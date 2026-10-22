El Monotributo se mantiene como uno de los regímenes más utilizados por trabajadores independientes, comerciantes y pequeños contribuyentes

La falta de pago del Monotributo genera intereses, complicaciones administrativas y limita beneficios fiscales.

ARCA lanzó un régimen especial para regularizar deudas Monotributo vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes distintas herramientas para que los contribuyentes puedan regularizar deudas del Monotributo antes de que termine el año.

El Monotributo se mantiene como uno de los regímenes más utilizados por trabajadores independientes, profesionales, comerciantes y pequeños contribuyentes, ya que unifica en una sola obligación mensual componentes impositivos, previsionales y de obra social.

Sin embargo, los atrasos en los pagos pueden generar intereses resarcitorios y complicaciones administrativas que afectan la normal operatoria del contribuyente.

ARCA: Cómo regularizar la deuda del monotributo antes de que termine el año

Desde ARCA recordaron que quienes registren períodos impagos tienen la posibilidad de cancelar directamente las cuotas adeudadas o adherirse a planes de facilidades de pago a través de los mecanismos habilitados por el organismo. Entre las opciones disponibles se encuentra el denominado plan de facilidades permanente, accesible desde los servicios digitales con Clave Fiscal.

Para conocer el estado de situación, los monotributistas deben ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal y consultar las obligaciones pendientes mediante los servicios de cuentas tributarias y pagos.

Una vez identificada la deuda, es posible generar Volantes Electrónicos de Pago (VEP) correspondientes a cada período adeudado y abonarlos mediante home banking, billeteras virtuales, transferencia electrónica, tarjetas de crédito u otros medios de pago habilitados.

Cómo regularizar la deuda del monotributo en ARCA antes de fin de año y evitar más intereses. (Imagen creada con IA)

La regularización adquiere especial relevancia para quienes acumulan varios períodos impagos. Además de los intereses que continúan creciendo con el paso del tiempo, la falta de pago puede derivar en dificultades para:

Obtener constancias fiscales

Mantener beneficios asociados al régimen

Realizar determinados trámites ante organismos públicos y privados

Cómo funciona el régimen de facilidades de pago que puso en marcha ARCA

Durante 2026, ARCA también puso en marcha un régimen especial de facilidades de pago destinado, entre otros sectores, a pequeños contribuyentes.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5875/2026 y permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, incluyendo intereses y determinados conceptos accesorios.

El esquema contempla la posibilidad de financiar las obligaciones mediante cuotas, aunque las condiciones varían según el perfil del contribuyente y el tipo de deuda incorporada.

La norma establece requisitos específicos para acceder al beneficio y define los parámetros de financiación, incluyendo cantidad de cuotas, pagos a cuenta y causales de caducidad.

Otra cuestión que deben tener presente los monotributistas es la operatoria del débito automático.

ARCA informó que, ante rechazos consecutivos de los pagos automáticos, el contribuyente recibe notificaciones a través del Domicilio Fiscal Electrónico para regularizar la situación. Si los inconvenientes persisten, la adhesión al sistema puede ser dada de baja, obligando a realizar nuevamente el trámite correspondiente.