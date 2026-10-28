La bolsa neoyorquina experimentó leves subas luego que la Reserva Federal decidiera mantener las tasas de interés, entre otros factores

El petróleo WTI superó los u$s100 por el conflicto en Medio Oriente, con la atención puesta en los balances de Alphabet y Microsoft.

Oracle trepó 11% tras anunciar financiamiento para IA y SK Hynix lideró el rally en semiconductores con una ganancia récord de 216%.

Wall Street cerró al alza impulsado por la decisión de la Fed de mantener las tasas en 3,75%-4% y la solidez del sector tecnológico.

La decisión de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos de mantener las tasas –en 3,75% a 4%, en línea con lo esperado–; el rally de semiconductores tras los balances récord de SK Hynix; el salto de Oracle por su plan de financiamiento para IA; y la expectativa por los resultados de Alphabet y Microsoft fueron los cuatro factores que apuntalaron a Wall Street este miércoles 28 de octubre

El S&P 500 avanzó 0,31% hasta 7.746,58 puntos, el Dow Jones subió 0,26% hasta 52.513,60 y el Nasdaq Composite sumó 0,25% hasta 26.545,13 unidades.

Por su parte, los precios internacionales del crudo rebotaron con fuerza ante una escalada de ataques en Medio Oriente, mientras que los inversores aguardan las presentaciones trimestrales de las grandes tecnológicas, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

La Fed mantiene las tasas con voto dividido

El FOMC votó 10 a 2 por mantener la tasa de fondos federales en el rango de 3,75% a 4%.

Lisa Cook y Beth Hammack votaron en contra porque preferían una suba de 25 puntos básicos.

La pausa llegó tras el alza de 25 puntos básicos de la reunión de septiembre. El banco central admitió que la inflación continúa alta.

El presidente Kevin Warsh remarcó la solidez del mercado laboral y la persistencia inflacionaria (IPC de septiembre: 3,7% interanual), y descartó cualquier influencia de las elecciones de medio término en la decisión.

También anunció que en 2027 una de las ocho reuniones del FOMC se dedicará a la estrategia general, sin votación de tasas ni comunicado.

Semiconductores: SK Hynix enciende el rally de chips

El fabricante surcoreano SK Hynix reportó un beneficio récord, con una suba de 216% en su ganancia neta trimestral.

Sus ventas superaron por primera vez los 100 billones de wones. La compañía anunció además retornos a accionistas por cerca de 100 billones de wones entre dividendos y recompras.

Sus acciones que cotizan en EE.UU. llegaron a ganar más de 12% durante la rueda. Micron subió más de 6% y Samsung trepó cerca de 9% en Asia. A media rueda, el índice de semiconductores de Filadelfia se encaminaba a su cuarta suba consecutiva.

Oracle se dispara y alivia el temor por el endeudamiento tecnológico

Oracle se disparó 11% tras comprometer un techo de financiamiento de u$s20.000 millones para su expansión en inteligencia artificial (IA).

La compañía proyectó además un flujo libre de fondos positivo hacia 2028. Según CNBC, también presentó una proyección de ingresos de u$s225.000 millones para el año fiscal 2030, un crecimiento anual de 35%.

Antes del salto, sus acciones acumulaban una caída de 33% en 2026. El anuncio alivió las tensiones por el sobreendeudamiento tecnológico. Ese tema venía pesando sobre las ruedas previas.

Petróleo rebota por la escalada en Medio Oriente

El petróleo WTI rebotó y revirtió las pérdidas de los dos días previos: superó los u$s100 y llegó a cotizar cerca de u$s102,25, con una suba de más de 2,5%.

El impulso vino de un supuesto ataque a una refinería saudita y de informes sobre una posible acción de EE.UU. contra Irán. Irán mostró disposición a la diplomacia, pero la prima de riesgo geopolítico sigue en los precios.

Los operadores aguardan la reunión de la OPEP+ del domingo. La suba del crudo presiona sobre la inflación, que en septiembre llegó a 3,7% con el barril en torno a u$s112.

Por qué el avance fue leve: megacaps débiles y balances de Big Tech

Las grandes tecnológicas frenaron las ganancias: los inversores esperaban además los resultados de Alphabet y Microsoft, previstos tras el cierre.

La atención estará en el crecimiento de la nube, el gasto de capital y la capacidad de convertir la inversión en IA en mayores ganancias.

En la FED, la pregunta ahora es qué ocurrirá en diciembre, cuando el mercado evaluará si se retoman las alzas.

Algunos inversores esperaban que Warsh señalara más aumentos de tasas en futuras reuniones.