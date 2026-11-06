La cuarta criptomoneda más popular bajó 4,77% en 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y los dólares cripto

XRP, fundada por Ripple en 2012, se posiciona como una criptomoneda clave para pagos internacionales rápidos y eficientes.

Bitcoin lidera el sector cripto con 59,79% de participación; el valor total de las monedas digitales baja un 0,21%.

El mercado global de criptomonedas registra un leve descenso, con XRP cayendo 4,77% a u$s1,19 este viernes, según Binance.

XRP, con una capitalización de u$s75.429,95 millones, registró un retroceso de 4,77% en las últimas 24 horas, llegando a u$s1,19 este viernes, según Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,54 billones este viernes 6 de noviembre, con 40.128 monedas en circulación.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -0,21% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,79%, seguido de Ethereum con el 10,69%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 6 de noviembre:

Bitcoin: u$s75.541,03 (-0,41%)

Ethereum: u$s2.221,01 (-1,18%)

BNB: u$s694,29 (0,68%)

Ripple: u$s1,19 (-4,77%)

XRP: u$s90,27 (0,01%)

Cardano: u$s0,19 (2,44%)

Polkadot: u$s0,93 (3,52%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,32%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al viernes 6 de noviembre:

Bitcoin: $125,22 millones

Ethereum: $3,68 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $1.974,26

Solana: $150.332,50

Cardano: $311,60

Polkadot: $1.554,84

Dogecoin: $121,17

Polygon: $155,09



Por otro lado, este viernes 6 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.651,20

DAI: $1.655,99

USDC: $1.653,50

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, desarrollada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el amparo de Ripple, es una criptomoneda diseñada para mejorar los pagos transfronterizos. Su objetivo principal es reducir los costos y acelerar las transacciones internacionales.

A diferencia de Bitcoin, XRP utiliza el algoritmo de consenso "RippleNet", eliminando la necesidad de minería y procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más eficiente.

Ripple ha colaborado con bancos e instituciones financieras, posicionando a XRP como una herramienta clave para pagos internacionales rápidos y accesibles.

A pesar de las críticas por su centralización, XRP ha demostrado ser una opción confiable y efectiva. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su seguridad e infraestructura.

Incluso enfrentando conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una criptomoneda líder en el sector de pagos internacionales.