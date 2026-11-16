El término reúne a ciudades sin puntos de extracción y con baja conectividad en un NOA donde Santiago del Estero lidera el desierto de efectivo

El cierre del 20,9% de puntos de acceso a efectivo entre 2025 y 2026 agravó la exclusión, afectando 43 pueblos.

El 60% de los afectados por esta exclusión vive en el NOA; Santiago del Estero registra el 57,8% de sus localidades.

El "doble abandono" financiero impacta a 562.690 argentinos en 980 localidades sin efectivo ni conexión a internet.

El "doble abandono" financiero afecta a 562.690 argentinos en 980 localidades del país. Ahí no hay cajeros, sucursales ni agencias para retirar efectivo. Tampoco conexión a internet estable para usar apps bancarias ni billeteras virtuales.

El consejo de siempre para quien se queda sin cajero, pasarse a la billetera virtual, ahí no sirve de nada. En esos pueblos se vive el "doble abandono": sin billetes a mano y sin conexión estable, no queda Plan B para pagar, cobrar ni transferir.

Los datos surgen del informe "Las diez verdades del efectivo en la Argentina", que el Observatorio de Plataforma Denaria Argentina publicó en octubre de 2026. El relevamiento muestra que la mayoría de las localidades castigadas está en el Noroeste del país.

Qué es el "doble abandono" y cómo se mide

Una localidad entra en esa categoría cuando reúne dos condiciones al mismo tiempo. Primero: no tiene ningún punto de acceso al efectivo dentro de su ejido. Segundo: menos del 50% de sus hogares está conectado a internet.

Para armar el mapa del "doble abandono", el Observatorio cruzó dos bases oficiales sobre las 4.019 localidades censales del país. Por un lado, el registro georreferenciado de puntos de acceso a servicios financieros del BCRA, con 18.271 puntos a febrero de 2026.

Por el otro, los datos de población y conectividad por localidad del Censo 2022 del INDEC. El cruce dejó en evidencia un problema que golpea sobre todo al norte argentino.

Por qué el NOA concentra 6 de cada 10 casos de "doble abandono"

La falta de efectivo y de conectividad no se reparte de manera pareja en el mapa argentino. El Noroeste reúne 335.557 personas en "doble abandono", el 60% del total nacional, repartidas en 471 localidades.

Si se suma el NEA, la cifra trepa a 447.143 personas en 612 localidades. Casi 8 de cada 10 casos del país se concentran en esas dos regiones.

Del otro lado, la región Pampeana registra apenas 6.452 personas en esa situación. La Patagonia suma 8.181 habitantes afectados. La brecha territorial es brutal: mientras el norte acumula exclusión financiera, el centro y el sur mantienen cobertura.

Las 5 provincias más golpeadas por el desierto de efectivo

Una de las dos patas del "doble abandono" es el desierto de efectivo. Denaria lo define como vivir a 15 km o más del punto de acceso más cercano. En todo el país hay 1.010 localidades en esa condición.

Según el Observatorio, las provincias más golpeadas están todas en el NOA:

Santiago del Estero: 57,8% de sus localidades, con 110.065 habitantes. Es el caso más crítico del país.

57,8% de sus localidades, con 110.065 habitantes. Es el caso más crítico del país. Jujuy: 34,5%, con 11.638 habitantes.

34,5%, con 11.638 habitantes. Catamarca: 33,1%, con 19.560 personas.

33,1%, con 19.560 personas. Salta: 25,8%, con 62.028 habitantes.

25,8%, con 62.028 habitantes. La Rioja: 21,1%, con 5.290 personas.

En toda la región, 405 localidades con 309.895 habitantes tienen que recorrer más de 10 km para llegar a un lugar donde sacar plata. El viaje al cajero más cercano se volvió una odisea para cientos de miles de argentinos.

Cómo el cierre de agencias y puntos de acceso al efectivo agravó la exclusión financiera

La red física para retirar billetes se achicó con fuerza en los últimos meses. Entre junio y diciembre de 2025, 148 localidades se quedaron sin ningún acceso al efectivo.

De ellas, 43 localidades con 51.170 habitantes cayeron directamente en el "doble abandono". Perdieron cajeros y ya no tienen internet suficiente para compensar.

En ese semestre el país pasó de 53.891 a 42.380 puntos de acceso, una baja del 20,9%, de acuerdo con el Informe de Inclusión Financiera del BCRA de abril de 2026. El 92% de esa caída se explica por las agencias complementarias.

Son los comercios de barrio o farmacias habilitados para operar por cuenta de un banco. Suelen llegar adonde no hay sucursal. Cuando cierran, no queda nada: el pueblo queda sin efectivo y sin alternativa digital por la falta de conectividad.

"La persistencia de este 'doble abandono' exige políticas públicas integrales que garanticen igualdad de oportunidades y reduzcan las brechas territoriales que hoy condicionan la vida de cientos de miles de argentinos", planteó Antonio Montero, director ejecutivo de Denaria Argentina.