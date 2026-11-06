Ante un panorama de menor crecimiento, el 82% de los ejecutivos planea aumentar su inversión en IA, pero solo 23% ya capturó valor de negocio con ella

La IA mejora la productividad y satisfacción laboral, pero Accenture enfatiza una transformación organizacional para capturar su valor.

Un estudio de Accenture revela que solo el 23% de empresas capturó valor de negocio de la IA, pese al optimismo inversor.

Ejecutivos prevén desaceleración económica global, pero el 82% aumentará sus inversiones en IA como respuesta.

La expectativa de mayor inflación, la necesidad de diversificar cadenas de suministro, un escenario económico que los ejecutivos ven con preocupación y la presión por mostrar retorno en las inversiones en IA son las cuatro señales por las cuáles la mayoría de los ejecutivos entienden que habrá una desaceleración del crecimiento económico.

El 70% de los directivos espera una desaceleración del crecimiento económico global, según el estudio Pulse of Change elaborado por Accenture

Otros datos del informe revelan que:

El 73% anticipa un aumento de la inflación

anticipa un aumento de la El 49% planea diversificar sus cadenas de suministro

Y, ante ese panorama, el 82% planea aumentar sus inversiones en IA durante los próximos 12 meses.

Y el 55% confía en que la IA generará resultados de negocio cuantificables y reportables al directorio dentro del próximo año.

La IA como respuesta a la incertidumbre económica

La mayoría de los ejecutivos ve en la inteligencia artificial (IA) una solución ante el escenario negativo.

Siete de cada diez líderes C-Level afirman que el impacto de la IA agéntica superó lo esperado en productividad y nuevas formas de trabajo.

El 73% planea crear nuevos puestos para apoyar iniciativas de IA.

Sin embargo, solo el 23% afirma que su organización ya capturó valor de negocio a partir de la IA.

La edición anterior del estudio, publicada a comienzos de 2026, mostraba a los ejecutivos globales claramente confiados tras dos años de rápida aceleración de la IA.

En esa edición, el 78% consideraba que la IA era más beneficiosa para el crecimiento de los ingresos que para la reducción de costos, frente al 65% de junio de 2024.

Cómo capturar el valor de la IA, según Juan Pablo Chemes

Juan Pablo Chemes, Managing Director de Accenture, sostiene que capturar el valor de la IA requiere una transformación organizacional más profunda.

Propone redefinir flujos de trabajo, roles y modelos operativos internos.

Según Chemes, el uso y despliegue actuales apenas explotan una fracción del potencial de la tecnología.

Para lograrlo, empleadores y empleados deberán alinearse sobre el papel de la IA y la manera de implementarla.

La reinvención exigirá repensar qué pueden hacer las organizaciones y cómo lo hacen, con una combinación de personas e IA.

Chemes aclara que se trata de combinar y no de sustituir a unas por la otra.

Cuál es la mirada de los trabajadores

Para ejecutivos y empleados, la IA se convierte en un pilar esencial de los negocios modernos.

El 84% de los trabajadores cree que su organización seguirá invirtiendo en IA de forma que beneficie tanto a los empleados como al negocio.

El 71% afirma que su satisfacción laboral aumentó desde que se introdujeron herramientas de IA.

El 81% dice que creció su productividad.

Según la cobertura de El Economista, la encuesta incluyó a 3.000 ejecutivos y 3.000 empleados, consultados entre julio y agosto de 2026.

Esa cobertura agrega que la mitad de los empleados siente más presión de velocidad y más tarea de revisión, y que solo el 15% de los líderes rediseña procesos.

Costos de la IA y evidencia sobre su impacto

El 69% de los ejecutivos mira con más lupa el gasto operativo en IA que hace un año.

Entre los empleados, el 80% conoce el impacto del costo, pero solo el 32% recibió pautas claras.

Un 64% prueba una herramienta de IA antes de pedir ayuda a un colega, y el 50% trabaja regularmente con agentes de IA.

Chemes concluye que la oportunidad no está solo en invertir más en tecnología, sino en transformar cómo las organizaciones trabajan, toman decisiones y desarrollan talento.

Según Chemes, las empresas que combinen IA con una reinvención profunda de procesos y capacidades humanas estarán mejor posicionadas para impulsar el crecimiento.

Y para generar valor sostenible en un escenario cada vez más desafiante.