Titulares de prestaciones ANSES pueden sumarse al sorteo de la billetera virtual de Mercado Libre, que repartirá $20 millones en noviembre

Activa el pago de beneficios de ANSES en la billetera y confirma en la app para participar del sorteo.

Mercado Pago sortea $20.000.000 en noviembre entre usuarios que cobren prestaciones de ANSES en su billetera.

Mercado Pago sortea $20.000.000 entre quienes empiecen a cobrar una prestación de ANSES a través de la billetera virtual en noviembre de 2026.

La promoción, denominada "Cobra ANSES en Mercado Pago y gana", está vigente durante todo noviembre y apunta a sumar titulares de asignaciones y programas sociales que todavía reciben su dinero en una cuenta bancaria.

Premio y fechas del sorteo de Mercado Pago para ANSES

El sorteo de Mercado Pago para beneficiarios de ANSES contempla una acreditación única de $20.000.000 en la cuenta del ganador. El cambio de boca de pago tiene que completarse antes de que termine noviembre para poder participar del sorteo millonario.

La promoción no rige en todo el país. Las bases de las últimas ediciones dejaron afuera a los residentes de Salta, Mendoza, Río Negro, Chubut, Neuquén, Jujuy y Tierra del Fuego.

Qué prestaciones ANSES se pueden cobrar por Mercado Pago

La billetera de Mercado Libre admite el cobro de un amplio listado de prestaciones de ANSES. Entre las que habilitan la participación en el sorteo figuran:

Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares

Programa Alimentar y Voucher Educativo

Beca Progresar y Prestación por Desempleo

Pago Único por Nacimiento, Matrimonio o Adopción

Las jubilaciones y pensiones no forman parte de la promoción. Según ANSES, la billetera virtual es una opción solo para asignaciones y programas, mientras que jubilados y pensionados pueden cambiar de medio de cobro entre bancos habilitados.

Para el alta se pide estar en el padrón de titulares de ANSES, contar con una cuenta personal en Mercado Pago y tener cumplidas las validaciones de identidad.

Tras solicitar el cambio de medio de cobro en ANSES, pueden pasar hasta 60 días hasta que la asignación empiece a caer en la billetera. Durante ese lapso, el titular sigue cobrando en la boca de pago anterior.

En el sur hay una advertencia: quien vive en zona austral y elige billetera virtual deja de cobrar el diferencial por zona. En noviembre, la AUH por hijo es de $159.611 en el valor general y de $207.495 en la Zona 1.

Cómo participar del sorteo de $20.000.000 paso a paso

Para entrar al sorteo de Mercado Pago hay que dar de alta la billetera como medio de cobro y confirmar la inscripción en la app:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

En "Cobros", entrar a "Elegir medio de cobro Asignaciones y programas"

Seleccionar "Billetera virtual o banco digital" y elegir Mercado Pago

En la app, ir a "Beneficios", buscar el sorteo y presionar "Quiero participar"

Los requisitos que fija la promoción son tener 13 años o más, residir en una provincia habilitada y no estar cobrando una prestación de ANSES por Mercado Pago antes de participar. ANSES habilita a titulares de entre 13 y 17 años sin apoderado a elegir billetera virtual.