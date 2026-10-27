El analista financiero describió que ambos funcionarios conocen las dificultades del esquema y que podrían estar buscando una salida

Acusó al Banco Central de perder u$s1.000 millones en operaciones con oro, cifra señalada también por la AGN.

Critica el atraso cambiario, las altas tasas de interés y la creciente deuda pública, comparándolo con el plan de 1978.

Carlos Maslatón afirmó que el plan económico de Milei fracasó y que el ministro Caputo y Bausili, presidente del BCRA, lo saben.

El analista financiero Carlos Maslatón volvió a cuestionar con dureza el plan económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que solo Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, saben que "fracasó" el programa que impulsan.

El analista financiero describió que ambos funcionarios conocen las dificultades del esquema y subrayó que podrían estar buscando una salida, aunque no presentó pruebas para respaldar esa afirmación.

Cómo fue la dura crítica de Maslatón

"Hay solamente dos tipos en el Gobierno que saben que este plan económico fracasó, que son Caputo y Bausili", remarcó Maslatón. El analista agregó que, según su percepción, Caputo tendría "unas ganas tremendas de irse" porque, en su visión, "sabe que hizo un desastre".

Maslatón también indicó que Caputo y Bausili estarían esperando una oportunidad para renunciar alegando "cansancio moral", como ya habría hecho Caputo en 2018.

A pesar de esa crítica, el financista pidió que ambos permanezcan en sus cargos hasta el 10 de diciembre de 2027 y advirtió que un cambio en el Ministerio de Economía sería, para él, el reconocimiento público del fracaso del plan. El análisis de Maslatón se apoya en tres pilares:

un tipo de cambio atrasado

tasas de interés elevadas

creciente deuda pública

Según su diagnóstico, la combinación distorsiona los precios relativos, vuelve a la economía poco competitiva, genera recesión y produce inflación reprimida.

Carlos Maslatón anticipó que el modelo económico actual no continuará después de diciembre de 2027

El analista comparó el esquema con el plan de José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura, en 1978.

Sostuvo que el Gobierno "siempre hacen lo mismo": sobrevalúa la moneda, atrasa el dólar, paga tasas para sostener el esquema y termina arruinando el sistema de precios.

Maslatón también cuestionó la política monetaria y cambiaria del Banco Central.

Según el analista, la intervención en el mercado de cambios no se limita a la compra o venta de divisas, sino que incluye el pago de tasas de interés en pesos, un mecanismo que, según su visión, tiene un costo altísimo para el Estado y para la economía real.

La declaración se produjo en medio de una discusión sobre las operaciones del Banco Central con oro.

Maslatón detalló que la entidad habría abierto posiciones vendidas en el metal, perdido unos u$s1.000 millones y luego cubierto las pérdidas con oro físico de las reservas, una acusación que no está respaldada por información oficial verificable.

Cuál fue la postura del Banco Central

El Banco Central rechazó esa versión y defendió la legalidad y transparencia de sus operaciones.

La Auditoría General de la Nación, sin embargo, había señalado una pérdida cercana a u$s1.000 millones vinculada a esas operaciones, un dato que alimentó el debate público y las críticas de Maslatón.

El analista anticipó que el modelo no continuará después del 10 de diciembre de 2027 y sostuvo que el Gobierno no tiene "ni tiempo político ni tiempo económico" para revertir la situación.

En su visión, la recesión, las tensiones cambiarias y una posible crisis de deuda pública profundizarán el deterioro antes de que se produzca un cambio de rumbo.