La sexta criptomoneda en importancia se mantuvo estable en las últimas 24 horas. Los valores de otras cripto y dólares digitales

Según el panel de Binance, Solana subió un 0,02% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s90,29 este viernes, con una capitalización de mercado de u$s53.299,11 millones.

El mercado cripto global asciende a u$s2,54 billones de capitalización este viernes 6 de noviembre, de acuerdo con CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del -0,21% en el último día. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,79%, Ethereum lo sigue con un 10,69%, y el resto suma un 29,52%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 6 de noviembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s75.541,03 (-0,41%)

Ethereum: u$s2.221,03 (-1,10%)

BNB: u$s694,29 (0,68%)

Ripple: u$s1,19 (-4,74%)

Solana: u$s90,29 (0,02%)

Cardano: u$s0,19 (2,49%)

Polkadot: u$s0,93 (3,56%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, viernes 6 de noviembre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $125,22 millones

Ethereum: $3,68 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $1.974,26

Solana: $150.332,50

Cardano: $311,60

Polkadot: $1.554,84

Dogecoin: $121,17

Polygon: $155,09

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este viernes 6 de noviembre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.651,20

DAI: $1.655,99

USDC: $1.653,40

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana refleja una búsqueda constante de innovación dentro del ecosistema blockchain. Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, fundó Solana en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

Una de las características distintivas de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones y permite un procesamiento rápido y económico.

A diferencia de Ethereum, que inicialmente procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana ofrece una capacidad para manejar miles, posicionándola como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de su red principal en 2020 marcó un antes y un después en la industria blockchain, al consolidarse como una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas. Con transacciones rápidas y costos mínimos, Solana se volvió especialmente atractiva en áreas como DeFi y NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente gracias a su enfoque en el rendimiento y la accesibilidad. Aunque Ethereum mantiene un liderazgo consolidado debido a su amplia adopción y comunidad, Solana representa una alternativa sólida para proyectos que requieren mayor escalabilidad y menor costo.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización, temas que su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver. Estas iniciativas buscan fortalecer su infraestructura y mejorar su competitividad frente a Ethereum.

Hoy, Solana es considerada una blockchain disruptiva que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, estableciéndose como un fuerte competidor en la carrera por democratizar la tecnología blockchain.