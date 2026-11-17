El acuerdo de entendimiento incluye la Casa de Bolsa y la Administradora de Fondos. Se inició un proceso de debida diligencia de 30 días.

Balanz Capital anunció la firma de un Acuerdo de Entendimiento para adquirir la mayoría accionaria y operativa de Cadiem, una de las firmas de referencia del mercado de capitales de Paraguay.

La operación incluye tanto la Casa de Bolsa como la Sociedad Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión de la entidad paraguaya.

Con este paso, la compañía fundada en 2002 continúa su estrategia de expansión internacional y, una vez perfeccionada la transacción, pasará a operar de manera directa en seis países: Argentina, Uruguay, Panamá, Estados Unidos, Inglaterra y Paraguay.

Como etapa inicial del entendimiento, ambas partes pusieron en marcha un proceso de debida diligencia con una duración estimada de 30 días orientado a concretar el acuerdo definitivo de capitalización. La integración del capital quedará sujeta al resultado de esa auditoría, a la suscripción de los documentos finales y a las autorizaciones de los organismos reguladores pertinentes.

¿Qué cambia en la gestión de Cadiem y qué aporta cada compañía?

Una vez que las autoridades regulatorias aprueben la operación, Balanz Capital asumirá la conducción operativa de Cadiem junto con parte de su actual equipo directivo, combinando la capacidad tecnológica y el alcance internacional del grupo argentino con la presencia territorial de la firma paraguaya.

"La llegada a Paraguay representa un nuevo paso en nuestro proceso de expansión internacional y refleja nuestra visión de crecimiento a largo plazo. En Balanz Capital llevamos más de 20 años construyendo una plataforma integral de inversiones, combinando experiencia, innovación y conocimiento de los mercados. Queremos seguir ampliando nuestra presencia internacional para acercar nuevas oportunidades y soluciones financieras a nuestros clientes", afirmó Claudio Porcel, CEO de Balanz Capital.

La estructura resultante integrará dos operaciones complementarias dentro de la región: