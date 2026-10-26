El banco sostuvo que el mercado aún no incorporó los riesgos políticos, los costos de financiamiento de la IA y la tensión por la deuda europea

El estratega Michael Hartnett cita riesgos por elecciones, costo de la IA y tensión en la deuda europea.

Bank of America (BofA) advirtió que Wall Street tenderá a registrar nuevas caídas y recomendó mantener una postura defensiva frente a los activos de riesgo hasta mediados de noviembre.

En una nota a clientes del banco, el estratega jefe de inversión Michael Hartnett sostuvo que el mercado aún no incorporó por completo los riesgos políticos, los costos de financiamiento de la inteligencia artificial y la tensión en la deuda europea.

Bank of America anticipa turbulencias en Wall Street y aconseja reducir el riesgo hasta noviembre

El equipo de Hartnett anticipó que la aversión al riesgo continuará hasta mediados de noviembre, con una combinación poco habitual de caídas en acciones, rendimientos de los bonos del Tesoro y cotización del dólar.

"Esperamos caídas en rendimientos, en acciones y en el dólar estadounidense", escribió el estratega en su informe.

El banco proyectó que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años descienda hacia el 5%, mientras que el índice DXY podría caer por debajo de los 100 puntos, como parte de una mayor demanda de activos refugio y una posible reducción de la exposición al riesgo por parte de los inversores.

El primer factor es electoral. Hartnett consideró que el mercado todavía no descuenta plenamente una eventual victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre, un resultado que debilitaría las expectativas de crecimiento de las ganancias corporativas y pondría fin al esquema de bajos impuestos y menor regulación.

Wall Street enfrenta tres amenazas que podrían desatar nuevas caídas, según Bank of America

El segundo riesgo proviene de Europa, especialmente del mercado de deuda francés. BofA sostuvo que la presión sobre los bonos franceses podría extenderse si el Banco Central Europeo o el Gobierno de Francia no logran contener el aumento de los rendimientos.

El tercer factor es el financiamiento de la inteligencia artificial. El banco avisó que un aumento de los diferenciales crediticios de las grandes compañías de nube e IA, conocidas como hiperescaladores, podría obligar a recortar inversiones y presionar las valoraciones de un sector que concentra buena parte del impulso bursátil reciente.

La advertencia llega en un momento de dudas sobre la sostenibilidad del gasto en IA. Bank of America remarcó que los costos de financiamiento podrían obligar a las empresas tecnológicas a moderar sus inversiones en chips, centros de datos e infraestructura, un cambio que afectaría directamente a las acciones más expuestas a esa tendencia.

Para 2027, el banco plantea tres escenarios posibles: una burbuja de IA, una recuperación más amplia de los sectores bursátiles o una desaceleración deflacionaria. Según los estrategas, los inversores parecen excesivamente confiados en los dos primeros e insuficientemente preparados para el tercero.

La recomendación de BofA es mantener una postura "risk-off" de carácter táctico hasta mediados de noviembre. Eso implica reducir la exposición a activos de mayor riesgo, evitar apuestas agresivas sobre tecnología e IA y esperar mayor claridad sobre las elecciones, las tasas y el financiamiento del sector tecnológico.

El banco no sugiere abandonar el mercado de forma permanente, sino esperar señales de estabilización antes de aumentar posiciones. Entre los catalizadores que podrían devolver el apetito por riesgo, mencionó una reversión de los rendimientos franceses, una mejora en los diferenciales crediticios de las empresas de IA o una mayor claridad política tras las elecciones.

Bank of America aumentó ingresos, pero sus ganancias caen en el último trimestre

La noticia se da tras conocerse que Bank of America reportó una ganancia neta de u$s6.900 millones en el tercer trimestre de 2026, equivalente a u$s0,91 por acción, una caída de 16,8% frente a los u$s8.300 millones del mismo período del año anterior.

El resultado se vio afectado por un cargo extraordinario de u$s1.200 millones vinculado a un acuerdo regulatorio por deficiencias en los controles contra el lavado de dinero.

Los ingresos netos de gastos por intereses alcanzaron u$s30.000 millones, un aumento de 3% interanual, aunque quedaron por debajo de las expectativas del mercado.

El ingreso neto por intereses subió 8% interanual hasta u$s16.400 millones, compensando parcialmente la debilidad en trading y banca de inversión.

Excluyendo el cargo regulatorio, la ganancia neta ajustada habría sido de u$s8.100 millones, con un beneficio por acción de u$s1,08. Aun así, la cifra quedó por debajo de los u$s1,10 por acción previstos por los analistas.

Entre enero y septiembre, Bank of America acumuló una ganancia neta de u$s24.591 millones, un aumento de 7,6% interanual.

Los ingresos acumulados llegaron a u$s91.788 millones, un 8,3% más que un año antes, impulsados por el crecimiento de los depósitos, los préstamos y el ingreso por intereses.