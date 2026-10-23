Invertir en Brasil ante el balotaje: cuáles son los dos CEDEAR que aconsejan los expertos para dolarizar carteras y capturar subas.

La inminente definición del balotaje presidencial en Brasil entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva mantiene en vilo al mercado financiero regional. Sin embargo, para los inversores argentinos que buscan cobertura cambiaria y exposición al principal socio comercial del país, la City identificó alternativas atractivas que ofrecen un recorrido alcista sólido, con independencia de cuál sea el desenlace en las urnas.

De acuerdo con un relevamiento publicado por iProfesional, los analistas bursátiles recomiendan posicionarse de manera estratégica en dos Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) puntuales: la petrolera estatal Petrobras (PBR) y el índice bursátil iShares MSCI Brazil (EWZ).

Estos instrumentos permiten ingresar en pesos desde cualquier cuenta comitente local a activos que cotizan en dólares en el exterior, blindando el capital frente a los vaivenes cambiarios.

La atención del mercado está puesta en la compresión de riesgo que suele darse tras los comicios: una vez despejada la incertidumbre sobre la conformación del próximo gabinete económico y la disciplina fiscal, las acciones brasileñas suelen registrar subas de alivio que premian a las compañías con balances desapalancados y dividendos en moneda dura.

¿Por qué Petrobras cotiza a precios de oportunidad y qué ventaja tiene frente a YPF?

La petrolera de capital mixto concentra el favoritismo de los especialistas debido a su rezago de cotización respecto de sus fundamentos financieros.

Petrobras se encuentra en un nivel de valuación sumamente conveniente frente a sus comparables del sector energético. En términos operativos, la compañía guarda fuertes semejanzas estructurales con YPF, ya que ambas abarcan desde la extracción de crudo (upstream) y el refinamiento (midstream) hasta la red de estaciones de servicio (downstream), con injerencia estatal en sus directorios.

No obstante, la firma brasileña supera a la petrolera argentina en márgenes de rentabilidad operativa y generación de EBITDA. Bajo esa lectura, los analistas estiman que Petrobras cuenta con un potencial de recorrido alcista de hasta un 30% en dólares solo para equiparar los múltiplos de valuación a los que hoy cotiza YPF, consolidándose como una opción defensiva y de alto rendimiento en el mercado de materias primas.

¿Cómo funciona el ETF EWZ y qué rendimiento proyectan los analistas?

Para los perfiles de inversión que prefieren evitar el riesgo específico de una sola compañía, el índice general ofrece una vía de diversificación automática sobre la primera economía de América Latina.

El CEDEAR del ETF EWZ replica la evolución de unas 55 empresas de mediana y gran capitalización bursátil, cubriendo cerca del 85% del mercado de acciones brasileño. En lo que va de octubre, el indicador acumula una suba cercana al 14% en moneda estadounidense, mientras que en el balance anual registra un avance del 33% en Wall Street.

Este instrumento brinda exposición instantánea a los activos líderes y distribuye atractivos dividendos en dólares, funcionando como una herramienta idónea para diluir el riesgo político. Además, EWZ permite capturar el promedio de la renta variable de Brasil en un momento donde las empresas de escala regional operan con ratios de valuación históricamente deprimidos.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre mercados de capitales, CEDEARs e instrumentos financieros. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.