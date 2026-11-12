En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres bajó 4%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

A pesar de desafíos legales con la SEC, XRP es una criptomoneda influyente en pagos transfronterizos, fortaleciendo la confianza con alianzas bancarias.

Fundada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, XRP opera bajo Ripple para pagos internacionales eficientes, logrando 1.500 transacciones/seg.

XRP, la cuarta criptomoneda, retrocedió un 4% este jueves, cotizando a u$s1,03 en un mercado cripto global que supera los u$s2,40 billones.

Este jueves, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 4% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,03, con un mercado circulante equivalente a u$s65.292,10 millones, según Binance.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,40 billones este jueves 12 de noviembre, según el monitoreo de 40.189 monedas en CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un -2,88% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 60,26%, seguido por Ethereum con un 10,26%. El resto de monedas captó un 29,48%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al jueves 12 de noviembre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s71.842,81 (-2,98%)

Ethereum: u$s2.014,53 (-2,94%)

BNB: u$s657,90 (-3,98%)

Ripple: u$s1,03 (-4%)

XRP: u$s81,87 (-3,44%)

Cardano: u$s0,17 (-3,96%)

Polkadot: u$s0,83 (-3,75%)

Dogecoin: u$s0,07 (-4,51%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 12 de noviembre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $120,01 millones

Ethereum: $3,36 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $1.721,17

XRP: $136.799,10

Cardano: $286,37

Polkadot: $1.389,25

Dogecoin: $109,97

Polygon: $142,77

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al jueves 12 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.665,10

DAI: $1.673,59

USDC: $1.667,40

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, aborda los problemas de velocidad y costo presentes en los sistemas bancarios tradicionales.

En lugar de depender de la minería mediante Proof of Work o Proof of Stake, XRP opera con el algoritmo de consenso "RippleNet", alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a otras criptomonedas.

La empresa Ripple ha creado alianzas con bancos y entidades financieras en todo el mundo, permitiendo que XRP facilite pagos transfronterizos rápidos y económicos.

Aunque XRP ha sido criticada por su centralización, ha demostrado ser una solución eficiente para pagos globales. Ripple sigue mejorando la infraestructura y seguridad de su red, fortaleciendo la confianza de los usuarios.

Pese a los retos legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas más influyentes en los pagos internacionales.