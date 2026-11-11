En las últimas 24 horas, la sexta mayor criptomoneda no mostró variaciones. Cómo evolucionó el resto del panelotras monedas digitales y dólares cripto

Pese a desafíos, Solana lanzó su red en 2020 y se consolida para DeFi y NFT, en un mercado donde Bitcoin lidera su cotización.

La blockchain de Solana utiliza "Proof of History" para procesar miles de transacciones por segundo, superando las 15 de Ethereum.

Solana cotiza a u$s84,18 con un alza del 0,05% hoy, posicionándose como una alternativa eficiente a Ethereum en el mercado cripto.

Según Binance, Solana subió un 0,05% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s84,18 este miércoles, con una capitalización de mercado de u$s49.785,24 millones.

Con un total de 0 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s0 de capitalización este miércoles 11 de noviembre, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un 0% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 0%, seguido de Ethereum con un 0%. Las restantes monedas alcanzan un 100%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, miércoles 11 de noviembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s73.585,35 (-0,36%)

Ethereum: u$s2.048,17 (-0,90%)

BNB: u$s680,83 (-0,54%)

Ripple: u$s1,06 (-0,51%)

Solana: u$s84,18 (0,05%)

Cardano: u$s0,18 (0,51%)

Polkadot: u$s0,87 (1,57%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,10%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este miércoles 11 de noviembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $122,64 millones

Ethereum: $3,41 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $1.771,22

Solana: $141.171,60

Cardano: $297,11

Polkadot: $1.452,87

Dogecoin: $114,10

Polygon: $148,82

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al miércoles 11 de noviembre:

USDT: $1.660,40

DAI: $1.654,53

USDC: $1.661,20

Solana: qué es y cómo se fundó

El mayor aporte de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que organiza las transacciones de forma eficiente antes de confirmarlas, mejorando la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum, en sus primeros años, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo, Solana puede gestionar miles, marcando una diferencia significativa.

En 2020, Solana lanzó su red principal, estableciéndose como una plataforma innovadora y accesible. Esto atrajo a desarrolladores interesados en áreas como DeFi y NTF, donde Solana ofrecía una alternativa frente a los elevados costos de Ethereum.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido acelerado, ganándose la atención de usuarios y proyectos por su rendimiento técnico. Aunque Ethereum sigue siendo el estándar para las aplicaciones descentralizadas, Solana se posiciona como una alternativa más rápida y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado problemas como interrupciones en la red y cuestionamientos sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se destaca por su velocidad, bajos costos y eficiencia, consolidándose como una opción sólida y competitiva frente a Ethereum en el ecosistema cripto.