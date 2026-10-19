Micron subió 3,73%, Tesla 3,81% y Nvidia 1,70% en un rebote del sector de IA que impulsó al Nasdaq, mientras el mercado espera los balances de Meta

Inversores miran balances de tecnológicas (SpaceX, Netflix, Meta) y volatilidad del petróleo por ataques hutíes.

El S&P 500 subió 0,50% y Nasdaq 1,19%, con Micron, Tesla y Nvidia liderando el sector de semiconductores.

Wall Street rebotó el lunes 19, impulsado por IA, semiconductores y bonos tras su peor semana desde junio.

El rebote del sector de IA y semiconductores, la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro, la expectativa por la temporada de balances y la recuperación tras la peor semana desde junio. fueron los cuatro factores que apuntalaron a Wall Street este lunes 19 de octubre.

El S&P 500 subió 0,50% hasta los 7.697,66 puntos, el Nasdaq Composite ganó 1,19% y cerró en 26.450,20 unidades, y el Dow Jones cerró prácticamente neutro (+0,01%) en 52.010,08 unidades, explicó en un informe Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

Las subas más importantes las registraron:

Micron (+3,73%)

(+3,73%) Tesla (+3,81%)

(+3,81%) Nvidia (+1,70%) lideraron el rebote, con el índice de semiconductores SOXX en alza de 2,07%.

El rendimiento del bono a 10 años se ubicó en 5,131% y la tasa a 2 años en 4,759%.

Por qué Wall Street rebotó tras su peor semana desde junio

Las bolsas de Nueva York abrieron la semana al alza, tras la corrección del sector tecnológico y de IA de los últimos días.

El viernes 9 de octubre ya habían cerrado en alza, con la tecnología liderando un rebote tras una semana volátil marcada por rendimientos del Tesoro en suba, petróleo firme y un retroceso del trade de IA.

El 6 de octubre, el Nasdaq y el S&P 500 marcaron récords de cierre, en 27.599,79 y 7.818,93 puntos.

Los niveles de este lunes siguen por debajo de esos máximos: el S&P 500 cerca de 1,6% y el Nasdaq cerca de 4,2%.

La mirada de los inversores se volcó al inicio de la temporada de balances y al impacto de las tensiones geopolíticas sobre la energía.

El mercado digiere así la volatilidad reciente de las empresas ligadas a la IA.

Wall Street concluyó en alza este lunes 19 de octubre

Balances tecnológicos y bonos del Tesoro: los otros apoyos

Esta semana el mercado seguirá los resultados del tercer trimestre de SpaceX, Netflix, Meta Platforms y Tesla.

Los analistas exigirán pruebas de rentabilidad sobre las masivas inversiones en infraestructura de IA.

Las tasas de los bonos del Tesoro recortaron terreno tras las tensiones en el mercado europeo.

El rendimiento a 10 años quedó en 5,131% y el de 2 años en 4,759%.

A comienzos de octubre, el rendimiento a 10 años había superado el 5,34%, un máximo desde 2002.

Según el analista Sam Stovall, de CFRA, una relativa calma en el mercado de bonos sostiene a Wall Street.

Por qué el petróleo cerca de los u$s110 representan otro factor de riesgo

El crudo operó con volatilidad, pero borró las bajas iniciales.

Los hutíes de Yemen se adjudicaron ataques con misiles contra puertos, campos petroleros e instalaciones de Saudi Aramco en Yanbu y Shaybah, precisó Vlassich.

Esos ataques reactivaron los temores a disrupciones de suministro en el Estrecho de Bab el-Mandeb, añadió el experto de IOL.

El Brent para diciembre cotizó en u$s109,44, con leve sesgo negativo, tras tocar máximos del período.

El WTI de Texas se ubicó en u$s98,45. El petróleo caro mantiene la presión sobre la inflación global.