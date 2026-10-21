En el after market, Tesla y Meta subieron gracias a los números que mostraron en sus balances del tercer trimestre de 2026. Los detalles

Meta superó expectativas de ingresos y la inteligencia artificial impulsó acciones de Nvidia, AMD y Super Micro Computer.

SpaceX reportó u$s14.600 millones en ingresos y evalúa posible fusión con Tesla, que subió 3,41% pese a cifras planas.

Wall Street subió impulsado por sólidos resultados de SpaceX, el auge de la IA y la fusión Tesla-SpaceX.

Los sólidos resultados de SpaceX, el anuncio de comités para explorar una fusión con Tesla, el rebote de los semiconductores y el renovado apetito por la inteligencia artificial fueron los cuatro factors que llevaron a Wall Street a terreno positivo este miércoles 21 de octubre.

El Nasdaq lideró la suba, con Super Micro Computer, Nvidia, AMD y Micron a la cabeza, mientras Netflix cayó por una guía cautelosa, detalló Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

Tras el cierre, Tesla subió cerca de 2% y Meta cerca de 3% en el after-hours, y ambas llegaban a la cita con alzas de 14,9% y 31,6% desde fines de julio, frente al 3,8% del Nasdaq 100.

Los selectivos neoyorquinos cerraron con avances generalizados:

el Nasdaq Composite ganó 1,05% hasta los 26.708,42 puntos

ganó 1,05% hasta los el S&P 500 avanzó 0,60% hasta las 7.758,53 unidades

avanzó 0,60% hasta las el Dow Jones sumó 0,69% y terminó en 52.857,10 unidades.

SpaceX y la fusión con Tesla: qué impulsó al Nasdaq

SpaceX subió 7,1% tras reportar ingresos trimestrales por u$s14.600 millones, más de 160% por encima del año anterior.

La compañía confirmó además la formación de comités especiales para evaluar una posible fusión con Tesla, que trepó 3,41%. En tanto, SPCX ganó 7,79% en la rueda.

El trade de inteligencia artificial recuperó fuerza, con alzas en Super Micro Computer (+9,55%), Nvidia (+2,54%), Micron Technology (+1,96%) y AMD (+3,36%).

A contramano, Netflix cayó 5,31% porque proyectó ingresos para el cuarto trimestre de 2026 por u$s13.400 millones, contra los u$s13.530 millones que esperaba el mercado.

Resultados de Tesla: ingresos planos, EPS por encima del consenso

Tesla cerró con una suba de 3,4%, en torno a u$s386, y avanza otro 2% en el after, cerca de u$s395.

Los ingresos fueron de u$s28.046 millones, planos de forma interanual y 1% debajo del consenso de 28.341 millones.

El margen bruto subió a 19,6% (+1,6 p.p.), pero los gastos operativos alcanzaron USD 4.776 millones (+39%), con I&D en USD 2.761 millones (+69%), precisó Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL, en un informe al que accedió iProUP.

El ingreso operativo fue de u$s718 millones (-56%), en línea con lo esperado, y el margen operativo cayó a 2,6% desde 5,8%.

El EPS ajustado fue de u$s0,48 (-4% interanual), sobre los 0,45 del consenso, mientras que el GAAP fue de u$s0,22 (-44%), diferencia explicada casi toda por la compensación en acciones (u$s0,28 por acción).

Sobre el EPS ajustado de los últimos doce meses (u$s1,72), el P/E queda en torno a 225x con el cierre y 230x con el after, y sobre el GAAP (u$s0,91) sería de unas 425x.

Tesla: segmentos, caja y la apuesta por la IA

El segmento automotriz facturó u$s20.560 millones (-3%), con 486.532 entregas (-2%), unas 24.600 más de lo previsto por los analistas.

Energía ingresó u$s2.881 millones (-16%), por debajo de los u$s3.720 millones esperados.

Servicios sumó u$s4.605 millones (+33%), con 1,74 millones de suscripciones activas a FSD (+67%), el sistema de conducción asistida de Tesla que requiere supervisión del conductor.

El capex fue de u$s4.732 millones (+110% interanual), bastante menos que los u$s7.771 millones esperados.

El flujo de caja libre alcanzó u$s1.531 millones (-62%) contra los -u$s4.506 millones del consenso, aunque unos u$s2.590 millones del flujo operativo vienen de capital de trabajo y podrían no repetirse.

Con un ingreso operativo en caída, el múltiplo no lo explica el negocio de hoy sino lo que el mercado paga por la superinteligencia, el Robotaxi y Optimus, por lo que la tesis depende de cuánto gasto en I&D y capex aguante el flujo de caja.

Tesla suma catalizadores y Meta supera las estimaciones de ingresos

La demanda de Tesla muestra señales firmes: el backlog de autos de pasajeros es el más alto en cuatro años y más de 75% de las entregas nuevas en Norteamérica incluyen FSD.

En energía el ingreso cayó, pero con récord de órdenes y un margen bruto de 33% (vs. 31%).

Además arrancó la producción de Optimus y del camión Semi, y el Cybercab, el vehículo diseñado para el Robotaxi, ya opera en Austin.

Meta cerró con una suba de 0,5% y llegó a avanzar más de 4% fuera de horario tras publicar sus números; luego quedó cerca de 3% arriba.

Sus ingresos fueron de u$s64.601 millones (+26% interanual), por encima del consenso (u$s63.370 millones) y del techo de su guía (u$s64.000 millones).

Los costos subieron 68% y el margen operativo cayó a 20% desde 40%, aunque sin el cargo extraordinario ronda 35%.

Meta: el cargo judicial y un P/E de 23,8x que hay que leer con pinzas

El trimestre incluye un cargo de USD 9.890 millones por el acuerdo con fiscales de EE.UU. por demandas sobre salud mental adolescente.

Sin ese cargo, el EPS sería de u$s7,40, por encima del consenso de 6,76, y el P/E bajaría a 21,2x desde 23,8x con el cierre (24,5x en el after).

El EPS contable fue de u$s3,83 (+265%), pero la base del tercer trimestre de 2025 (u$s1,05) estaba golpeada por una provisión de impuestos de u$s18.954 millones, precisó Villacorta.

Family of Apps, que reúne Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, facturó u$s64.158 millones (+26%), con 10% más de anuncios y un precio por anuncio 14% mayor.

Reality Labs facturó u$s443 millones y perdió u$s4.129 millones a nivel operativo.

El capex en centros de datos y servidores fue de u$s34.910 millones y el flujo de caja libre de -u$s2.120 millones, contra u$s10.625 millones un año antes.

Guía de Meta y Clase C: qué mira el mercado ahora

La guía de ingresos del cuarto trimestre de 2026 es de u$s73.000 millones a u$s76.000 millones, con un punto medio de u$s74.500 millones por encima de los u$s73.750 millones que esperaba el mercado.

La guía de capex 2026 se acotó a u$s135.000-u$s145.000 millones y los gastos 2026 quedaron en u$s175.000 millones-u$s179.000 millones, por el cargo.

En Reality Labs esperan pérdidas de u$s18.000 millones-u$s19.000 millones este año y cerca de u$s15.000 millones en 2027.

Meta creará una Clase C sin derecho a voto y la repartirá como dividendo, una por cada acción actual, desde enero de 2027.

Esto equivale a un split 2 a 1: el precio por acción se reduciría a la mitad, sin cambiar el valor de la empresa, precisó Villacorta.

El dividendo no diluye a nadie, pero la nueva clase permitiría emitir acciones sin voto para financiar inversiones, pagar compensaciones o hacer adquisiciones, y ahí podría haber dilución en el futuro; el acuerdo con los fiscales, además, cierra un frente judicial grande, aunque quedan juicios por temas de menores en los próximos meses.

Por otro lado, el Brent finalizó en u$s109,52 (+0,68%) y el WTI en u$s97,53 (+0,40%): la firmeza del barril respondió a las tensiones en el Estrecho de Bab el-Mandeb y a una alerta de la Embajada de EE. UU. en Riad por posibles ataques hutíes a aeropuertos de Arabia Saudita.

El mercado también asimiló una caída semanal mayor a la esperada en los inventarios de crudo de EE.UU. (-3,1 millones de barriles).