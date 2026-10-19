Con certificación oficial de la UBA y soporte de IA, Naranja X lanzó una capacitación online y gratuita para aprender a cuidar los ahorros.

Acceso sin costo ni requisitos, abierto a toda la comunidad. Incluye tutor IA y guía para evitar fraudes digitales.

La UBA certifica el curso online de 10 horas para gestionar ingresos, gastos y operar de forma segura en economía digital.

Naranja X y Grupo Galicia lanzan "Hablemos de Plata", un programa de capacitación virtual gratuito en finanzas personales.

La necesidad de adquirir herramientas prácticas para administrar ingresos, planificar gastos y evitar fraudes en entornos virtuales impulsó una nueva iniciativa formativa en la plaza local. A través de una alianza estratégica entre el sector financiero privado y el ámbito académico público, Naranja X y Grupo Galicia, en colaboración con la organización Eidos Global, abrieron formalmente las inscripciones para el programa de capacitación virtual "Hablemos de Plata".

La propuesta formativa cuenta con el aval y la certificación oficial de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Diseñada bajo un formato on demand, la cursada es completamente gratuita, a distancia y abierta a toda la comunidad, sin requerir ser cliente de las entidades organizadoras ni contar con conocimientos económicos previos.

El trayecto académico demanda 10 horas totales de dedicación, organizadas para que cada participante avance a su propio ritmo desde cualquier dispositivo. A lo largo del recorrido, los estudiantes disponen de la asistencia continua de un tutor con inteligencia artificial integrado a la plataforma, orientado a despejar dudas conceptuales y guiar la resolución de ejercicios prácticos.

Qué contenidos enseña el programa y cómo se estructuran los módulos

El diseño pedagógico del curso apunta a brindar soluciones concretas a los desafíos financieros cotidianos de la economía digital:

Unidad de Bienvenida (Punto de partida): Presenta el mapa del trayecto educativo, el funcionamiento del campus virtual y los criterios de evaluación para acreditar las competencias adquiridas

Módulo 1 (Tu plata, tu power): Aborda una introducción a la economía digital, técnicas para confeccionar presupuestos equilibrados, control de ingresos y egresos, y criterios para operar con bancos y billeteras virtuales. En este bloque se profundiza además en el uso responsable del crédito y en pautas de ciberseguridad para detectar a tiempo estafas digitales

Módulo 2 (Ahorros, inversiones y cuidados digitales): Introduce metodologías de ahorro e instrumentos iniciales de inversión, analizando la relación entre riesgo y rentabilidad en cada alternativa. Asimismo, aporta recomendaciones para blindar datos personales y claves en plataformas transaccionales

Unidad de Cierre: Plantea desafíos prácticos de integración donde los estudiantes aplican los conceptos incorporados y completan las evaluaciones necesarias para tramitar el certificado expedido por la UBA

Cuáles son los requisitos y cómo completar la inscripción online

El acceso a la plataforma no impone barreras de entrada ni costos arancelados en ninguna etapa del cursado.

Para participar de manera individual, los interesados deben ingresar al portal oficial del programa en naranjax.com/curso y completar el formulario de registro con sus datos personales.

Una vez enviada la solicitud, el sistema remite un correo electrónico de confirmación desde la casilla oficial de gestión académica (hablemosdeplata@aeidos.com.ar), habilitando el ingreso inmediato al aula virtual para comenzar las 10 horas de formación y acceder a la certificación universitaria.