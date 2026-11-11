La segunda mayor criptomoneda registró una merma del 0,63% en ullas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

La plataforma Ethereum impulsó los NFT, stablecoins y la Web3, transformando mercados digitales y el control sobre los datos.

Ethereum superó los u$s251.000 millones de capitalización, con su valor a u$s2.054,22. El mercado cripto global es de u$s2,46 billones.

Este miércoles, Ethereum, logró una capitalización de u$s251.045,14 millones, tras experimentar un alza de 0,63% en las últimas 24 horas, operando a u$s2.054,22 en la plataforma de Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,46 billones este miércoles 11 de noviembre, con 40.148 monedas en circulación.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -0,27% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 60,40%, seguido por Ethereum con un 10,23%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al miércoles 11 de noviembre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s73.694,99 (-0,11%)

Ethereum: u$s2.054,22 (-0,63%)

BNB: u$s681,17 (-0,51%)

Ripple: u$s1,06 (-0,59%)

Solana: u$s84,39 (0,21%)

Cardano: u$s0,18 (0,58%)

Polkadot: u$s0,87 (1,63%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,11%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al miércoles 11 de noviembre:

Bitcoin: u$s73.716,68 (-0,09%)

Ethereum: u$s2.054,69 (-0,66%)

BNB: u$s681,19 (-0,50%)

Ripple: u$s1,06 (-0,59%)

Solana: u$s84,43 (0,29%)

Cardano: u$s0,18 (0,65%)

Polkadot: u$s0,87 (1,77%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,10%)

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este miércoles 11 de noviembre son las siguientes:

USDT: $1.661,10

DAI: $1.654,52

USDC: $1.672,80

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, ha sido una de las principales innovaciones en el campo de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin logró descentralizar el dinero, Ethereum amplió las posibilidades de la tecnología blockchain al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que funcionan a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las aplicaciones operen de manera autónoma, ejecutándose cuando se cumplen condiciones predefinidas, lo que elimina la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum se financió a través de un exitoso crowdfunding en 2014, lo que permitió la creación de Ether (ETH), la criptomoneda que es central en el ecosistema.

Los contratos inteligentes fueron clave para el crecimiento de la red, permitiendo que no solo se realizaran transacciones financieras, sino también aplicaciones en sectores como la salud, la educación y la logística.

Ethereum también fue pionero en la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevos tipos de activos digitales como las stablecoins, que están vinculadas a activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado de coleccionables digitales.

Esta capacidad para crear nuevos activos ha abierto nuevas oportunidades en el mundo digital.

Gracias a la Ethereum Virtual Machine (EVM), otras redes como BNB y Avalanche han podido crear sus propias plataformas basadas en la tecnología de Ethereum.

Además, las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han mejorado la escalabilidad, permitiendo transacciones más rápidas y con menores costos.

Ethereum también ha sido un impulsor clave de la Web3, una nueva Internet descentralizada que permite a los usuarios tener mayor control sobre sus datos y transacciones.

Esta visión promete una experiencia web más libre, autónoma y libre de los intermediarios tradicionales.