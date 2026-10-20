Ryan Cohen consolidó una participación cercana al 9,1% del capital, pese a las tensiones con eBay y las preocupaciones por la dilución accionaria.

GameStop busca redefinir su modelo de negocio, fortaleciendo el balance con un canje de deuda por acciones.

La inyección de capital refuerza la confianza en la empresa, pese a tensiones con eBay y la dilución accionaria.

Ryan Cohen, CEO de GameStop, invirtió u$s97 millones en acciones, consolidando el 9,1% del capital de la compañía.

Ryan Cohen, CEO de GameStop, realizó una apuesta contundente al invertir un total de u$s97 millones en acciones de la propia compañía entre septiembre y octubre de 2026.

De esta manera, el ejecutivo consolidó una participación cercana al 9,1% del capital, pese a las tensiones con eBay y las preocupaciones por la dilución accionaria.

El CEO de GameStop invierte u$s97 millones en acciones y eleva su participación al 9,1% del capital

Cohen inició sus adquisiciones el 10 de septiembre, pagando alrededor de u$s20 por acción en la primera operación.

En su compra más reciente, desembolsó casi u$s27 por acción, cerca del máximo de 52 semanas.

En total, adquirió 844.130 acciones en la última transacción, sumando cinco operaciones que elevaron su inversión a u$s97 millones.

Con warrants incluidos, Cohen controla ahora 46,2 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 9,1% de GameStop.

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Las compras internas de ejecutivos suelen interpretarse como una señal de que consideran que la acción está subvalorada.

En paralelo, otros directores de la compañía, como Lawrence Cheng, James Grube y Alain Attal, también adquirieron títulos en septiembre, reforzando la percepción de confianza en el rumbo de la empresa.

La apuesta de Cohen se produce en un momento en que GameStop busca redefinir su modelo de negocio más allá del retail tradicional.

En junio, el ejecutivo había solicitado al directorio retirar un premio por desempeño de hasta u$s35.000 millones, vinculado a una oferta de adquisición de eBay que finalmente fue rechazada.

Tras ese revés, Bloomberg informó que Cohen evaluaba una alianza o joint venture con eBay, en lugar de una compra total.

Aunque las acciones de GameStop acumulan una suba del 35% en lo que va del año, la dilución preocupa a los accionistas.

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En agosto, la compañía realizó un canje de deuda por acciones que sumó 55,5 millones de nuevos títulos, equivalentes al 12% del capital en circulación.

Si se reactivara un acuerdo con eBay bajo condiciones similares, implicaría emitir aún más acciones y diluir la participación que Cohen está acumulando.

La firma también anunció un canje de u$s1.400 millones en notas senior convertibles por acciones ordinarias Clase A.

La operación incluyó u$s400 millones con vencimiento en 2030 y u$s1.000 millones con vencimiento en 2032, reduciendo el peso de la deuda y fortaleciendo el balance.