La bolsa de Nueva York cierra en alza por la IPO de Anthropic y una serie de factores combinados que reavivaron el interés inversor

El optimismo bursátil contrastó con Brasil, donde la victoria de Lula da Silva desplomó el real y el Bovespa por dudas fiscales.

Anthropic reavivó el trade de IA con su prospecto de IPO, mientras semiconductores lideraron subas como Nvidia, AMD y Micron.

Wall Street cerró al alza impulsado por el resurgimiento del sector tecnológico e inteligencia artificial tras la IPO de Anthropic.

Wall Street cerró al alza este lunes 26 de octubre por cuatro factores bien puntuales.

Por un lado, Anthropic presentó el prospecto de su salida a bolsa (IPO) ante la SEC y reavivó el trade de inteligencia artificial. Además, los semiconductores lideraron las subas.

Entre los otros dos elementos aparecen el petróleo, que retrocedió ante mediaciones diplomáticas en Medio Oriente y la opinión de los inversores, que descuentan que la Reserva Federal mantendrá las tasas el miércoles.

El optimismo tecnológico dejó en segundo plano la preocupación por el petróleo y las tasas de interés, explica Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

El S&P 500 y el Nasdaq llegaban de dos semanas seguidas de pérdidas:

El Nasdaq Composite subió 0,82% hasta los 26.169 puntos

subió 0,82% hasta los 26.169 puntos El S&P 500 avanzó 0,70% hasta las 7.676 unidades

avanzó 0,70% hasta las 7.676 unidades El Dow Jones ganó 0,28% hasta los 52.361 puntos

Anthropic presenta su IPO y reaviva el trade de inteligencia artificial

Anthropic presentó su prospecto ante la SEC y planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo ANT.

La compañía no divulgó detalles de la operación ni una fecha concreta.

Según The Wall Street Journal, facturó u$s16.300 millones en el primer semestre de 2026, casi trece veces más que un año antes, pero perdió u$s80.700 millones, en su mayor parte por cargos contables.

Se espera que el debut rivalice o supere el récord de la salida a bolsa de SpaceX en junio.

En el mercado circula una valuación objetivo de entre u$s1,5 y 2 billones, que devolvió la confianza sobre las valuaciones del ecosistema de IA.

Las dudas sobre la sostenibilidad y la seguridad de la IA que causaron volatilidad la semana pasada parecieron disiparse.

Por qué Nvidia, Micron, AMD y Broadcom encabezaron las subas

Se destacaron las subas de Nvidia (+2,38%), Micron (+2,85%), AMD (+2,62%) y Broadcom (+2,46%).

También avanzaron las firmas de almacenamiento y datos, como Western Digital (+4,22%) y SanDisk (+1,33%).

El sector tecnológico encabezó las ganancias con 1,5%, seguido por el industrial con 1,4%.

Cisco subió impulsada por la presentación de Anthropic, que también impactó positivamente en el Nasdaq.

Microsoft, Alphabet y Amazon están entre las compañías que reportarán resultados esta semana.

Los inversores concentran su atención en los balances de las Big Tech.

Por qué los inversores respiraron más tranquilos por la FED y el petróleo

Los futuros de fondos federales apuntan a un 90% de probabilidad de que la FED mantenga la tasa en el rango de 3,75% a 4% este miércoles.

La atención se concentra en el tono de Kevin Warsh: la decisión llega junto con los balances de las grandes tecnológicas.

El petróleo interrumpió el rally de la semana anterior tras intensificarse las conversaciones de distensión regional.

\Informes sobre la llegada de mediadores qataríes y diplomáticos de Turquía, Arabia Saudita y Pakistán a Teherán redujeron el temor a represalias sobre infraestructura energética.

El Brent cayó a u$s111,21 desde los u$s116,72 del viernes y el WTI (West Texas Intermediate) se replegó a u$s101,41.

Por qué la victoria de Lula desató un desplome de activos

Lula da Silva ganó la reelección con el 51,76% de los votos válidos, frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro.

Un día antes, Flávio tenía cerca de 77% de probabilidad de ganar, tanto en Polymarket como en el modelo PRISMA.

El real cayó cerca de 12% y los futuros del Bovespa se hundieron casi 15%, por las dudas sobre la política fiscal del próximo gobierno y el rumor sobre la decisión de Flávio de impugnar el resultado.

La bolsa B3 detuvo las operaciones durante media hora cuando el Bovespa cayó 10%.

Con una baja de más de 15%, el Bovespa registraba su mayor caída diaria desde 1998, según un informe de Reuters.

En Wall Street, el ETF EWZ se desplomó 19,4%, tras marcar bajas de hasta 27% en el premarket hasta u$s31,60.

Castigo sectorial: bancos, fintech y petroleras brasileñas

Las bajas fueron lideradas por procesadoras y plataformas financieras: StoneCo, PagSeguro y XP Inc. cayeron entre 38% y 40%.

Nu Holdings perdió entre 16,4% y 25%, Banco Bradesco 27,4% e Itaú 20%. Petrobras cedió entre 13,9% y 22%, y Ambev 13,9%.

El resultado llevó a los inversores a reevaluar sus expectativas sobre un cambio de gobierno y una política fiscal más restrictiva.

Flávio Bolsonaro cuestionó el resultado y anunció que buscaría su anulación por vías legales.

El Tribunal Superior Electoral confirmó el resultado, con una diferencia de más de 4,4 millones de votos.