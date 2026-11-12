En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres bajó 4%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto
12.11.2026 • 13:10hs • iProUP
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 12 de noviembre de 2026
Este jueves, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 4% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,03, con un mercado circulante equivalente a u$s65.292,10 millones, según Binance.
El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,40 billones este jueves 12 de noviembre, según el monitoreo de 40.189 monedas en CoinMarketCap.
De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un -2,88% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 60,26%, seguido por Ethereum con un 10,26%. El resto de monedas captó un 29,48%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Al jueves 12 de noviembre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:
- Bitcoin: u$s71.842,81 (-2,98%)
- Ethereum: u$s2.014,53 (-2,94%)
- BNB: u$s657,90 (-3,98%)
- Ripple: u$s1,03 (-4%)
- XRP: u$s81,87 (-3,44%)
- Cardano: u$s0,17 (-3,96%)
- Polkadot: u$s0,83 (-3,75%)
- Dogecoin: u$s0,07 (-4,51%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
Hoy, jueves 12 de noviembre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:
- Bitcoin: $120,01 millones
- Ethereum: $3,36 millones
- BNB: $1,10 millones
- Ripple: $1.721,17
- XRP: $136.799,10
- Cardano: $286,37
- Polkadot: $1.389,25
- Dogecoin: $109,97
- Polygon: $142,77
Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al jueves 12 de noviembre los siguientes precios en pesos:
- USDT: $1.665,10
- DAI: $1.673,59
- USDC: $1.667,40
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, aborda los problemas de velocidad y costo presentes en los sistemas bancarios tradicionales.
En lugar de depender de la minería mediante Proof of Work o Proof of Stake, XRP opera con el algoritmo de consenso "RippleNet", alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a otras criptomonedas.
La empresa Ripple ha creado alianzas con bancos y entidades financieras en todo el mundo, permitiendo que XRP facilite pagos transfronterizos rápidos y económicos.
Aunque XRP ha sido criticada por su centralización, ha demostrado ser una solución eficiente para pagos globales. Ripple sigue mejorando la infraestructura y seguridad de su red, fortaleciendo la confianza de los usuarios.
Pese a los retos legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas más influyentes en los pagos internacionales.