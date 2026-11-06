La segunda criptomoneda más grande por capitalización retrocedió 1,10% en 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Su tecnología impulsó tokens como NFTs y stablecoins, y fue clave en la visión de una Web3 descentralizada.

Creada por Vitalik Buterin en 2015, esta blockchain fue pionera en contratos inteligentes y dApps.

Ethereum cotiza a u$s2.221,03 con caída del 1,10%; el mercado cripto global alcanza los u$s2,54 billones.

Ethereum, la segunda criptomoneda más importante, alcanzó los u$s2.221,03 este viernes, lo que equivale a un retroceso del 1,10% y un mercado circulante de u$s271.398,14 millones, según Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,54 billones de capitalización este viernes 6 de noviembre, con 40.128 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -0,21% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,79%, Ethereum mantiene un 10,69%, y el resto agrupa el 29,52%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 6 de noviembre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s75.535,63 (-0,26%)

Ethereum: u$s2.221,03 (-1,10%)

BNB: u$s694,29 (0,68%)

Ripple: u$s1,19 (-4,74%)

Solana: u$s90,29 (0,02%)

Cardano: u$s0,19 (2,49%)

Polkadot: u$s0,93 (3,58%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este viernes 6 de noviembre:

Bitcoin: $125,22 millones

Ethereum: $3,68 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $1.974,26

Solana: $150.332,50

Cardano: $311,60

Polkadot: $1.554,84

Dogecoin: $121,17

Polygon: $155,09

Por otro lado, este viernes 6 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.651,20

DAI: $1.655,99

USDC: $1.653,50

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, es una blockchain que ha marcado una diferencia significativa en la tecnología de criptomonedas.

Mientras Bitcoin validaba el uso de la blockchain para realizar transacciones financieras descentralizadas, Ethereum fue más allá, permitiendo la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps) gracias a la implementación de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten la automatización de tareas y transacciones sin la intervención de terceros, lo que otorga mayor seguridad y transparencia al ecosistema. El proyecto se financió mediante un crowdfunding en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), pronto ganó popularidad.

Los contratos inteligentes no solo sirven para transacciones financieras, sino que también permiten aplicaciones en otros campos como la logística, la atención médica y más. Este enfoque amplió las posibilidades de la tecnología blockchain más allá de las monedas digitales.

Ethereum también popularizó la creación de tokens, lo que permitió el surgimiento de activos digitales como las stablecoins, cuyo valor está vinculado a activos tradicionales, y los NFT (tokens no fungibles), los cuales han transformado mercados como el arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha revolucionado la forma en que entendemos la propiedad en el entorno digital. La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otras redes basadas en su estructura, como BNB y Avalanche, fueran creadas.

Además, la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, ha logrado mejorar la escalabilidad y la eficiencia de Ethereum, permitiendo una mayor velocidad de transacciones y reduciendo los costos asociados.

Finalmente, Ethereum ha jugado un papel central en el impulso de la Web3, una nueva era de Internet descentralizada que promueve la privacidad y autonomía de los usuarios.

Al eliminar intermediarios y poner el control de los datos en manos de los usuarios, Ethereum ha sido clave en la construcción de un futuro más transparente y justo.