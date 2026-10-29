El banco suma préstamos comerciales en la plataforma B2B para que fabricantes y distribuidores vendan con financiamiento en tiempo real.

La digitalización del crédito corporativo acelera su transición hacia las finanzas embebidas (embedded finance), el modelo que integra herramientas bancarias directamente dentro de los canales comerciales de industrias específicas.

En esa línea, Santander Argentina y Nuqlea anunciaron una alianza estratégica para habilitar préstamos comerciales en el punto de venta entre empresas de la cadena de insumos.

La iniciativa apunta a eliminar la fricción habitual entre la decisión de compra mayorista y la gestión del crédito bancario.

A través de esta conexión tecnológica, fabricantes y distribuidores adheridos a Nuqlea podrán cotizar operaciones y ofrecer financiamiento de Santander en la misma pantalla en la que se acuerda la transacción, permitiendo que las firmas compradoras resuelvan su capital de trabajo sin tramitar legajos paralelos por canales tradicionales.

El esquema se implementará de manera progresiva junto a compañías seleccionadas del ecosistema de Nuqlea.

El sistema permite a los proveedores consultar en tiempo real las líneas crediticias activas de sus clientes corporativos y, una vez aprobado el financiamiento bajo las políticas de riesgo del banco, los fondos se transfieren automáticamente a la cuenta del vendedor para concretar la entrega.

¿Cómo opera el crédito en el punto de venta y qué resuelve en las compras B2B?

El mecanismo apunta a destrabar el acceso a financiamiento en un circuito mayorista donde los plazos de cobranza y la rotación de stock suelen tensar la liquidez.

Tradicionalmente, un comercio distribuidor o contratista debía solicitar acuerdos comerciales de cuenta corriente con sus proveedores o iniciar gestiones presenciales en el banco para fondear acopios de mercadería

Mediante esta integración digital, el vendedor visualiza en la plataforma qué alternativas crediticias tiene preaprobadas su cliente en Santander y estructura la venta en cuotas o a plazo. Esto le permite al proveedor cerrar operaciones de mayor escala sin asumir el riesgo de cobro directo ni inmovilizar capital propio

"La construcción es un sector clave para el desarrollo económico y la generación de empleo en la Argentina. Esta alianza con Nuqlea nos permite acercar el financiamiento al lugar donde las empresas hacen sus negocios, simplificando el acceso al crédito y acompañando su crecimiento. En Santander queremos que nuestras capacidades financieras y tecnológicas estén cada vez más integradas a los ecosistemas donde operan nuestros clientes", señaló Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

Por su parte, Gastón Remy, fundador y CEO de Nuqlea, destacó el impacto operativo de la herramienta en el circuito corporativo: "Integrar el financiamiento a las operaciones comerciales es clave para generar mayor eficiencia y potenciar el crecimiento de las cadenas de valor. En la construcción, mejorar el acceso al capital de trabajo permite a las empresas comprar más, vender más y ampliar sus oportunidades de crecimiento".

¿Por qué la banca tradicional apuesta por el modelo de finanzas embebidas?

La alianza responde a una transformación estructural en la originación de préstamos para el segmento corporativo.

Ante la consolidación de marketplaces verticales y plataformas B2B, las entidades bancarias buscan posicionar su liquidez en los entornos donde las empresas toman sus decisiones comerciales cotidianas.

Al conectarse mediante interfaces de programación (APIs) con plataformas como Nuqlea -que nuclea a fabricantes, distribuidores mayoristas y empresas compradoras-, el banco amplía su base de clientes comerciales con costos de originación más bajos y procesos ágiles de validación.

Para las compañías compradoras, la principal ventaja radica en alinear los desembolsos crediticios con sus ciclos de flujo de caja y entregas, preservando liquidez para gastos operativos inmediatos. Las líneas permanecerán sujetas a las condiciones de calificación crediticia y tasas comerciales que Santander determine al momento de cada solicitud dentro del sistema.