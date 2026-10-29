La compañía lanza una opción en dólares bursátiles para quienes buscan invertir en alternativa con cupo inicial accesible. Los detalles
29.10.2026 • 09:19hs • INVERSIONES DIGITALES
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CNH Capital licita ON Clase 12 en dólar MEP: cómo invertir en el negocio del agro
El mercado de deuda corporativa mantiene un ritmo incesante de licitaciones y suma ahora una propuesta orientada al financiamiento de maquinaria pesada y agroindustria.
Tras la incursión de grandes firmas energéticas e industriales, CNH Industrial Capital Argentina S.A. (CNHICA), el brazo financiero de CNH Industrial en el país, abrió este jueves la colocación primaria de sus nuevas Obligaciones Negociables Clase 12.
Según detallan desde Balanz, la compañía sale a captar un tramo base de u$s30 millones, con opción de ampliarse hasta u$s60 millones según la demanda.
La licitación opera bajo legislación argentina, dirigida tanto a inversores institucionales como a pequeños ahorristas que buscan alternativas conservadoras de renta fija en moneda dura.
CNH Industrial Capital cumple un rol central en la cadena comercial del grupo: es la entidad encargada de otorgar préstamos prendarios y leasing para la adquisición de tractores, cosechadoras, camiones y maquinaria vial de las marcas Case IH, New Holland e IVECO, abarcando tanto unidades nuevas como usadas.
Con más de una década de presencia financiera en Argentina, oficinas corporativas en Buenos Aires y el soporte de la planta industrial que el holding opera en Córdoba, la firma utiliza los fondos del mercado de capitales para apalancar las ventas a productores agropecuarios, empresas constructoras y transportistas.
¿Cuáles son las condiciones de la ON Clase 12 y cómo se cobran los intereses?
La ficha técnica informada por los agentes colocadores para esta emisión establece los siguientes parámetros contractuales:
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Especie: Obligaciones Negociables Clase 12
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Moneda de denominación: Dólar MEP
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Monto de emisión: Hasta u$s30 millones, con margen para extenderse hasta u$s60 millones
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Modalidad de integración: Efectivo en dólar MEP y/o en especie, mediante la entrega de ON Clase 7 (CIC7O) y/o ON Clase 9 (CIC9O) de la propia firma
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Plazo de vigencia: 36 meses (3 años)
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Frecuencia de intereses: Cobro de cupones con liquidación semestral
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Tasa de interés: Fija, a determinarse por la puja de posturas al cierre de la licitación
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Estructura de amortización: Formato bullet, devolviendo el 100% del capital en un único pago al momento del vencimiento
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Precio de suscripción: 100% del valor nominal
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Ticket mínimo de ingreso: Se puede participar desde u$s100, con incrementos en múltiplos de u$s1
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Calificación de riesgo: AAA, la máxima nota crediticia emitida por la agencia calificadora Fix Scr
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Marco normativo: Ley Argentina
Fuente: Balanz
El diferencial de esta colocación frente a otras emisiones corporativas recientes radica en dos aspectos: la flexibilidad para ingresar mediante el canje de títulos previos (lo que permite a los tenedores de las clases 7 y 9 refinanciar su posición sin desarmarla) y un umbral mínimo de suscripción de apenas u$s100, sensiblemente inferior a los tickets habituales de u$s1.000 que suelen exigir las grandes colocaciones.
¿Para qué perfil de inversor está pensada y cómo ingresar hoy o en el mercado secundario?
Por su plazo de tres años, la garantía de activos productivos y la máxima calificación de riesgo local (AAA), el instrumento encaja en carteras de perfil conservador y moderado que buscan dolarizar ahorros con cobros semestrales predecibles.
Los pasos para participar son los siguientes:
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Cuenta de inversión activa: El inversor debe operar mediante una cuenta comitente abierta en una ALyC (sociedad de bolsa) o a través del segmento bursátil de su banco
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Saldo en dólar MEP o tenencia de títulos: Se debe contar con los dólares líquidos depositados antes de las 16:00 hs si se suscribe en efectivo, o tener en cartera las ON Clase 7 o Clase 9 si se ingresa por la vía de canje en especie
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Carga de la orden en el tramo primario: Dentro de la plataforma de inversión se selecciona CNH Industrial Capital Clase 12, se carga el monto deseado (a partir de u$s100) y se define la tasa pretendida o se opta por ir a la tasa de corte que convalide el mercado
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Negociación posterior en el mercado secundario: Si el ahorrista no llega a operar durante la ventana de licitación de hoy, la ON comenzará a transarse de manera regular en Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) una vez finalizado el proceso de liquidación. A partir de ese momento, la lámina podrá adquirirse libremente en pesos o en dólares a precio de mercado, garantizando el cobro de la renta semestral hasta octubre de 2029
El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre mercados de capitales, financiamiento agroindustrial e inversiones Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.