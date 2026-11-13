La compañía energética busca hasta u$s50 millones en Dólar MEP con pago de intereses cada seis meses. La licitación abre el 16 de noviembre de 10 a 16

Capex es una energética integrada con producción de petróleo, gas y electricidad, clave para inversores que eluden riesgo soberano.

La ON, apta para ahorristas desde u$s100 en Dólar MEP a 48 meses, ofrece renta en moneda dura y liquidez.

La compañía energética integrada Capex S.A. saldrá al mercado de capitales este lunes a licitar su Obligación Negociable (ON) Clase XIII, una alternativa diseñada para ahorristas que buscan renta en moneda dura con un piso de ingreso accesible.

De acuerdo con el informe técnico difundido por Balanz, la recepción de ofertas se desarrollará el 16 de noviembre entre las 10 y las 16, con un monto mínimo de suscripción de u$s100 y múltiplos de u$s1 por encima de esa base.

La empresa busca colocar hasta u$s50 millones -ampliables hasta el máximo disponible de su programa- bajo legislación argentina y en Dólar MEP.

El instrumento tendrá un plazo de 48 meses (cuatro años) y ofrecerá una tasa de interés fija que quedará definida al cierre de la subasta.

Según las condiciones de emisión detalladas por Balanz, el título abonará intereses semestrales, cotizará a un precio de suscripción del 100% y contará con amortización bullet, lo que significa que devolverá el 100% del capital en un único pago al vencimiento.

Características de la nueva ON de Capex (Fuente: Balanz)

¿Qué respaldo operativo tiene Capex S.A. detrás de esta emisión?

Para evaluar la solidez de un bono privado, los analistas ponen la lupa sobre la capacidad de generación de caja de la firma emisora en sectores estratégicos.

Según relevó el equipo de Balanz, Capex S.A. es una compañía argentina integrada de energía que opera en el país desde 1988 y cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Su esquema de negocios combina la extracción de petróleo y gas con la generación de energía eléctrica tanto térmica como renovable.

En el segmento de Oil & Gas, la firma opera siete bloques distribuidos en Neuquén, Río Negro y Chubut , alcanzando una producción aproximada de 16,3 miles de barriles equivalentes de petróleo por día (kboe/d) y avanzando en el desarrollo de recursos no convencionales en Vaca Muerta

A esa estructura suma su complejo Agua del Cajón, en Neuquén -que reúne una central térmica de ciclo combinado de 672 MW y una planta de gas licuado de petróleo (LPG)-, junto con una plataforma renovable de 55,3 MW integrada por los parques eólicos Diadema I y II y el parque solar La Salvación, en San Luis

¿Qué son las Obligaciones Negociables y para qué perfil de inversor sirven?

Cuando una empresa privada necesita financiar obras de infraestructura, perforaciones o expansión comercial sin recurrir exclusivamente a préstamos bancarios, puede emitir deuda directamente en el mercado de capitales a través de Obligaciones Negociables (ONs).

Al comprar una ON, el ahorrista se convierte en acreedor de la compañía y recibe a cambio el compromiso formal de cobrar intereses periódicos y recuperar su capital en fechas preestablecidas.

Este tipo de activos está pensado principalmente para inversores de perfil conservador a moderado que priorizan la previsibilidad de flujos en dólares por encima de la ganancia rápida de capital.

Es importante señalar que blindar los ahorros frente a la caída de ciertos CEDEARs y estructurar carteras rumbo a las elecciones de 2027, los bonos corporativos de firmas energéticas locales -como Pampa Energía, Vista, TGS o Tecpetrol- ganaron protagonismo porque permiten eludir el riesgo soberano del Estado nacional.

¿Cómo invertir en esta ON si llegaste tarde a la licitación?

Quienes no alcancen a ingresar órdenes durante la ventana primaria del lunes 16 de noviembre no quedan afuera de la oportunidad.

Una vez completada la adjudicación y liquidación inicial, la ON Clase XIII de Capex comenzará a cotizar de manera libre en el mercado secundario.

Desde ese momento, cualquier inversor con una cuenta comitente abierta en un banco o en una sociedad de bolsa (ALyC) podrá comprar o vender el título en cualquier rueda bursátil, al precio de mercado vigente en ese instante y sin necesidad de esperar una nueva licitación.

Este artículo posee carácter exclusivamente informativo y periodístico. No representa una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero personalizado; cada inversor debe evaluar su propio perfil de riesgo antes de operar en el mercado de capitales.