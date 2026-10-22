Alois Zwinggi, presidente del Foro Económico Mundial, enumeró los factores que los empresarios esperan ver antes de desembarcar en el país

Zwinggi destacó el ingreso de Panamá al Mercosur y su potencial para Argentina en el bloque regional.

"Los inversores esperan un marco jurídico claro, un marco regulatorio claro, estabilidad clara y una política predecible" para poder invertir en la Argentina más allá del cuadro político al que le toque gobernar el país, resaltó Alois Zwinggi, presidente del Foro Económico Mundial.

Durante un encuentro virtual de la entidad desde Panamá –en el que estuvo presente iProUP–, Zwinggi respondió así ante la consulta de cuáles eran los factores que esperaban ver los inversores extranjeros para invertir en el país.

El directivo –por otro lado– resaltó la relación de Panamá con el Mercosur y festejó el ingreso de ese país al bloque económico regional.

"Lo que nos llamó la atención es la relación de Panamá con el Mercosur. Fue importante el ingreso en ese grupo y puede jugar un papel importante en este mercado común. En tiempos tan fragmentados como los actuales, la Argentina puede sacar provecho de su posición en ese bloque", precisó.

El evento, que sirvió de excusa para dejar en claro las reuniones que mantuvieron las autoridades del Foro Económico Mundial con empresarios y autoridades de Panamá, contó con la presencia de diferentes medios de la región.

Milei estará en el próximo Meet anual de Davos

Zwinggi también confirmó que el presidente argentino Javier Milei ya confirmó su presencia en el próximo meet anual que la entidad realizará, como cada año, en la ciudad alpina de Davos.

Durante la rueda de prensa, el directivo también desechó que el Foro Económico Mundial de Davos sea un encuentro "elitista y esté alejado de la realidad".

"Estamos convencidos en que en tiempos como estos en los cuáles el diálogo está complicado, con muchas partes del mundo que no se hablan, la importancia del encuentro es justamente esa. En el diálogo reside la importancia de este encuentro", agregó.

Y añadió: "Como no tenemos fines ni políticos ni religiosos creo que ahí está la importancia de nuestra organización sin fines de lucro. Creemos y estamos convencidos que el diálogo es importante"

Honduras, Argentina, Panamá, Colombia ya confirmaron su participación en el próximo encuentro del Foro Económico Mundial en Davos.