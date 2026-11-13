Los miembros de la asociación en Argentina acceden a cuenta en euros y tarjeta de pago internacional con respaldo de una fintech europea regulada

La cuenta puede recargarse con criptomonedas —USDT, USDC, ETH y BTC— directamente desde la app.

La oferta incluye una cuenta en euros con IBAN propio en la zona SEPA y una tarjeta de pago internacional; dentro del programa de lealtad, cashback y una recompensa de hasta 4% anual sobre el saldo.

La asociación de consumidores Fundurama y la fintech europea Blackcat sellaron una alianza: la tarjeta Blackcat se convirtió en la primera oferta de la asociación para sus miembros, incluidos los de Argentina.

La fintech europea Blackcat y la asociación de consumidores Fundurama anunciaron a fines de octubre una alianza: los miembros de la asociación, incluidos los de Argentina, ahora pueden solicitar la tarjeta Blackcat con cuenta en euros.

Se trata de una tarjeta de pago internacional vinculada a una cuenta en euros, pensada para personas que ganan, gastan y ahorran en distintos países.

La propuesta apunta también a usuarios de América Latina, una región donde crece el interés por las cuentas en moneda dura y los servicios que permiten operar con criptoactivos.

¿Qué es Fundurama y cómo funciona la alianza con Blackcat?

Fundurama es una asociación de consumidores sin fines de lucro. Su objetivo es unir a personas de distintos países y aprovechar la escala colectiva para negociar ofertas con socios comerciales en beneficio de la comunidad.

La tarjeta de Blackcat es la primera de esas ofertas. Según explicó la asociación, el programa funciona como una herramienta de trabajo: los pagos de los miembros pasan por un programa de tarjetas unificado.

Eso le permite a Fundurama presentarse ante comercios y servicios en nombre de toda la comunidad y negociar, por ejemplo, descuentos y ofertas especiales para los titulares de la tarjeta.

Es decir, el plástico no es solo un beneficio individual, sino el instrumento con el que la asociación busca ganar poder de negociación colectivo.

¿Qué incluye la oferta Fundurama × Blackcat?

La alianza Fundurama y Blackcat incluye un paquete para los miembros que reúne cuatro beneficios:

Cuenta en euros con IBAN propio en la zona SEPA: permite recibir transferencias desde Europa y mantener fondos en euros

Tarjeta de pago internacional, compatible con billeteras virtuales. La emisión de la tarjeta estándar y el envío postal estándar no poseen comisión

Cashback en compras y recompensa de hasta 4% anual sobre el saldo, dentro del programa de lealtad

Recarga de la cuenta con criptomonedas directamente desde la app

Para quienes cobran de clientes o empleadores europeos, o simplemente quieren mantener parte de sus ahorros en euros, contar con un IBAN propio facilita operar con el sistema de pagos europeo sin intermediarios adicionales.

Uno de los puntos más atractivos para el público cripto es que la cuenta puede recargarse con criptomonedas directamente en la app de Blackcat. El dato importa porque las stablecoins vienen ganando terreno como medio de pago.

Las monedas habilitadas son USDT, USDC, ETH y BTC: dos stablecoins en dólares, junto con Ethereum y Bitcoin.

¿Cómo solicitar la tarjeta de Fundurama y Blackcat?

Solicitar la tarjeta de Fundurama y Blackcat toma unos minutos: el usuario se une a la comunidad de Fundurama, cuya membresía básica es gratuita, y completa la solicitud en el sitio de la asociación, fundurama.com.

Hay condiciones que conviene tener presentes:

La emisión de la tarjeta se realiza tras las verificaciones estándar y conforme a los criterios de elegibilidad, por lo que no está garantizada para todos los solicitantes

A la cuenta se aplican las tarifas de Blackcat, detalladas en su sitio oficial

Las condiciones y tarifas están disponibles en blackcat.app; la membresía de la asociación y la solicitud, en fundurama.com.

Respaldo de la tarjeta Fundurama × Blackcat

Blackcat es una plataforma fintech europea que reúne en una sola app multimoneda cuentas IBAN en euros, transferencias SEPA, tarjetas, transferencias gratuitas entre usuarios, cashback y bonificaciones. Posee los siguientes socios para prestar diversos servicios:

Servicios fiat: los presta Papaya Ltd, una institución de dinero electrónico autorizada y regulada por la Malta Financial Services Authority (MFSA). Es participante directo de SEPA y figura con el número de registro C55146

Fondos de los clientes: se mantienen salvaguardados conforme a la legislación aplicable. Sin embargo, los fondos en cuentas de dinero electrónico no están cubiertos por el Esquema de Compensación de Depositantes (Depositor Compensation Scheme)

Recompensa sobre el saldo: forma parte del programa de lealtad de Baltic Technology Solutions OÜ

Criptomonedas: los servicios los presta Manerio Inc

Del lado de la asociación, Fundurama está gestionada por Global Consumer Association z.s., una organización sin fines de lucro registrada en Praga, República Checa (reg. n.° 23086742). Más información en fundurama.com.

La alianza combina tres ideas que hoy convergen en el negocio fintech: cuentas en euros accesibles desde fuera de Europa, recarga con criptoactivos y poder de negociación colectivo, un cóctel atractivo para los usuarios de la región.