome del lunes, que ya había golpeado a las acciones de IA, explica Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL en un informe al que tuvo acceso iProUP.

Según el especialista, la aversión al riesgo se combinó con "la expectativa de un endurecimiento monetario más agresivo por parte de la Reserva Federal".

El experto apuntó que existe una cautela prolongada desde el inicio de la semana, en la antesala de dos eventos determinantes para el ecosistema de IA.

En ese contexto, el Dow lideró las bajas por la toma de ganancias en sectores tradicionales, con Home Depot y las acciones de salud entre los lastres.

Nvidia, a prueba: el balance que define el rumbo de la inteligencia artificial

Las acciones de Nvidia retrocedieron 0,4% en la previa de sus resultados del tercer trimestre fiscal, los primeros tras la salida de su CEO.

La salida de Huang evaporó cerca de u$s410.000 millones de su valor de mercado.

Los inversores esperan que la compañía confirme su proyección de crecimiento anual de 70% y su esquema de financiamiento al ecosistema de IA.

Huang aseveró que volvería como CEO si el consejo se lo pidiera, y circulan reportes de una campaña para reinstalarlo.

El índice de semiconductores de Filadelfia acumula una caída cercana a 38% desde sus máximos de junio.

De las diez acciones con peor desempeño y más de u$s200.000 millones de capitalización, siete eran tecnológicas.

La FED, el dólar y el bono a 10 años: por qué las tasas presionan a las tecnológicas

Las declaraciones de funcionarios de la FED y de su presidente, Kevin Warsh, sobre los riesgos de las tecnologías emergentes consolidaron las apuestas por una suba de tasas en diciembre, con una leve probabilidad de un ajuste de 50 puntos básicos.

En octubre, la FED mantuvo las tasas entre 3,75% y 4%, aunque dos funcionarios votaron por una suba.

El IPC de octubre subió 0,4%, por encima del 0,3% esperado, y convenció al mercado de que viene otro ajuste.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se mantuvo en torno a 5,1%, y el dólar llegó a su nivel más alto desde abril de 2025.

Un rendimiento sostenido sobre 5% eleva la tasa de descuento de las empresas de crecimiento y presiona sus valuaciones.

Las ventas minoristas de octubre subieron 0,2% mensual, hasta US$ 748.200 millones, y mostraron un consumo resistente que sostiene la presión sobre la Fed.

Anthropic fija el precio de su IPO y suma otra prueba para la IA

El miércoles se fijará el precio de la IPO de Anthropic, antes de su debut en bolsa el jueves.

Los inversores esperan ahora a Nvidia y a Anthropic para obtener pistas sobre la durabilidad de la apuesta por la IA.

La compañía busca captar hasta u$s64.350 millones, una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia.

Como referencia, las 30 mayores OPV históricas cayeron en promedio 2,8% en sus primeros tres meses, frente a una suba de 3,0% del S&P 500.

Nvidia se comprometió a invertir unos u$s10.000 millones en Anthropic, algo que vincula a ambas compañías.

El S&P 500 cerró el lunes con una suba anual de 8%, a unos 110 puntos de los 7.530 que necesita para terminar 2026 con una ganancia de 10%.

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Wall Street extendió las bajas: el Dow cayó 1,52%, el S&P 500 1,18% y el Nasdaq 1,12% a la espera de Nvidia, la IPO de Anthropic y una suba de la Fed. (150) El bono a 10 años en 5,1%, el dólar en máximos desde abril de 2025 y la Fed con suba en el horizonte castigaron a Wall Street antes del balance de Nvidia. (154) Nvidia cayó 0,4% antes de su balance, el primero sin Jensen Huang, quien dijo que volvería si el consejo se lo pide. Pesan la guía y el liderazgo. (146) Anthropic fijará el miércoles el precio de su IPO y debutará el jueves, en plena aversión al riesgo en Wall Street. Nvidia, el otro examen para la IA. (150) Mientras Wall Street cae, el Merval subió 1,6% hasta 81.722 puntos y los ADRs rebotaron hasta 2,7%. El Riesgo País, en cambio, subió a 859 puntos básicos. (154)

Notas: