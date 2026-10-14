La bolsa neoyorquina ajustó posiciones arrastrada por una combinación de datos que estuvieron lejos de lo esperado por los expertos

IPC de EE.UU. superó 3,7% anual en septiembre, impulsando la probabilidad de una nueva suba de tasas de la Fed.

S&P 500 (-1,05%) y Nasdaq (-1,88%) cayeron; VIX subió 10,3%. Tecnológicas, como Nvidia y AMD, lideraron las bajas.

Wall Street sufrió caídas el 14/10 por IPC de EE.UU., suba de tasas Fed, bonos y petróleo.

Un IPC de septiembre más alto de lo esperado, las apuestas de una nueva suba de tasas de la Fed, el salto de los rendimientos de los Treasuries, la caída de tecnológicas y semiconductores, el petróleo caro por el conflicto en Medio Oriente y los resultados bancarios fueron los seis factores que presionaron a Wall Street este miércoles 14 de octubre.

El S&P 500 cayó 1,05% a 7.723,59 puntos; el Nasdaq Composite perdió 1,88% hasta 26.692,87; el Dow Jones se contrajo 0,09%, a 51.622,32, gracias a los papeles de salud, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

El VIX, el índice de volatilidad, subió 10,3% y se ubicó en 16,84, mientras que las tecnológicas experimentaron las mayores bajas de la rueda.

Por otro lado, el IPC de EE.UU. subió 0,6% mensual en septiembre, en línea con lo esperado y la inflación interanual llegó a 3,7%, frente a 3,4% en agosto y a un 3,6% proyectado.

La inflación núcleo avanzó 0,3% mensual y 2,6% interanual, por encima del 0,2% y el 2,5% que anticipaba el consenso.

La nafta aumentó 9,1% en octubre y explicó más de la mitad de la suba del índice general. El encarecimiento de la energía responde al conflicto en Medio Oriente, y el dato reactivó las apuestas de una nueva suba de tasas de la Fed.

Qué pasó con los rendimientos de los bonos y las expectativas sobre la Fed

Los rendimientos de los bonos se dispararon: la tasa a 2 años llegó a 4,95% y la de 10 años a 5,3%, aunque después recortaron buena parte de la suba y cerca del final de la rueda, quedaron en torno a 4,8% y 5,2%, respectivamente.

Según CME FedWatch, la probabilidad de otra suba de 25 puntos básicos en la reunión del 27 y 28 de octubre subió a cerca de 44%, desde alrededor de 22% el día anterior. Por la tarde, esa probabilidad bajó hacia 33%.

De este modo, la reunión de la Fed del 27 y 28 de octubre concentra ahora la atención de los inversores, subrayó Vlassich

Por qué las tecnológicas e infraestructura de IA fueron las acciones más golpeadas

Los semiconductores y las empresas de infraestructura de IA fueron de las más golpeadas.

Micron cedió 4,0%, Nvidia 3,3%, AMD 5,8% y SanDisk 5,3%. Las "neoclouds" se hundieron: CoreWeave perdió 15,5% y Nebius 10,1%.

Según Vlassich, pesaron las dudas sobre la rentabilidad del gasto en infraestructura de IA. ASML bajó 3,9%, aunque volvió a elevar su guía anual.

En el otro extremo, el sector salud lideró las subas: UnitedHealth avanzó 4,8%, Merck 3,8% y Amgen 3,3%.

Los balances bancarios y el petróleo: otros focos de presión

En la temporada de balances bancarios, Bank of America cayó 4,7%.

El banco anunció provisiones por u$s1.200 millones por multas ligadas a fallas en la detección de operaciones ilícitas, puntualizó Vlassich

Morgan Stanley retrocedió 2,7%, a pesar de mostrar mayores ganancias por el trading de acciones.

BlackRock subió 0,8% tras reportar más ganancias.

El petróleo se mantuvo alto por la escalada entre los hutíes y Arabia Saudita, con ataques a instalaciones de Aramco.

El Brent operó en torno a u$s106 por barril y el WTI cerca de u$s95.