El autor de Padre Rico, Padre Pobre cuestionó el mandato de estudiar para conseguir un sueldo alto. Qué activos recomienda ante este cambio de época.

Robert Kiyosaki advierte que la inteligencia artificial vuelve obsoleto el modelo de educación tradicional para asegurar un futuro laboral.

El mantra tradicional de la clase media que promete estabilidad a cambio de diplomas universitarios enfrenta su cuestionamiento más severo. El escritor y conferencista financiero Robert Kiyosaki, autor del best seller Padre Rico, Padre Pobre, arremetió contra la idea de que estudiar una carrera tradicional garantice un futuro económico próspero en un contexto dominado por el avance de la inteligencia artificial.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el inversor planteó una duda directa a sus millones de seguidores: "¿Podría ser este el consejo más obsoleto de hoy en día?: '¡Ve a la escuela, saca buenas notas, para que puedas conseguir un trabajo bien pagado!'".

Para fundamentar su postura, el analista recurrió a un caso reciente publicado por The Wall Street Journal: un profesional graduado con un doctorado en Tecnología por la Universidad de Princeton que envió su currículum a 230 compañías y acumuló 230 rechazos consecutivos. La razón detrás de la negativa de las corporaciones radica en una política de despidos de personal altamente calificado para sustituir funciones operativas y cognitivas complejas por algoritmos de IA.

El "gran reseteo" laboral: del caballo al algoritmo

Kiyosaki sostuvo que la economía global transita por un punto de inflexión definitivo que definió como "el mayor reseteo en la historia del mundo".

Para el divulgador, este concepto resume una regla implacable: aquello que funcionó en el pasado para construir patrimonio ya no servirá en el futuro cercano.

"Así como el automóvil reemplazó al caballo, y Amazon está eliminando los centros comerciales, la inteligencia artificial ya está reemplazando a médicos, abogados y contadores", argumentó el empresario. La advertencia impacta en profesiones técnicas e intelectuales que históricamente fueron consideradas barreras infranqueables frente a la automatización mecánica.

El planteo conecta con la tesis nuclear que el gurú difunde hace casi tres décadas: la fragilidad del salario mensual y la trampa de la carrera corporativa. Dentro de su marco conceptual, dedicar años a la educación formal para depender de un único ingreso expone al trabajador al arbitrio de la reconversión tecnológica y a la devaluación silenciosa de la moneda fiduciaria.

Cómo blindar el patrimonio frente a la disrupción tecnológica

Frente al declive del empleo tradicional, la propuesta del analista se aleja de la pasividad salarial y apunta a la acumulación de activos tangibles que resistan tanto la degradación laboral como la pérdida del poder adquisitivo.

Para el autor, el verdadero valor que define la riqueza no proviene de un título colgado en la pared, sino del uso estratégico del tiempo libre para educarse en finanzas prácticas y armar sistemas de ingresos independientes.

En su menú de inversiones recurrentes, Kiyosaki descarta mantener liquidez en billetes físicos -a los que cataloga recurrentemente como "dinero falso"- e insiste en refugiarse en:

Metales preciosos: La tenencia de oro y plata física como seguro de valor ante la emisión monetaria desenfrenada de los bancos centrales y la inestabilidad de las monedas soberanas.

Activos digitales escasos: Una postura alcista sostenida en Bitcoin , al que describe como la herramienta de soberanía financiera descentralizada por excelencia para las nuevas generaciones.

Bienes raíces productivos: El apalancamiento mediante deuda buena para adquirir propiedades inmobiliarias que generen flujos de caja positivos mes a mes, blindando al inversor de las contingencias del mercado corporativo.

"Mantengan la mente abierta, estén atentos a las ideas anticuadas y estén dispuestos a soltar y crecer", concluyó el referente financiero, ratificando su convicción de que solo aquellos que dejen de pensar como asalariados y comiencen a operar como propietarios lograrán surfear la mayor transformación productiva del siglo.