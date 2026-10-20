Naranja X lanzó una Cuenta compartida de hasta 10 personas, con pagos, tareas grupales y rendimientos diarios para organizar los gastos del hogar.

Estudio de Focus Market reveló que el 30% de hogares argentinos sufre fricciones por manejo de gastos comunes.

Naranja X lanzó su Cuenta compartida para hasta 10 personas, con CBU y alias propio, gestionando dinero grupal y rindiendo.

Compartir pagos en la pareja o la familia suele ocasionar roces. Un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market para Naranja X, sobre 3.850 casos en todo el país, indica que más del 30% de las personas que viven en pareja o con su familia tuvo algún tipo de fricción vinculada al manejo del dinero en gastos comunes.

El informe describe una "factura invisible": un costo económico, social y emocional que surge de la pérdida de tiempo, la falta de rendimiento del capital y los conflictos en los hogares.

¿Qué es la Cuenta compartida de Naranja X?

Frente a ese diagnóstico, Naranja X anunció el lanzamiento de Cuenta compartida, la primera solución nativa, colaborativa y remunerada dentro de una plataforma financiera.

Permite que grupos de hasta 10 personas administren un pozo común con un CBU y un alias independientes de las cuentas personales de sus integrantes, de modo que se colabora sin perder la autonomía individual.

La propia medición de Bienestar Financiero de Naranja X ya mostraba la necesidad:

Cinco de cada diez clientes dan ayudas económicas a personas cercanas o comparten gastos ocasionales con ellas

ocasionales con ellas 82% vive con otras personas y, entre ellos, siete de cada diez usaron su celular para organizar los gastos del hogar

y, entre ellos, 8% ahorró junto a un ser querido para un fin común

Victoria Minassian, Chief Product Officer de Naranja X, señaló que "Argentina tiene más de 16 millones de hogares, de los cuales 3 de cada 4 están integrados por más de una persona".

Cómo funciona Cuentas compartidas

"Pensar en facilitarles la gestión compartida del dinero a todos ellos era inevitable. Cuenta compartida nace así: una cuenta del grupo, donde todos ven, pagan, se organizan y hacen rendir la plata en el mismo lugar", completó.

¿Cómo funciona la Cuenta compartida de Naranja X?

La herramienta reúne en un solo lugar las operaciones cotidianas de un grupo. Estas son sus funciones principales:

Transacciones comunes: los integrantes pueden pagar servicios, hacer recargas y comprar mediante QR o transferencias, usando directamente el saldo común

los integrantes pueden usando directamente el saldo común Rendimientos diarios: el dinero depositado genera intereses diarios sobre el saldo acumulado en el pozo

el dinero depositado genera intereses diarios sobre el saldo acumulado en el pozo Frascos: permiten segmentar fondos dentro de la cuenta para reservar dinero para metas grupales o gastos fijos futuros

permiten segmentar fondos dentro de la cuenta para Gestión de tareas: un módulo interno sirve para asignar, monitorear y saldar responsabilidades como facturas por vencer o compras pendientes

un módulo interno sirve para como facturas por vencer o compras pendientes Transparencia: los movimientos del fondo común y de los frascos son visibles para todos, lo que suma una capa permanente de accountability

Para Minassian, el cambio apunta a un hábito que se mantuvo igual durante años: "Compartir gastos es parte de la vida cotidiana: las cuentas de la casa, una escapada, el almuerzo del domingo".

Pero remarca que "la forma de resolverlo no cambió en años: alguien paga y se encarga de organizar a los demás, otros transfieren cuando se acuerdan o pueden y todos ponen una cuota alta de esfuerzo y tiempo; devolverles tiempo, de eso se trata".

¿Cómo crear una Cuenta compartida en Naranja X?

El proceso se hace en dos clics desde la aplicación. Cualquier usuario puede crear un grupo, asignarle un nombre e invitar a sus contactos por notificación. Cuando el grupo ya no es necesario, se puede eliminar la cuenta.

En la app conviven distintos tipos de cuenta:

Cuenta Personal , en pesos y en dólares

, en pesos y en dólares Cuenta Negocio , para administrar por separado las finanzas de un emprendimiento o proyecto

, para administrar por separado las finanzas de un emprendimiento o proyecto Hasta 3 Cuentas compartidas, según los casos de uso de cada persona

Cuentas compartidas permite crear un fondo común para gastos familiares

Todas funcionan por separado, por lo que la plata de cada una se mantiene independiente y nunca se mezcla con la del grupo, aunque el usuario las ve en un solo lugar. La funcionalidad estará disponible para los clientes de forma progresiva.

Los problemas que resuelve la Cuenta compartida

Según Focus Market, el primer gran drenaje de recursos es administrativo. El pago de alquileres, servicios, expensas y compras del hogar se apoya en transferencias dispersas, mensajes de chat y planillas caseras.

Como consecuencia, más del 80% de las familias dedica tiempo semanal a coordinar pagos y corregir errores. Entre quienes superan las dos horas mensuales, eso equivale a al menos 24 horas al año destinadas exclusivamente a la burocracia doméstica.

La desorganización también impacta en la convivencia:

Casi tres de cada diez personas afirman haber tenido discusiones por dinero en el último año

en el último año 34% prefiere no reclamar lo que le corresponde para evitar conflictos y termina asumiendo el costo de su propio bolsillo

Aunque la restricción de ingresos explica casi la mitad de los desacuerdos, el 40% de las fricciones responde directamente a fallas de gestión, como olvidos, falta de transparencia en los aportes y la mezcla de cuentas personales con las colectivas.

Para Damián Di Pace, director de Focus Market, el problema va más allá de cuánto aporta cada uno. "Compartir gastos no es solamente decidir cuánto aporta cada persona. También implica coordinar vencimientos, saber qué se pagó, quién tiene pendiente una tarea y dónde está el dinero hasta que llegue el momento de usarlo".

"Cuando esa información queda repartida entre cuentas, mensajes y comprobantes, aumenta la posibilidad de olvidos y diferencias que podrían evitarse con una administración más ordenada", completó.

Cómo hacer rendir la plata del hogar en Naranja X

Otro hallazgo del estudio apunta al costo de oportunidad. A pesar de la oferta de herramientas financieras digitales, siete de cada diez argentinos no ponen a rendir el dinero destinado a cubrir sus gastos fijos, aun cuando se trata de compromisos previsibles en fechas y montos.

El informe revela que casi tres de cada diez personas rentabilizan el dinero común, mientras que el resto:

38% deja esos fondos inmóviles en cuentas personales sin remuneración

22% los transfiere por adelantado al administrador del hogar

10% los mantiene en efectivo

"A medida que se digitalizaron los pagos, mover dinero dejó de ser el principal obstáculo. El siguiente paso es administrarlo mejor mientras espera ser usado. En gastos con fechas previsibles, ordenar el flujo y evitar que la plata quede ociosa puede mejorar la economía del hogar sin necesidad de modificar su nivel de ingresos", agregó Di Pace.

"Cuentas compartidas, cuentas claras": la campaña con Jimena Barón y Matías Palleiro

Para acompañar el lanzamiento, Naranja X presentó junto a la agencia Isla Buenos Aires la campaña "Cuentas compartidas, cuentas claras", protagonizada por Jimena Barón y Matías Palleiro, pareja en la vida real. Con humor, las piezas retratan las pequeñas fricciones que aparecen cuando la plata se integra en los vínculos, desde decidir quién paga una salida hasta organizar servicios o proyectos en común.

La campaña incluye una pieza hero, cápsulas sobre los distintos usos del producto, presencia en TV y amplificación a través de influencers y creadores de contenido.

Con casi 10 millones de clientes en el país, Naranja X busca extender a las finanzas colectivas la eficiencia que ya transformó los pagos individuales, y reducir la carga operativa de la vida cotidiana de parejas, familias y grupos de amigos.