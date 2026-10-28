Un informe sobre 320 mil cuentas sueldo muestra que el 36% se queda sin saldo antes del día 10 y el golpe es mayor en ingresos bajos

El impacto es mayor en sectores de bajos ingresos, donde el 56% se queda sin saldo antes del día 10, agravado por gastos fijos como alquiler y servicios.

Un informe del Banco Provincia sobre 320 mil cuentas reveló que la mitad de los asalariados consume todo su sueldo en solo cinco días tras cobrarlo.

El salario real cayó 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, provocando que los trabajadores agoten sus ingresos más rápido pese a reducir el consumo.

La caída del salario real –que retrocedió 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026– y una porción creciente del ingreso que se destina a gastos difíciles de postercar –como alquiler, servicios, transporte y tarjeta de crédito–, son los dos factores que explican por qué el sueldo dura cada vez menos y golpea con mayor fuerza a los ingresos más bajos, según un informe elaborado por Banco Provincia, sobre más de 320 mil cuentas del sector privado.

Según la entidad, no se debe a un mayor consumo: el consumo real con tarjetas y Cuenta DNI cayó 8,6% en el mismo período.

El impacto es más fuerte entre quienes menos ganan: el 56% de los ingresos bajos se quedó sin saldo antes del día 10.

Qué factores midió el informe de Banco Provincia

El análisis compara diciembre de 2023 con diciembre de 2025 y suma una fotografía actual de julio de 2026.

Los investigadores se basaron en el seguimiento diario de cuentas sueldo del sector privado que cobran en el banco y no transfieren sus haberes a otras entidades.

Una persona "se quedó sin plata" cuando el saldo proveniente del sueldo llega a cero por pagos, consumos, extracciones, transferencias o compra de dólares.

Para evitar distorsiones estacionales, la comparación histórica se hace entre meses equivalentes.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la proporción de trabajadores sin dinero del sueldo antes del día 10 pasó de 17,9% a 23,2%.

La fecha en que la mitad agotó su salario se adelantó del día 24 al 22, y el ingreso ya usado al día siguiente del cobro subió de 18,5% a 23,5%.

La foto de julio de 2026: la mitad del sueldo se va en cinco días

A los cinco días de cobrar, el universo analizado ya había utilizado la mitad del sueldo.

En esos primeros días ingresan los débitos automáticos y se pagan la tarjeta de crédito y gran parte de los gastos fijos, como el alquiler.

Para el día 10, el 36% se había quedado sin saldo proveniente de su salario.

Hacia el día 20, el porcentaje subía a 57%. Es decir, casi seis de cada diez trabajadores llegaba a la segunda quincena sin dinero de su haber mensual.

El banco subraya que el agotamiento más veloz ocurre incluso con el consumo en retroceso.

Banco Provincia explica por qué el sueldo dura cada vez menos

Ingresos bajos: 56% sin saldo antes del día 10

El fenómeno no afecta a todos por igual. Entre los ingresos bajos, el 56% se quedó sin saldo antes del día 10 y la mitad agotó sus recursos hacia el día 7.

En los segmentos medios bajos, el porcentaje fue de 40% y la mitad llegó sin dinero hacia el día 14.

Entre los ingresos altos, el 21% agotó el salario antes del día 10 y la mitad llegó sin dinero al día 24.

El deterioro fue más intenso en los menores recursos, incluso al comparar personas con igual poder adquisitivo: con ingresos equivalentes a 1,2 millones de pesos,

la proporción sin saldo antes del día 10 subió 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Con ingresos de 2 millones el aumento fue de 5,2 puntos, y con 4 millones, de apenas 1,5.

Salario real y consumo caen: por qué la plata no alcanza

El sueldo se agota más rápido, pero no porque las personas consuman más.

Entre julio de 2025 y julio de 2026, el salario real cayó 4,3%.

En el mismo período, el consumo real con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6%.

Frente a 2023, la caída del consumo real alcanza el 20%.

Los datos sugieren que una porción mayor de los ingresos va a servicios y transporte, difíciles de postergar.

Mientras tanto, rubros como indumentaria, tecnología, salidas o mejoras para el hogar pierden peso en el presupuesto familiar.

La lectura de Cuattromo y el debate económico

Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, sostuvo -en un informe al que accedió iProUP- que los datos reflejan lo que observa al recorrer la provincia con trabajadores, comerciantes y pymes.

Resaltó que a más familias el ingreso les dura menos, incluso con el consumo retraído.

Agregó que la pérdida de capacidad de compra impacta sobre la actividad económica.

Para Cuattromo, considerar ordenada la macroeconomía cuando los salarios alcanzan menos es una mirada reduccionista de la realidad del país.

El informe se suma a un estudio previo del banco que advertía una economía al borde de la recesión técnica, con una caída de 10% en los préstamos al consumo entre enero y septiembre.

La muestra abarca solo a clientes del banco que cobran allí su sueldo, por lo que no representa a todos los asalariados.