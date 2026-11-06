La cuarta criptomoneda más popular bajó 4,77% en 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y los dólares cripto
06.11.2026 • 13:22hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 6 de noviembre de 2026
XRP, con una capitalización de u$s75.429,95 millones, registró un retroceso de 4,77% en las últimas 24 horas, llegando a u$s1,19 este viernes, según Binance.
CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,54 billones este viernes 6 de noviembre, con 40.128 monedas en circulación.
De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -0,21% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,79%, seguido de Ethereum con el 10,69%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 6 de noviembre:
- Bitcoin: u$s75.541,03 (-0,41%)
- Ethereum: u$s2.221,01 (-1,18%)
- BNB: u$s694,29 (0,68%)
- Ripple: u$s1,19 (-4,77%)
- XRP: u$s90,27 (0,01%)
- Cardano: u$s0,19 (2,44%)
- Polkadot: u$s0,93 (3,52%)
- Dogecoin: u$s0,07 (1,32%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al viernes 6 de noviembre:
- Bitcoin: $125,22 millones
- Ethereum: $3,68 millones
- BNB: $1,15 millones
- Ripple: $1.974,26
- Solana: $150.332,50
- Cardano: $311,60
- Polkadot: $1.554,84
- Dogecoin: $121,17
- Polygon: $155,09
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Por otro lado, este viernes 6 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:
- USDT: $1.651,20
- DAI: $1.655,99
- USDC: $1.653,50
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP, desarrollada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el amparo de Ripple, es una criptomoneda diseñada para mejorar los pagos transfronterizos. Su objetivo principal es reducir los costos y acelerar las transacciones internacionales.
A diferencia de Bitcoin, XRP utiliza el algoritmo de consenso "RippleNet", eliminando la necesidad de minería y procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más eficiente.
Ripple ha colaborado con bancos e instituciones financieras, posicionando a XRP como una herramienta clave para pagos internacionales rápidos y accesibles.
A pesar de las críticas por su centralización, XRP ha demostrado ser una opción confiable y efectiva. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su seguridad e infraestructura.
Incluso enfrentando conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una criptomoneda líder en el sector de pagos internacionales.