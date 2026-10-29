La compañía lanza una opción en dólares bursátiles para quienes buscan invertir en alternativa con cupo inicial accesible. Los detalles

Su bajo ticket de u$s100 y cobro semestral dolarizado permiten dolarizar ahorros y apoyar ventas del sector agroindustrial.

Con calificación AAA y un plazo de 3 años, estas obligaciones están dirigidas a inversores conservadores, aceptando canje de ON previas.

CNH Industrial Capital Argentina lanzó ON Clase 12 para financiar maquinaria pesada y agroindustria, con una emisión de hasta u$s60 millones.

El mercado de deuda corporativa mantiene un ritmo incesante de licitaciones y suma ahora una propuesta orientada al financiamiento de maquinaria pesada y agroindustria.

Tras la incursión de grandes firmas energéticas e industriales, CNH Industrial Capital Argentina S.A. (CNHICA), el brazo financiero de CNH Industrial en el país, abrió este jueves la colocación primaria de sus nuevas Obligaciones Negociables Clase 12.

Según detallan desde Balanz, la compañía sale a captar un tramo base de u$s30 millones, con opción de ampliarse hasta u$s60 millones según la demanda.

La licitación opera bajo legislación argentina, dirigida tanto a inversores institucionales como a pequeños ahorristas que buscan alternativas conservadoras de renta fija en moneda dura.

CNH Industrial Capital cumple un rol central en la cadena comercial del grupo: es la entidad encargada de otorgar préstamos prendarios y leasing para la adquisición de tractores, cosechadoras, camiones y maquinaria vial de las marcas Case IH, New Holland e IVECO, abarcando tanto unidades nuevas como usadas.

Con más de una década de presencia financiera en Argentina, oficinas corporativas en Buenos Aires y el soporte de la planta industrial que el holding opera en Córdoba, la firma utiliza los fondos del mercado de capitales para apalancar las ventas a productores agropecuarios, empresas constructoras y transportistas.

¿Cuáles son las condiciones de la ON Clase 12 y cómo se cobran los intereses?

La ficha técnica informada por los agentes colocadores para esta emisión establece los siguientes parámetros contractuales:

Especie: Obligaciones Negociables Clase 12

Moneda de denominación: Dólar MEP

Monto de emisión: Hasta u$s30 millones, con margen para extenderse hasta u$s60 millones

Modalidad de integración: Efectivo en dólar MEP y/o en especie, mediante la entrega de ON Clase 7 (CIC7O) y/o ON Clase 9 (CIC9O) de la propia firma

Plazo de vigencia: 36 meses (3 años)

Frecuencia de intereses: Cobro de cupones con liquidación semestral

Tasa de interés: Fija, a determinarse por la puja de posturas al cierre de la licitación

Estructura de amortización: Formato bullet , devolviendo el 100% del capital en un único pago al momento del vencimiento

Precio de suscripción: 100% del valor nominal

Ticket mínimo de ingreso: Se puede participar desde u$s100 , con incrementos en múltiplos de u$s1

Calificación de riesgo: AAA, la máxima nota crediticia emitida por la agencia calificadora Fix Scr

Marco normativo: Ley Argentina

Fuente: Balanz

El diferencial de esta colocación frente a otras emisiones corporativas recientes radica en dos aspectos: la flexibilidad para ingresar mediante el canje de títulos previos (lo que permite a los tenedores de las clases 7 y 9 refinanciar su posición sin desarmarla) y un umbral mínimo de suscripción de apenas u$s100, sensiblemente inferior a los tickets habituales de u$s1.000 que suelen exigir las grandes colocaciones.

¿Para qué perfil de inversor está pensada y cómo ingresar hoy o en el mercado secundario?

Por su plazo de tres años, la garantía de activos productivos y la máxima calificación de riesgo local (AAA), el instrumento encaja en carteras de perfil conservador y moderado que buscan dolarizar ahorros con cobros semestrales predecibles.

Los pasos para participar son los siguientes:

Cuenta de inversión activa: El inversor debe operar mediante una cuenta comitente abierta en una ALyC (sociedad de bolsa) o a través del segmento bursátil de su banco

Saldo en dólar MEP o tenencia de títulos: Se debe contar con los dólares líquidos depositados antes de las 16:00 hs si se suscribe en efectivo, o tener en cartera las ON Clase 7 o Clase 9 si se ingresa por la vía de canje en especie

Carga de la orden en el tramo primario: Dentro de la plataforma de inversión se selecciona CNH Industrial Capital Clase 12, se carga el monto deseado (a partir de u$s100) y se define la tasa pretendida o se opta por ir a la tasa de corte que convalide el mercado

Negociación posterior en el mercado secundario: Si el ahorrista no llega a operar durante la ventana de licitación de hoy, la ON comenzará a transarse de manera regular en Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) una vez finalizado el proceso de liquidación. A partir de ese momento, la lámina podrá adquirirse libremente en pesos o en dólares a precio de mercado, garantizando el cobro de la renta semestral hasta octubre de 2029

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre mercados de capitales, financiamiento agroindustrial e inversiones Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.