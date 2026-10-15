Con la alianza, Ualá amplía su ecosistema financiero digital y desde la app se pueden cotizar y contratar coberturas automotrices en simples pasos

Ualá sumó los seguros de autos a su aplicación con dos alternativas, Básico y Premium, que tienen a Allianz como aseguradora. La propuesta busca simplificar la cotización y el acceso a una póliza desde el celular, sin necesidad de iniciar el trámite en una oficina.

Ambos planes ofrecen responsabilidad civil de hasta $416 millones y asistencia vehicular. También contemplan coberturas por robo o hurto total y parcial, incendio total y parcial y daño total.

Las diferencias aparecen en determinadas protecciones y sus límites. El plan Premium incorpora, entre otras prestaciones, cobertura para techo solar y daño al amparo del robo, además de condiciones más amplias para cristales y cerraduras.

El seguro incluye asistencia vehicular y contempla beneficios adicionales según la alternativa elegida. En el caso del plan Premium, la página de Ualá informa una cobertura de Accidentes Personales de $2 millones para el conductor y $1 millón para el acompañante.

La propuesta corresponde a una cobertura de Terceros Completo, no a un Todo Riesgo con protección general frente a daños parciales por choque. Por eso, antes de contratar, resulta fundamental revisar las condiciones particulares, los límites por cobertura y las exclusiones de cada póliza.

La cotización es digital, pero interviene un asesor

El circuito comienza en la aplicación de Ualá. El usuario ingresa a la sección "Seguro de autos", carga la patente y revisa los datos del vehículo. Después confirma quién será el titular de la póliza y selecciona el plan que prefiere.

La compañía promete una cotización en menos de dos minutos. Sin embargo, la contratación no termina con la selección en pantalla. Un asesor se comunica por WhatsApp para acompañar al cliente y completar la operación. Según la información publicada por Ualá, ese contacto se realiza en un plazo de hasta 30 minutos.

La diferencia es relevante para evaluar la experiencia. La fintech digitalizó el inicio del proceso y la cotización, pero mantiene una instancia de atención humana para cerrar la contratación. No se trata, por lo tanto, de un circuito enteramente autogestionado.

Para el usuario, la ventaja potencial es concentrar el trámite en una aplicación que ya utiliza para otros servicios financieros. Para la compañía, el desafío será convertir esa facilidad inicial en contrataciones efectivas y sostener una experiencia competitiva durante las renovaciones y la atención de siniestros.

Allianz es la aseguradora y también uno de los accionistas de Ualá

El lanzamiento tiene un dato societario relevante: Allianz no es solamente el proveedor asegurador de la fintech. Su brazo de inversiones estratégicas, Allianz X, encabezó en marzo de 2026 una ronda de financiamiento de u$s195 millones en Ualá, operación que llevó la valuación de la compañía a u$s3.200 millones, según informó Bloomberg Línea el 4 de marzo.

En aquella operación participaron también inversores como Stone Ridge, Tencent, TABLE Holdings, Soros Fund Management y D1 Capital Partners. La ronda se presentó como parte de la estrategia de crecimiento regional de Ualá y de la expansión de su ecosistema financiero.

La relación entre ambas compañías suma así una dimensión comercial a la financiera: Ualá incorpora a su canal digital un producto de una aseguradora vinculada a uno de sus inversores. El modelo puede favorecer la distribución de seguros a través de una base de clientes ya existente, mientras Allianz accede a un canal adicional para comercializar sus pólizas.

La existencia de ese vínculo no implica por sí misma una irregularidad ni permite concluir que la oferta sea menos competitiva. Sí constituye un dato que el cliente debería conocer al evaluar el producto, junto con el precio, las coberturas, las exclusiones y las condiciones de atención.

También abre una pregunta comercial: cuánto puede aportar la distribución digital al crecimiento de Allianz en el mercado argentino de autos y qué proporción de los usuarios de Ualá terminará contratando una póliza.

Los autos particulares asegurados retroceden mientras crecen otros segmentos

Las cifras de la SSN aportan un contrapunto al lanzamiento. Según los datos del informe trimestral de Vehículos Expuestos a Riesgo al 30 de junio de 2026 incluidos en este análisis, el parque asegurado total llegó a 15.203.225 unidades, con un crecimiento interanual del 1,9%.

El resultado general, sin embargo, no refleja la evolución de todas las categorías. Los autos particulares sumaron 7.644.007 unidades, un 0,8% menos que en junio de 2025 y un 0,9% por debajo del registro de marzo de 2026.

Otros segmentos mostraron variaciones positivas durante el mismo período:

Máquinas rurales: 408.310 vehículos expuestos a riesgo ( +14,9% interanual )

) Pick up B: 1.399.941 vehículos (+6,0%)

Pick up A: 1.997.757 vehículos (+5,9%)

Motos: 2.561.112 vehículos (+5,1%)

Remises: 30.334 vehículos (+8,6%)

Taxis: 45.511 vehículos (+8,3%)

Autos: 7.644.007 vehículos (-0,8%)

Camiones: 498.556 vehículos (-3,3%)

La caída de los autos particulares no significa, por sí sola, que todos esos vehículos hayan quedado sin seguro ni permite atribuir el retroceso a una única causa. El indicador mide vehículos expuestos a riesgo y debe interpretarse dentro de la metodología de la SSN.

Los autos particulares representan uno de los segmentos más grandes del parque asegurado, pero su cantidad retrocedió en el período analizado. Para Ualá y Allianz, la oportunidad consiste en captar clientes de ese mercado y convertir la facilidad de cotización en nuevas pólizas.

El costo de asegurar un auto, una variable que puede condicionar la demanda

El lanzamiento también ocurre después de una actualización regulatoria de los límites de responsabilidad civil. La Resolución SSN 589/2025, publicada en el Boletín Oficial el 3 de noviembre de 2025, modificó las sumas aseguradas de distintas categorías de vehículos para las pólizas emitidas o renovadas desde el 1° de enero de 2026.

Para automóviles y camionetas, la norma autorizó un límite de $208 millones para la responsabilidad civil voluntaria. La SSN explicó que el ajuste busca preservar la suficiencia de las coberturas y el equilibrio técnico del sistema, tomando como referencia la variación de un índice de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

A ese marco se suman los costos de reparación, los repuestos y la evolución del valor de los vehículos, factores que pueden incidir en las tarifas. Sin embargo, para afirmar que el encarecimiento de las pólizas explica la caída del parque asegurado sería necesario contar con evidencia específica sobre precios, cambios de cobertura, bajas de pólizas y decisiones de los asegurados.

La oportunidad comercial para Ualá está en ofrecer un canal sencillo para cotizar y contratar. Pero la facilidad de acceso no garantiza por sí sola una tarifa más baja: el precio final depende del riesgo asegurado, la cobertura seleccionada, los costos de siniestros y las condiciones de suscripción de Allianz.

En ese sentido, la comparación relevante para el cliente no es únicamente cuánto tarda en obtener una cotización, sino cuánto cuesta la póliza, qué riesgos cubre y cuánto deberá pagar de su bolsillo ante un siniestro.

Ualá no inaugura el seguro de autos dentro de una aplicación financiera

La incorporación del seguro de autos tampoco crea una categoría nueva en el mercado argentino. Otras empresas financieras y plataformas digitales ya incorporaron seguros y asistencias a sus canales de atención.

Naranja X, por ejemplo, ofrece cotización de seguros de autos dentro de su propuesta de productos y servicios. El avance de los seguros embebidos (pólizas que se distribuyen desde plataformas que el cliente utiliza para otras operaciones) forma parte de una estrategia más amplia para acercar servicios financieros y aseguradores a canales digitales.

La ventaja potencial de Ualá está en la escala de su base de usuarios. La compañía informó que supera los 11 millones de clientes en la región en marzo de 2026, según Bloomberg Línea. Esa audiencia constituye un canal de distribución posible, aunque no equivale automáticamente a una cantidad de potenciales asegurados de autos en Argentina.

El resultado dependerá de cuántos usuarios reciban la oferta, cuántos soliciten una cotización, qué proporción complete la contratación y cómo se comporte la cartera a lo largo del tiempo.

El precio y las condiciones de la póliza, las variables que faltan

El lanzamiento deja preguntas que el comunicado no permite responder por completo y que son centrales para evaluar la competitividad del producto.

El precio. Ualá no informó una prima de referencia para un vehículo y perfil determinados. Sin un ejemplo comparable, no es posible establecer si la oferta resulta más económica que la de otras aseguradoras.

Los límites y las exclusiones. Aunque la compañía publica coberturas y algunos topes, el cliente debe revisar las condiciones particulares de la póliza, los límites por rubro, las exclusiones y los requisitos para acceder a cada prestación. Esos detalles pueden modificar sustancialmente el alcance efectivo de la cobertura.

La contratación y la atención posterior. El contacto por WhatsApp forma parte del proceso de cierre. También será importante conocer cómo se gestionan las consultas, las renovaciones, las denuncias de siniestros y los reclamos.

El encuadre regulatorio de la distribución. El comunicado debería permitir identificar con claridad qué entidad interviene en la comercialización, bajo qué figura regulatoria opera y qué responsabilidades corresponden a cada parte. La intermediación de seguros en Argentina está sujeta a reglas específicas de la SSN, por lo que no conviene inferir la figura jurídica de Ualá sin confirmación documental.

En definitiva, el lanzamiento combina tres elementos: un nuevo canal digital para cotizar seguros, una alianza comercial con una aseguradora vinculada a un inversor de la fintech y una apuesta por captar clientes en un segmento que registró una caída interanual de vehículos expuestos a riesgo.

La propuesta promete simplificar el acceso, pero su competitividad se definirá en variables más concretas: el precio final, el alcance de las coberturas, las condiciones de contratación y la experiencia ante un siniestro.