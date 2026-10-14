La medida estará vigente desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026 y apunta a aliviar la carga fiscal de la clase media porteña

La medida busca aliviar la carga fiscal de la clase media porteña y es parte de la política fiscal de Jorge Macri.

AGIP gestiona el plan, vigente hasta dic/2026, para deudas vencidas hasta $5.940.000 con opciones de pago en 12 cuotas.

El Gobierno de CABA lanzó un plan de facilidades para deudas de ABL y Patentes con hasta 100% condonación de intereses.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un plan de facilidades para que los contribuyentes puedan regularizar deudas de ABL e Impuesto a las Patentes con condonación de intereses de hasta el 100%.

La medida estará vigente desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026 y apunta a aliviar la carga fiscal de la clase media porteña.

CABA ofrece alivio fiscal para el pago en deudas de ABL y Patentes

El programa, administrado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), permite regularizar obligaciones vencidas antes del 1° de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa.

El tope máximo de deuda admitida es de $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto, calculado sobre el capital original sin incluir intereses.

Pago al contado: condonación del 100% de los intereses resarcitorios .

Pago en cuotas: hasta 12 cuotas fijas, con condonación del 50% de los intereses y sin interés de financiación. En ambos casos, los pagos se realizarán exclusivamente mediante débito automático.

El trámite es 100% digital y se puede gestionar a través del Portal del Contribuyente de AGIP.

Los pasos incluyen ingresar con Clave Ciudad, seleccionar la opción "Planes de Facilidades", elegir el tributo a regularizar, verificar la deuda, elegir la modalidad de pago y registrar el CBU de la cuenta bancaria.

Para solicitarlo, es obligatorio contar con Domicilio Fiscal Electrónico para completar la operación.

CABA ofrece oportunidad de regularizar deudas de ABL y Patentes con quita de intereses. (Imagen creada con IA)

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vinculó la medida con la política de alivio fiscal que acompaña la "baja histórica de patentes" prevista para 2027.

Según el mandatario, el objetivo es brindar herramientas concretas a las familias de clase media que buscan ponerse al día con sus obligaciones tributarias en un contexto de inflación y caída del consumo.